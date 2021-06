Tuoreimmat olympiavalinnat vahvistettiin keskiviikkona.

Uusina niminä olympiajoukkueeseen liittyvät golfpelaajat Kalle Samooja, Sami Välimäki, Matilda Castren ja Sanna Nuutinen sekä jousiampuja Antti Vikström, nyrkkeilijä Mira Potkonen ja rullalautailija Lizzie Armanto, tiedottaa Suomen olympiakomitea.

Tuoreiden valintojen myötä Suomen joukkueeseen on nimetty tässä vaiheessa 34 urheilijaa 12:sta lajista. Muutamasta lajista odotellaan vielä lopullisia tietoja rankingpaikoista.

”Joukkue kasvaa vielä varmuudella ainakin lukuisilla yleisurheilijoilla. Aikaikkuna tulosten tekemiseen sulkeutui vasta tiistaina, ja hetken aikaa menee ennen kuin lopulliset rankinglistat ovat valmiit. Muutama yleisurheilija olisi ollut valittavissa jo tässä vaiheessa, mutta päätimme yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa keskittää kaikki loput yleisurheiluvalinnat viimeiselle valintapäivälle, joka on 5. heinäkuuta”, sanoi huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki olympiakomitean tiedotteessa.

Olympiapronssia Rio de Janeirossa vuonna 2016 voittanut nyrkkeilijä Mira Potkonen, 40, huipentaa uransa Tokiossa. Kansainvälisten amatöörisääntöjen yläikäraja ylittyy häneltä tämän kauden jälkeen.

”Olympialaisiin pääsyn merkitys on minulle suuri. Suurin tavoite on käsillä, ja nyt on aika ulosmitata vuosien työ”, alle 60-kiloisten sarjassa nyrkkeilevä Potkonen sanoo.

Lizzie Armanto, 28, kuuluu puolestaan koko rullalautailuhistorian merkittävimpiin naisurheilijoihin. Hän on kokenut ja saavuttanut lajissaan jo lähes kaiken mahdollisen, mutta Suomen edustaminen Tokion olympialaisissa on uusi kokemus.

”On vaikea kuvitella, miltä tuntuu esiintyä olympianäyttämöllä. Minulla on kokemusta monenlaisista kilpailuista, mutta ei tällaisessa kontekstissa. Tuntuu mahtavalta edustaa koko maata koko maailman katsoessa”, Suomen edustusoikeuden toissa vuoden alussa saanut Armanto hehkuttaa.