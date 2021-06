Jalkapallon miesten EM-turnauksessa on jäljellä enää kahdeksan joukkuetta, joista peräti neljää voi pitää yllättäjänä. Yllättäjistä kolme sijoittuu samalle puolelle ottelukaaviota kuin unesta herännyt jalkapallojätti Englanti, joka on pelaamassa mahdollisesti parasta EM-turnaustaan vuosikymmeniin. HS arvioi EM-kisojen puolivälierien otteluparit.

Sveitsi–Espanja

Sveitsissä rakennetaan nyt maajoukkueesta samanlaista sankaritarinaa kuin tehtiin pelkästä Huuhkajien kisoihin pääsystä, joka Suomessa oli historiallinen saavutus.

Sveitsiläismedioiden mukaan 28. kesäkuuta, jolloin maajoukkue voitti Ranskan neljännesvälierissä, merkitsi virstanpylvästä maan jalkapallohistoriassa.

Sveitsi on nyt arvoturnauksen puolivälierissä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1954. Silloin maa pelasi MM-kotikisoissaan. EM-turnauksessa Sveitsi ei ole koskaan päässyt näin pitkälle.

Menestys on parin vuosikymmenen kehitystyön tulosta. Nyt joukkueen pitäisi pystyä nollaamaan sensaatiomainen voitto Ranskasta ja valmistautua kaatamaan toinen jättiläinen – Espanja.

Alvaro Morata (oik.) teki Espanjan kolmannen maalin Kroatiaa vastaan.

Vuoden 2010 maailmanmestari ja kolminkertainen Euroopan mestari Espanja jäi viime EM-turnauksessa neljännesvälieriin. Tällä kertaa se ei aloittanut mitenkään erityisen vakuuttavasti turnauksessa, mutta aiemminkin se on kerännyt vauhtia matkan varrella, mikä voi olla huono enne Sveitsille.

Espanja pelasi ensin maalittomasti Ruotsin kanssa, nappasi sitten pisteen Puolalta Alvaro Moratan maalin avulla ja otti viimeisessä lohkopelissä 5–0-murskavoiton Slovakiasta.

Neljännesvälierien 5–3-jatkoaikavoitto olikin sitten todellinen näytös ja työn voitto sitkeästä Kroatiasta. Se oli myrskyvaroitus muille joukkueille.

Sveitsi ja Espanja kohtaavat perjantaina kello 19.00 Suomen aikaa Pietarissa.

Belgian tähtipelaaja Kevin De Bruyne (maassa) sai hoitoa joukkueen lääkintäryhmältä loukkaannuttuaan Portugali-ottelussa.

Belgia–Italia

Belgiassa ilo on ylimmillään, kun edellinen Euroopan mestari Portugali kaatui neljännesvälierissä.

Voitto ei tullut niin näyttävällä pelillä kuin mihin Belgia on parhaimmillaan pystynyt tällä niin sanotun kultaisen sukupolven joukkueella.

Belgia otti puolivälieräpaikan puolustusvoittoisella pelillä, mikä muistutti tavasta, jolla maailmanmestari Ranska pudotti Belgian välierissä Venäjän MM-kisoissa.

MM-pronssia vienyttä Belgiaa on pidetty jo vuosien ajan yhtenä jalkapallon suurista joukkueista. Menestys on sille silti uutta. EM-turnauksessa se on aiemmin yltänyt parhaimpana suorituksenaan puolivälieriin Ranskassa 2016. Ja tämä turnaus on eräänlainen kultaisen sukupolven viimeinen suonenveto. Nykyisellä Belgian joukkueella on EM-turnauksessa kenties viimeinen mahdollisuutensa menestyä. Puolustus alkaa olla jo liian vanha seuraaviin kisoihin.

Paljon on kiinni siitä, missä kunnossa ovat tähtipelaajat Kevin De Bruyne ja Eden Hazard, jotka kokivat kovia Portugalin pelaajien käsittelyssä. Heidän terveystilanteensa hallitsee Belgiassa ja myös Italiassa uutisotsikoita ennen puolivälieräottelua Italiaa vastaan.

Federico Chiesa (14) auttoi Italiaa voittoon neljännesvälierissä.

Nelinkertainen maailmanmestari Italia on kahdessa edellisessä EM-turnauksessa jäänyt puolivälieriin. 2012 EM-kisojen hopeajoukkue aloitti turnauksen tällä kertaa mestarin lailla, kolmella voitolla ja nollapelillä. Mutta hämäsikö alku sittenkin? Sujuiko kaikki liiankin helposti?

Itävaltaa vastaan Italia joutui lujille, ja voitto tuli lopulta Federico Chiesan ja Matteo Pessinan loistavilla jatkoaikamaaleilla. Oli kuin Italia olisi löytänyt uuden vaihteen jatkoajalla.

Belgian päävalmentaja Roberto Martinez on tuttuun tyyliinsä peruuttanut viimeistelyharjoitukset Münchenissä, jossa joukkue vain kävelee ottelustadionilla illalla. Vastustajan vakoojille ei anneta pienintäkään mahdollisuutta saada tietoja siitä, miten Belgia pelaa.

Belgia ja Italia kohtaavat perjantaina kello 22.00 Suomen aikaa Münchenissä.

Tanskan hyökkääjä Martin Braithwaite (toinen vas.) uhkasi Walesin maalia neljännesvälieräottelussa.

Tšekki–Tanska

Lauantain ensimmäisessä puolivälieräottelussa Azerbaidzhanin Bakussa kohtaa kaksi EM-turnauksen yllätysjoukkuetta.

Tšekin ja Tanskan menestyksen vuosista on kulunut vuosikymmeniä. Ne kuuluvat ottelukaaviossa sille puolelle, jolta pääsee jokin yllätysjoukkueista vääjäämättä finaaliin.

Tšekki oli MM-välierissä vuonna 2004, ja EM-turnauksessa se on ollut parhaimmillaan loppuottelussa 1996, jolloin se hävisi jatkoajalla Saksalle 1–2, mutta viime EM-turnauksessa joukkue jäi lohkovaiheeseen. Tanska on vuoden 1992 Euroopan mestaruuden jälkeen päässyt vain vuonna 2004 puolivälieriin.

Tanskassa Christian Eriksenin dramaattinen sairauskohtaus on yhdistänyt koko kansakunnan. Nyt maajoukkueen pelejä jännittävät nekin ihmiset, jotka eivät tavallisesti seuraa jalkapalloa.

Kesäkuu on ollut vuoristoratamainen kokemus niin joukkueelle kuin sen kannattajillekin. Ennen turnausta Tanskassa uskottiin, että joukkue voi edetä välieriin. Usko romahti Eriksenin tapauksen takia, mutta nyt se on palautunut, kun joukkue varmisti ensin pudotuspelipaikan 4–1-voitolla Venäjästä ja nuiji sen jälkeen 4–0-murskavoitolla Walesin ulos turnauksesta neljännesvälierissä.

Tanskassa on jo verrattu tämän vuoden joukkuetta vuoden 1992 satumaiseen tarinaan, kun kisoihin niiden ulkopuolelta päässyt Tanska voitti Euroopan mestaruuden.

Keskikenttäpelaaja Tomas Holes onnitteli maalintekijä Patrik Schickiä (oik.).

Tšekin joukkueesta puuttuvat tähtipelaajat, joita Tanskalla on joukkueessaan lähes avauskokoonpanon verran. Mutta se on parhaimmillaan hyvin yhteen pelaava joukkue, jossa riittää laatupelaajia, vaikka he eivät laajalti tunnettuja olekaan.

Neljännesvälierässä Hollantia vastaan turnauksen neljännen maalinsa tehnyt hyökkääjä Patrik Schick varasti otsikot, mutta yhtä tärkeä pelaaja on keskikentällä valtaisan työn tehnyt puolustava pelaaja Tomas Holes. Hän on Tšekin joukkueen moottori.

Tšekki ja Tanska kohtaavat lauantaina kello 19.00 Suomen aikaa Bakussa.

Ukrainan kannattajat katsoivat Ukrainan neljännesvälieräottelua ulkoilmakatsomossa Kiovassa.

Ukraina–Englanti

Sotaa käyvässä Ukrainassa jalkapallo on tuottanut iloa murheen keskelle. Koskaan aiemmin Ukraina ei ole selviytynyt EM-turnauksessa puolivälieriin asti, ja vain kerran aiemmin maa on selvinnyt arvoturnauksessa yhtä pitkälle. Tämä tapahtui 2006 MM-kisoissa Saksassa.

Ei siis ihme, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli joukkuetta huippusuorituksesta EM-turnauksessa neljännesvälierien Ruotsi-voiton jälkeen.

”Kiitämme teitä sydämemme pohjasta. Olemme kaikkialla maassamme ylpeitä teistä. Tänään ei ollut jakolinjoja. Olimme vain me. Ukraina. Yli 40 miljoonan hengen joukkue. Uzhgorodista Luhanskiin, Chernihivistä Simferopoliin. Joukkue – Ukraina”, Zelenskyi hehkutti.

Ukrainan hallituksen jäsenet olivat keskiviikon istuntoa varten pukeutuneet maajoukkueen paitoihin.

Kun maa ei ole aiemmin näin pitkälle selvinnyt EM-turnauksessa, voi sitä pitää yhtenä yllättäjänä. Menestykselle on kuitenkin syynsä.

Ukrainan juniorimaajoukkueiden menestys viime vuosina on enteillyt, että menestystä tulee ennen pitkää myös aikuisten arvoturnauksessa.

Raheem Sterling (vas.), Harry Kane ja Jack Grealish juhlivat Englannin voittoa Saksasta.

Ukrainan vastus on kuitenkin pahimmasta päästä, kun se kohtaa itseluottamuksensa löytäneen ja vanhat traumat harteiltaan karistaneen Englannin.

Vuoden 1966 maailmanmestari Englanti ei ole 25 vuoteen edennyt EM-turnauksessa puolivälieriä pidemmälle, mutta viime MM-kisoissa saatiin jo näyte päävalmentaja Gareth Southgaten ja hänen valmennusryhmänsä osaamisesta, kun Englanti eteni MM-välieriin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1990.

Neljännesvälierissä se kukisti nyt Saksan, mikä on saanut jalkapalloa hengittävän maan hyperventiloimaan menestyshuumassa.

Saksa-voitto oli näyte siitä, mihin Englanti voi parhaimmillaan pystyä. Brittimedian mukaan päävalmentaja Gareth Southgate veti kaikista oikeista naruista Saksaa vastaan ja teki ottelussa tarvittavat vaihdot, jotka toivat tulosta.

Tuloksen takana oli myös kymmenien analyytikoiden puolitoista vuotta kestänyt työ, jonka aikana Saksan pelaaminen oli pilkottu palasiksi. Englanti tiesi täsmälleen, miten Saksan voisi voittaa, ja se toteutti suunnitelman onnistuneesti. Myös Ukrainaa vastaan Englanti on valmistautunut yhtä huolellisesti.

Ukraina ja Englanti kohtaavat lauantaina kello 22.00 Suomen aikaa Roomassa.

