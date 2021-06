Norwich hankki huippulupaus Billy Gilmourin Chelseasta.

Skotlannin paidassa EM-kisoissa säväyttänyt Billy Gilmour siirtyy Teemu Pukin edustamaan Norwichiin, Sky Sports uutisoi.

20-vuotias huippulupaus siirtyy Norwichiin lainasopimuksella Chelseasta. Sopimus kattaa tulevan kauden.

Gilmour on pelipaikaltaan keskikenttä­pelaaja. Hän on erinomainen syöttäjä ja pystyy rytmittämään peliä oivaltavilla ratkaisuillaan ja ketterällä liikkeellään. Myös puhkovia läpi­syöttöjä Pukille on odotettavissa.

Norwich tarvitsi keskikentälle uutta pelintekijää, sillä argentiinalainen Emiliano Buendía siirtyi kauden päätteeksi 38 miljoonalla eurolla Aston Villaan.

Gilmour esiintyi Chelseassa viime kaudella 11 ottelussa. Seura haluaa hänelle kuitenkin lisää peliaikaa, joten laina­sopimus oli molemmille osapuolille looginen ratkaisu.

Pukki ja Norwich nousivat ensiyrittämällä takaisin Valioliigaan pudottuaan Mestaruus­sarjaan kaudeksi 2020–21. Pukki laukoi Mestaruus­sarjassa 41 ottelussa 26 maalia.