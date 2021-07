Red Bull -tallin salainen ase F1:ssä: voiteluöljyn sekaan on lorautettu kosmetiikassa käytettyjä ainesosia

Red Bull on noussut hallitsevaksi talliksi tällä kaudella formula ykkösissä. Yhdeksi tekijäksi arvioidaan uutta moottoriöljyä.

Miten Red Bull -talli on saanut F1-autonsa kovempaan vauhtiin kuin kisoja aiemmin hallinnut Mercedes?

Tämä kysymys on F1-maailman huulilla. Se nousi erityisesti esille viime viikonloppuna Itävallassa, jossa Mersuilla ei ollut mitään mahdollisuutta kamppailla voitosta Red Bullin Max Verstappenia vastaan.

Red Bull on vienyt nyt peräkkäin neljä osakilpailuvoittoa.

Se on selvä, että Red Bull -talli on jatkanut kehitystyötä kuluvalla kaudella, kun taas Mercedes on enemmän satsannut ensi kauteen, jolloin autoihin tulee merkittäviä muutoksia.

Yksi Red Bullin ”salainen ase” on öljyseos, jota autoissa käytetään, kertoo Motorsport-Total. Red Bull -tallin öljyntoimittaja Exxonmobil toi uuden öljyn Azerbaidžanin osakilpailuun kesäkuun alussa. Motorsport-Totalin mukaan kyse on ”vallankumouksellisesta” tuotteesta: siinä on käytetty kemikaaleja, joita yleensä ei ole moottoriöljyissä.

Mitä öljyssä sitten on? Siihen on lorautettu ainesosia, joita yleensä käytetään kosmetiikassa. Sen on arveltu kestävän paremmin kuumuutta ja kulutusta.

Motorsport-Totalin mukaan Exxonmobil ei tarkemmin kerro, mitä kemikaaleja öljyyn on lisätty, mutta yhtiön moottoriurheilun teknologiajohtaja Tomek Young myöntää yhteyden kosmetiikkateollisuuteen.

”Kosmetiikkateollisuudella on monia ainutlaatuisia luonnontuotekomponentteja, ja meidän täytyi ensin arvioida useita samantyyppisiä tuotteita ennen kuin pystyimme valitsemaan parhaan”, Young kertoo Motorsport-Totalille.

Youngin mukaan uusia komponentteja on lisätty voiteluöljyyn, koska niiden avulla on saavutettu monia etuja, kuten vahvempi vuorovaikutus metallipintojen kanssa ja vähemmän kitkaa. Nämä taas auttavat saavuttamaan muun muassa paremman maksimaalisen suorituskyvyn ja polttoainetehokkuuden.

Youngin mukaan ajatus kosmetiikkateollisuuden kemikaalien käytöstä tuli jo kahdeksan vuotta sitten. Jo tuolloin alkoi testaaminen, mutta vahvempi yhteistyö Red Bull -tallin ja moottoritoimittaja Hondan kanssa viime vuonna sai aikaan sen, että testaamiseen alettiin todella panostaa.

SITÄ, kuinka paljon uudella öljyseoksella on ollut vaikutusta Red Bull -tallin vahvaan menoon F1-kisoissa tällä kaudella, on vaikea sanoa. Youngin mukaan se on tärkeä osa Red Bull -tallin kehitystä.

”Työskentelemme edelleen Red Bullin ja Hondan kanssa, jotta saamme dataa autojen suorituskyvystä.”

Ainakin Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on vakuuttunut uuden öljyn merkityksestä.

”Meillä on uusi öljy Exxonmobililta. Mielestäni heidän pitäisi saada täysi kunnia siitä, että Lewis [Hamilton] osoittaa sormella moottoria”, Horner totesi viime sunnuntain osakilpailun jälkeen.

Lue lisää: Max Verstappen ajoi renkaita säästellen ylivoimaiseen voittoon – Kolmanneksi sijoittunut Valtteri Bottas otti tärkeän erävoiton