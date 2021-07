Sveitsin jalkapallon kehitys lähti nousukäyrälle, kun nuorten huippujalkapallo eriytettiin ruohonjuuritason jalkapallosta. ”Lasten huippujalkapallo alkaa 12-vuotiaana, mutta sitä ennen lasten pitää pelata paljon”, Sveitsin jalkapallomenestyksen luoja Hansruedi Hasler sanoo.

Sveitsin miesten jalkapallomaajoukkue teki yhden EM-turnauksen sensaatioista, kun se pudotti hallitsevan maailmanmestarin Ranskan neljännesvälierissä. Se oli suurelle yleisölle yllätys, mutta yllätykseen oli syynsä.

Sveitsin miesten jalkapallomaajoukkueen nykyinen menestys on rakennettu neljännesvuosisata sitten. Silloin avainasemassa olivat yksi mies, jolla oli edessään tyhjä valkoinen paperi, sekä jalkapalloliiton hallitus, joka antoi miehelle käytännössä vapaat kädet muutokseen.

Sveitsin nykyjalkapallon kehitystyö alkoi tammikuussa 1995, kertoo maan jalkapalloliiton teknisenä johtajana työskennellyt Hansruedi Hasler, 73, Helsingin Sanomien haastattelussa.

”Sveitsin jalkapalloliitto oli antanut minulle mahdollisuuden olla jalkapalloliiton ensimmäinen tekninen johtaja. Minulla oli mahtava mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä työni.”

Hansruedi Hasler vuonna 2012.

Sveitsin jalkapallon ensimmäiset kultaiset vuodet olivat 1930-1960-luvuilla, kun maa selvisi kuudesti MM-kisoihin. Vuoden 1966 MM-kisojen jälkeen seuraavat arvokisat Sveitsille olivat vuoden 1994 MM-kisat. Se oli onnekas sattuma Sveitsin jalkapalloliitolle. Liitto sai uuden pääsponsorin, ja samalla päätettiin panostaa rahaa jalkapallon kehitystyöhön. Ilman resursseja ei voi tehdä mitään, Hasler sanoo.

”Saatoin kehittää ideoita ja esittää niitä liiton hallitukselle. Sitten minulle näytettiin vihreätä valoa teknisten projektien toteuttamiseen. Meillä oli suuri tilaisuus silloin, ja ehkä samanlainen voi olla nyt Suomella.”

Kehitystyö vei aikaa, ja ensimmäisten vuosien aikana miesten jalkapallomaajoukkueen sijoitus maailmanlistalla putosi sijalle 83. Haslerin mukaan ensimmäisenä askeleena oli tehtävä ero ruohonjuuritason jalkapallon ja nuorten huippujalkapallon välillä

”Sanoimme, että tästä lähtien meillä on ruohonjuuritason jalkapalloa, jossa joukkueet harjoittelevat 1–2 kertaa viikossa. Ne joukkueet pelaavat alueellisissa kilpailuissa. Tarvitsimme lisäksi nuorten huippujalkapallojoukkueita, jotka harjoittelevat päivittäin erikoistuneiden valmentajien alaisuudessa ja kilpailevat omissa kansallisissa kilpailuissaan”, Hasler sanoo.

”Tämän eron tekemisellä oli seurauksensa kilpailujärjestelmään, valmentajien koulutusjärjestelmään ja alueellisten jalkapalloliittojen rakenteeseen.”

Haslerin ehdotuksesta Sveitsin jalkapalloliitossa päätettiin järjestää alle 16-vuotiaille pojille kansallinen kilpailu, johon osallistuisi 28 seuran joukkueet kahteen lohkoon jaettuna. Sen lisäksi alle 18-vuotiaille pojille järjestettiin 14 joukkueen kansallinen kilpailu. Alle 21-vuotiaiden joukkueet pyrittiin integroimaan kolmanteen divisioonaan.

”Yksi periaatteistamme oli, että tuimme seuroja kriteeriemme noudattamisessa sen sijaan, että rankaisisimme niitä, jos ne eivät pystyisi noudattamaan kriteerejä.”

28 valitulla seuralla piti olla kullakin ammattimainen juniorijalkapallopäällikkö sekä kokopäiväiset valmentajat alle 16-, 18- ja 21-vuotiaiden joukkueille. Liitto tuki seuroja ammattilaisten palkkaamisessa.

”Uskon, että Suomi on paljon paremmassa tilanteessa nyt kuin missä me olimme 25 vuotta sitten”, Hasler sanoo.

Sveitsin maajoukkue kiitti kannattajiaan voitokkaan Ranska-ottelun jälkeen.

Nuorten huippujalkapallon uudelleenorganisointi vaati myös yhteistyötä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

”Tarvitaan hyviä valmentajia ja hyviä päivittäisiä harjoituksia, jotka on koordinoitu koulujen kanssa. Sanoimme, että kuudelta illalla sekä koulun että jalkapallon pitää olla suoritettu. Seurojen piti löytää ratkaisuja koulujen kanssa.”

”Loimme ymmärryksen siitä, että nuorten huippujalkapallo valmistaa nuoria ammattilaisjalkapalloilijoita. Se on siis eräänlainen oppiaika, kuten muissakin ammateissa.”

Haslerin mukaan ensimmäisiin tuloksiin meni pitkä aika: seitsemän vuotta. Kolmen neljän vuoden jälkeen liiton puheenjohtaja kyseli tulosten perään.

”Sanoin, että herra puheenjohtaja, antakaa meille vähän aikaa. Ensimmäiset hyvät tulokset saimme vuonna 2002, kun Sveitsin alle 17-vuotiaiden poikien joukkue voitti Euroopan mestaruuden.”

Ja lisää oli luvassa. Vuonna 2009 Sveitsin alle 17-vuotiaiden poikien maajoukkue voitti maailmanmestaruuden. Siinä joukkueessa pelasivat Haris Seferović, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka ja Sead Hajrović, jotka pelaavat parhaillaan EM-turnauksessa.

”Suurin päämäärämme oli aina maajoukkue.”

Sveitsin Kevin Mbabu (oik.) pysäytti Ranskan Marcus Thuramin etenemisen.

Haslerin mukaan miesten maajoukkueen selviytyminen vuoden 2004 EM-kisoihin oli merkki siitä, että työ oli tuottamassa tuloksia. Sen jälkeen maajoukkue selvisi vuotta 2012 lukuun ottamatta miesten arvoturnauksiin.

Haslerin mukaan liitossa tiedettiin hyvin, että samat muutokset pelaajakehitysjärjestelmässä pitäisi tehdä myös tyttöjen jalkapalloa varten. Se työ alkoi kymmenen vuotta myöhemmin kuin pojilla.

”Kun aloitimme alle 16-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden huippujalkapallon kehittämisen, tiesimme, että se olisi liian myöhäinen ikävaihe. Meidän piti kuitenkin aloittaa jotenkin. Vuosina 2006–2007 lisäsimme järjestelmään alle 14–15-vuotiaiden joukkueet.”

Ruohonjuurijalkapallo-sanaa käytetään Sveitsissä kuvaamaan 5-12-vuotiaiden jalkapalloa. Kolmetoista alueellista liittoa organisoivat lasten pienpelit.

”28 nuorten huippujalkapalloon valittua seuraa ymmärsivät heti asian. He sanoivat, että antaa lasten pelata omissa kyläseuroissaan ensin ja otamme heidät sitten, kun he ovat 12-vuotiaita. Lasten huippujalkapallo alkaa 12-vuotiaana, mutta sitä ennen lasten pitää pelata paljon.”

Rangaistuspotkukilpailu Ranskaa vastaan on ratkennut, sveitsiläiset juhlivat.

Vuonna 1995 maan jalkapalloliitolla ei ollut yhtään ammattimaista nuorten jalkapallovalmentajaa, ja seuroissakin niitä oli vain puoli tusinaa. Vuoden päästä liitossa oli jo kymmenen ammattilaista teknisellä osastolla ja seuroissa 60–70 ammattimaista juniorivalmentajaa.

Olosuhteet eivät koskaan olleet mikään ongelma rikkaassa maassa.

Haslerin aloitteesta maahan perustettiin neljä kansallista jalkapallon harjoituskeskusta.

Nuorempien ikäluokkien liittäminen nuorten jalkapalloon tarkoitti, että seuroihin tarvittiin noin sata ammattivalmentajaa lisää. Haslerin mukaan valmentajien laatu ei ollut kuitenkaan riittävä. Siksi Uefan A- ja B-valmentajatutkintoihin tehtiin kaksi erillistä linjaa, toinen aikuisten valmentajille ja toinen nuorten valmentajille.

”Nuorten maajoukkuevalmentajien rooli oli hyvin tärkeä kehityksellemme. Heidän tehtävänään oli vierailla näissä 28:ssa nuorten huippujalkapalloseurassa ja tukea heidän työtään. Nuorten maajoukkuevalmentaja on maajoukkueen kanssa 50–60 päivää vuodessa, joten hänellä on paljon aikaa tehdä muita asioita.”

”Heidän vierailunsa seuroissa antoi meille käsityksen siitä, miten Sveitsin jalkapallo on kehittymässä.”

Sveitsin puolustaja Silvan Widmer (vas.) vei pallon Ranskan hyökkääjältä Karim Benzemalta.

Eläkepäivillään Hasler voi katsoa tyytyväisenä Sveitsin jalkapallomaajoukkuetta.

”Vuosina 1991 ja 1992 syntyneillä oli ensimmäinen mahdollisuus pelata pienpelejä lapsuudesta alkaen. He ovat ensimmäinen sukupolvi, joka pääsi osaksi kehittämäämme nuorten huippujalkapallojärjestelmää. Pienelle maalle on lahja, että meillä on samassa joukkueessa puolisen tusinaa sellaista pelaajaa. Xherdan Shaqiri, Xhaka, Rodriguez, Seferović, Steven Zuber ja Remo Freuler.”

Haslerin mukaan lahjakkuuksien tunnistamisessa painotetaan vieläkin liikaa fyysisiä ominaisuuksia sen sijaan, että arviointikriteerit olisivat laajat.

Haslerilla on inhimillinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa pelaajien kehittämiseen. Hän on valmistunut peruskoulun opettajaksi ja liikunnanopettajaksi ja teki myöhemmin tohtorin väitöksensä kasvatustieteistä.

”Ei pitäisi katsoa vain sitä, miten nuori pelaa tänään. Meidän pitää tietää enemmän hänen persoonallisuudestaan ja ympäristöstään. Ei voi olla vain yhtä hetkeä, jolloin voi tulla valituksi. Nuoria pitää seurata vuosien ajan.”

”Aina löytyy sellaisia pelaajia kuin Christian Fassnacht, joka ei pelannut lainkaan nuorten maaotteluita. Nuorten maajoukkuevalmentajien pitää olla huolellisia valitessaan pelaajia. Pelaajia pitää seurata ja antaa heille toisia ja kolmansia tilaisuuksia, eikä sysätä heitä sivuun liian aikaisin.”

Ranskan Benjamin Pavard kaatoi Sveitsin Steven Zuberin.

Haslerin pesti Sveitsin jalkapalloliitossa päättyi 2010. Hän on toiminut sen jälkeen kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan ja Euroopan jalkapalloliiton Uefan konsulttina. Suomessa hän on käynyt pari kertaa ja tuntee hyvin Suomen Palloliiton urheilujohtajan Hannu Tihisen.

”En tunne suomalaista jalkapalloa kentän tasolla. Voin vain sanoa, että Suomen jalkapalloliitolla on hyvä tekninen johtaja [Tihinen]. Hän on niin utelias perehtymään jalkapallon tekniseen kehitystyöhön, että hän tekee työnsä hyvin.”

Hannu Tihisen mukaan Sveitsissä seurat ovat profiloituneet paremmin kuin Suomessa, ja Sveitsissä seuroilla on parempi ymmärrys siitä, minkä seurojen kautta pelaajapolut kulkevat kohti ammattilaisuutta. Suomessa on ohjattu seuroja siihen suuntaan, mutta työtä riittää vielä.

”Seurat tietävät paikkansa Sveitsin jalkapallon ekosysteemissä. Sen he ovat rakentaneet hienosti. He ovat antaneet myös peliminuutteja systemaattisesti nuorille edustusjoukkueissa””, Tihinen kehuu.

”Suomessa on tällä haavaa lasten ja nuorten kilpailutoiminnan kehitysprosessi menossa. Meillä on maantieteellinen koko haasteena. Siinä on kehitettävää, ketkä pelaavat ja millä tasolla. Pitää tarkastella myös, miten muissa Euroopan maissa on kilpailutoiminta järjestetty ja mitä ajatuksia voisimme tuoda Suomeen”, Tihinen sanoo.

