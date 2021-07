Shearer: Maali. Hässler: Maali. Platt: Maali. Strunz: Maali. Pearce: Maali. Reuter: Maali. Gascoigne: Maali. Ziege: Maali. Sheringham: Maali. Kuntz: Maali.

Southgate: Ei maalia.

Wembley hiljenee. 25-vuotias Gareth Southgate tarttuu päähänsä epäuskoisena. Syntyy yksi jalkapallohistorian ikonisimmista otoksista.

Gareth Southgate Wembleyllä vuonna 1996.

Englanti on putoamassa vuoden 1996 jalkapallon EM-kisoista yhdellä epäonnistuneella rangaistuspotkulla. Kotikentällään. Välierässä Saksaa vastaan. Pyyhkiikö tätä pettymystä mikään?

Möller: Maali. Englanti on ulkona. Huikea rangaistuspotkukilpailu päättyy Englannin kyyneliin.

”Miksi et vain laukonut täysillä?” Barbara Southgate kysyy pojaltaan ottelun jälkeen.

Ponneton laukaus vasempaan alakulmaan oli jäänyt maalivahti Andreas Köpken käsiin. Tästä Southgate tultaisiin aina muistamaan, mitä tahansa hän nuorella urallaan vielä saavuttaisikin.

25 vuotta myöhemmin Gareth Southgate on Englannin maajoukkueen päävalmentaja. Joukkue on viimein kellistänyt demoninsa ja kaatanut Saksan arvokisojen pudotuspeleissä. Siihen kului 55 vuotta.

Taivas on auki Englannin miehistölle, vaikka jo pelkästään tuo voitto tekee kisoista onnistuneet.

Southgate on yksi maajoukkueen historian menestyneimmistä valmentajista, vaikka hän saa paljon kritiikkiä peluuttamastaan jalkapallosta. Tylsää, varovaista, mielikuvituksetonta. Mutta ah, niin voitokasta.

Southgate on saanut kritiikkiä luovien pelaajien kahlitsemisesta. Kuvassa vasemmalla Jack Grealish.

Southgaten alaisuudessa joukkue on voittanut 37 ottelua, pelannut 11 kertaa tasan ja hävinnyt kymmenen kertaa. Vuonna 2018 hänestä tuli vasta kolmas valmentaja, joka on vienyt Englannin MM-kisojen välieriin.

Voisi kuvitella, että viimeistään nyt 50-vuotias konkari olisi päässyt yli Wembleyn illasta 1996. Kuka tahansa britti kuitenkin tietää, että noin suuri hetki ei unohdu jalkapalloihmiseltä koskaan.

”En koskaan tuntenut vihaa, mutta katumusta ja itsesääliä kyllä. Jossain määrin se on yhä osa minua. Paineen alla ja valtavassa valokeilassa epäonnistuminen on vaikea niellä”, Southgate on kertonut The Sunin mukaan.

Kärsimyksestä tekee pahemman tieto siitä, että myös muut jakavat saman tuskan. Rangaistuspotku vaikutti monen elämään negatiivisesti. Niin isosta asiasta jalkapallossa on kyse Englannissa.

”Eräs vankilaan joutunut henkilö syytti minua siitä, että hänet pidätettiin. Hän oli mellakoimassa sinä iltana, kun lauoin pilkun. Olen valmis kantamaan vastuun monesta asiasta, mutta en tuosta”, Southgate kommentoi The Timesin jutussa.

” ”Jossain määrin se on yhä osa minua.”

EM-kisoissa 1996 Southgate kuului joukkueen avainpelaajiin. Hän pelasi turnauksen kaikki minuutit joukkueessa, joka oli yksi Englannin kaikkien aikojen parhaista. Se ei ole mikään pikkujuttu.

Seurajoukkuetasolla Southgate ei kuitenkaan koskaan edustanut Valioliigan isoimpia seuroja. Hän pelasi Crystal Palacessa, Aston Villassa ja Middlesbrough’ssa. Palkintokaappiin kertyi kaksi liigacup-mestaruutta ja silloisen ykkösdivisioonan voitto.

Manchester Unitedin kerrottiin olevan kiinnostunut puolustajasta, mutta siirtoa ei koskaan tapahtunut.

Kun Southgate siirtyi valmentajaksi vuonna 2006, hän otti ohjat tutussa ympäristössä Middlesbrough’ssa. Jo vuotta myöhemmin Arsenalin valmentaja Arsène Wenger kehui hänen olevan valmis maajoukkueen peräsimeen.

Arsène Wenger puhui Southgaten puolesta jo vuonna 2007.

Middlesbrough pelasikin Southgaten komennossa kaksi hienoa kautta. Kolmas päättyi sarjasta putoamiseen. Southgate otti saman tien neljän vuoden loman valmennustehtävistä.

Vuonna 2013 hän palasi sorvin ääreen Englannin alle 21-vuotiaiden maajoukkueen käskyttäjänä. Joukkue voitti uudessa komennossa 27 ottelua, pelasi viisi kertaa tasan ja hävisi vain viisi kertaa.

Edessä oli taas askel ylöspäin. Jo kolmannessa valmentajan virassaan Southgate alkoi työskennellä Englannin A-maajoukkueessa. Pesti oli aluksi väliaikainen, mutta vakinaistui myöhemmin.

Southgate on persoonana rauhallinen ja harkitseva, jopa hiljainen. Pelaajat pitävät hänestä. Maajoukkueturnauksissa pelaajien luottamus on voitettava nopeasti. On panostettava yhtenäisyyteen ja peruspeliin. Siinä Southgate on omimmillaan.

Kuten mainittu, Englannin peliä ei voi sanoa näyttäväksi. Se ei tarjoa tukuittain tilanteita vastustajan päätyyn, mutta riittävästi yhden maalin tekemiseen. Usein se riittää, sillä EM-kisoissa Englannin verkkoon ei ole tehty vielä ainuttakaan maalia.

Southgate tietää, miten puolustuslinja organisoidaan.

0–0-tilanne saattaa toki johtaa myös rangaistuspotkukilpailuun, joita britit kammoksuvat. Muistot vuosien varrelta eivät ole kauniita.

Vuonna 2018 Englanti onnistui voittamaan ensimmäisen pilkkukisansa koskaan MM-tasolla. Southgate valmentajana teki tilanteesta symbolisen.

Kenties juuri hän on oikea mies viemään Englannin läpi kaikkein tuskallisimpien esteiden. Hän, joka on itse kokenut samassa tilanteessa pahimman mahdollisen pettymyksen.

MM-kisojen rangaistuspotkukilpailun päätyttyä Southgate osoitti tyylikkyytensä. Hän kietoi kätensä Kolumbian Mateus Uriben ympärille lohduttaakseen tätä. Uriben epäonnistuminen oli juuri maksanut Kolumbialle jatkopaikan.

Englannilla on käsissään valmentaja, jonka kokemukset saattavat auttaa Kolme Leijonaa takaisin himoittuun arvokisavoittoon. Hän on nähnyt kaiken ja kokenut kaiken. Ehkä pian myös voittanut kaiken.

Lue lisää: Englannin salaisuus paljastui – joukkue järjesti kuvitteellisia rankkarikisoja kuukausien ajan ja se auttoi

Lue lisää: Englanti innostui valmentaja Gareth Southgaten pukeutumistyylistä, sitten syntyi somekampanja ja nyt liivit loppuvat brittikaupoista