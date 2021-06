Andrew Butchart paljasti nyt jo poistetussa podcastissa, miten koronatesti väärennetään niin, että pääsy takaisin kotimaahan onnistuu.

Britannian olympiajoukkueeseen nimetty skotti­juoksija Andrew Butchart ehti nauttia kisalipustaan Tokioon vain reilut puoli tuntia ennen joutumista tutkimusten kohteeksi, brittilehti The Guardian ja Britannian yleisradioyhtiö BBC kertovat.

29-vuotias Butchart, Rio de Janeiron olympiakisojen 5 000 metrin kuudenneksi paras juoksija, aiheutti itselleen vaikeuksia puhumalla koronatesti­tuloksen väärentämisestä.

Butchart kertoi nyt jo poistetussa podcastissa, kuinka toimi palatessaan kisamatkalta, jotta vältti hankaluuksiin joutumisen poliisin tai muiden viranomaisten kanssa.

”Tarvitset koronatestin päästäksesi Britanniaan, joten menet pcr-testiin 48 tuntia aiemmin, etkä ole saanut tulostasi lähtöselvitykseen mennessä”, hän kuvaili ongelmaa.

Butchartin mukaan ongelma ratkesi vanhan koronatestin sekä Instagram-julkaisun aika- ja päivämäärämerkintöjen muokkaamisen avulla.

”Korona on tietysti valtava juttu, mutta se on hieman ärsyttävää. Olen varma, että kaikki ovat väärentäneet pcr-testejään yrittäessään mennä johonkin, koska se on niin vaikeaa”, hän sanoi.

Britannian yleisurheiluliitto UK Athletics ilmoitti aloittavansa tapauksen tutkimisen heti kun tieto podcastista tavoitti järjestön.

”Huippu-urheilulla on ollut koko pandemian ajan etuoikeus poiketa erilaisista ohjeista, jotta urheilijat voivat jatkaa harjoittelua ja kilpailemista. Suhtaudumme erittäin vakavasti siihen, jos urheilija on ohjeiden noudattamisen sijaan rikkonut koronaohjeita”, järjestö tiedotti.

Butchart kertoi edustajansa välittämässä tiedotteessa, ettei ole koskaan väärentänyt pcr-testin tulosta ja noudattaneensa aina kohdemaan ohjeita matkustaessaan.

”Asiayhteys liittyi siihen, kuinka vaikeaa urheilijoiden on ollut matkustaa ja kilpailla pandemian aikana. Pyydän anteeksi, jos ilmaisin asian väärällä tavalla ja loukkasin jotakin”, hän sanoi.

Butchart voi menettää kommenttiensa vuoksi jopa paikkansa olympialaisissa. Yleisurheilu­maajoukkueen päävalmentaja Christian Malcolm kertoi The Guardianille, että päätös juoksijan kohtalosta tehdään heinäkuun 7. päivään mennessä.

Butchart on viime heinäkuussa Lontoossa juostulla ennätysajallaan 13.06,21 olympiarankingin 17. sijalla.