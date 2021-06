Keskiviikon brittilehdet iloitsivat pitkän painajaisen päättymisestä.

”Ei, se ei ollut unta”, brittilehti Daily Express julisti keskiviikkona etusivullaan.

”Me todella kaadoimme Saksan.”

Englanti heräsi keskiviikkoon voittajana kaadettuaan Saksan jalkapallon arvokisojen pudotuspelivaiheessa ensimmäistä kertaa yli viiteen vuosikymmeneen. Lontoon Wembleyllä pelattu neljännesvälierä päättyi Englannin 2–0-voittoon.

Etusivun kuvavalinnassaan Daily Express luotti Englannin kapteeniin Harry Kaneen. Niin tekivät myös muun muassa The Daily Telegraph ja The Times.

”Vihdoin jotain, jolle voi hurrata”, The Telegraph otsikoi.

”Unelmatulos: Englannin Saksa-painajainen päättyi”, The Times kirjoitti.

The Guardian turvautui urheiluosastonsa etusivussa sanaleikkiin. Kannattajien laulama It’s coming home vaihtui otsikossa muotoon It’s coming Rome, jolla lehti viittaa Ukrainaa vastaan pelattavan puolivälierän pelipaikkaan eli Roomaan.

”Englanti kaatoi Saksan pudotuspeleissä ensimmäistä kertaa vuoden 1966 jälkeen ja pääsi puolivälieriin”, lehti jatkoi otsikon alla.

Englannin menestys ylsi myös The Guardianin varsinaiselle etusivulle saakka.

Jutun yhteydessä muistutettiin hyvien asioiden olevan mahdollista tapahtua myös uuvuttavan 18 kuukauden mittaiseksi venyneen ajanjakson aikana. Viittauksia koronavirukseen näkyi luonnollisesti myös muiden lehtien etusivuilla.

The Mirror valjasti Englannin kunnian illan hehkutukselle lähes koko etusivunsa.

”Aika unelmoida”, lehti julisti.

Englannin 2–0-maalin viimeistelleen Kanen lisäksi etusivulle nousi avausosumasta vastannut Raheem Sterling, jonka nimi päätyi The Sunin otsikon sanaleikkiin.

Myös The Sun siteerasi otsikossaan Baddielin, Skinnerin ja the Lightning Seedsin Three Lions -kappaletta – sitä, jossa lauletaan It’s coming home.

Kun alkuperäisessä, vuoden 1996 EM-kotikisoja varten julkaistussa kappaleessa lauletaan, ettei 30 vuoden tuska estänyt lopettamasta unelmointia, nähtiin kappaleen tekstistä nyt päivitetty versio.

Siinä puhutaan 55 vuoden tuskasta, ja unelmoinnin eli dreaming-sanan sijaan otsikossa käytetään Sterlingin etunimestä johdettua muotoa Raheeming.

Valmentaja Gareth Southgate puolestaan pääsi pääkuvaksi The Sunin takasivulle, jossa lehti julisti, ettei taaksepäin katsomiselle ole enää syytä.

Otsikollaan lehti viittaa vuoden 1996 kotikisojen välieräotteluun, jossa Englanti taipui Saksalle rangaistuspotkukilpailussa Southgaten epäonnistuttua ratkaisevaksi jääneessä yrityksessään.

Southgate päätyi muun muassa The Business -punkyhtyeen kappaleen Southgate (Euro ’96) aiheeksi. Pizza Hutin mainoksessa Southgate esiintyi paperipussi päässään.

The Timesissä valmentaja oli esillä etusivun palkkinostossa, jonka lehti otsikoi Southgaten kostoksi.

Daily Mail nosti otsikkoonsa Prinssi Williamin George-pojan. Alaotsikossaan lehti muistuttaa vanhan vihollisen lyömisestä ja 55 vuoden tuskan päättymisestä.

”Englanti ei häviä Saksalle”, Daily Star saattoi viimein todeta otsikossaan.

Etusivunsa pääkuvaksi lehti valitsi otoksen ravintolassa juhlivista Englannin kannattajista.

Katso alta kuvat valikoitujen brittilehtien etusivuista:

