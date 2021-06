Pelaajat liukastelevat Wimbledonin ruoho­kentillä kuin bambit jäällä ja kritisoivat olosuhteita: ”Se on vitsi”

Serena Williams joutui luovuttamaan tiistain ottelunsa liukastuttuaan kentällä.

Tenniskauden kolmannen grand slam -turnauksen näyttämö Wimbledon on saanut tänä kesänä poikkeuksellisen paljon kritiikkiä olosuhteistaan.

Seitsemän naisten kaksinpelin mestaruutta Wimbledonissa voittanut Serena Williams joutui tiistaina luovuttamaan ottelunsa valko­venäläistä Aljaksandra Sasnovitšia vastaan liukastuttuaan legendaarisen tennis­pyhätön keskuskentällä.

”Sydämeni särkyi, kun jouduin vetäytymään turnauksesta”, yhdysvaltalainen Williams sanoi kyyneleet silmissään uutistoimisto AFP:n mukaan.

Sveitsiläislegenda Roger Federer selvisi miesten kaksinpelin toiselle kierrokselle vain, koska hänen ranskalainen vastustajansa Adrian Mannarino liukastui ja loukkaantui.

”Hän olisi voinut voittaa tämän ottelun, hän oli parempi pelaaja”, Federer sanoi kenttähaastattelussa.

Federerin mukaan Wimbledonin ruohoalusta on tänä kesänä erityisen liukas – etenkin katon alla. Kenttä tuntuu myös kuivuvan päivän mittaan, kun kosteus haihtuu pois.

Australialainen Nick Kyrgios pelasi oman, viidennessä erässä 3–3-tilanteesta yötauolle siirtyneen avaus­ottelunsa ranskalaista Ugo Humbertia vastaan ykköskentällä. Hänkään ei pitänyt olosuhteista katetulla kentällä.

"Se on vitsi. Yrittäkää kastella sitä – tehkää siitä taas ruohokenttä”, Kyrgios ohjeisti järjestäjiä AFP:n mukaan.

Wimbledonin tenniskenttiä hallinnoiva All England Lawn Tennis and Croquet Club kertoi tiedotteessaan, että turnausta on valmisteltu yhtä huolellisesti kuin edellisinä vuosina.

”Olosuhteet ovat kahtena ensimmäisenä päivänä olleet kosteimmat lähes vuosi­kymmeneen. Sen vuoksi keskuskentän ja ykköskentän katot ovat olleet pitkään suljettuina”, kerho lisäsi.

Wimbledonin kaksinpelin vuonna 1987 voittanut australialainen Pat Cash kommentoi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n Today at Wimbledon -ohjelmassa pelaajien näyttävän bambeilta jäällä.

”Ruohokentät ovat liukkaita, ja niillä pelaaminen on haaste”, Cash sanoi.