Jack Grealish juhli viime tiistaina neljännesvälierävoittoa Saksasta.

Urheilu | EM-jalkapallo

Onko nyt Jack Grealishin aika?

Englannin maajoukkueessa on hyökkäävä keskikenttäpelaaja, jota kehutaan maasta taivaaseen, mutta jonka peliaika on jäänyt yllättävän vähälle. Kuka oikeastaan on Jack Grealish?

Mikä Englannin maajoukkueen manageria Gareth Southgatea vaivaa? Miksei Jack Grealish ole avauskokoonpanossa? Maaleja ei synny ollenkaan, ja joukkueen paras pelintekijä istuu penkillä. Herää nyt Southgate! Tämäntyyppiset kommentit ovat tuttuja Englannin joukkueen kannattajilta EM-lopputurnauksessa. Neljännesvälierässä Saksaa vastaan Grealish aloitti ottelun vaihtopenkillä, pääsi peliin mukaan toisella puoliajalla, ja loppu on historiaa. Grealish oli järjestelemässä Raheem Sterlingin avausmaalia ja syötti Harry Kanen 2–0-maalin. Samalla murtui Englannin kirous jatkuvista tappioista Saksaa vastaan. Grealish on ollut EM-lopputurnauksessa yhdessä ottelussa avauskokoonpanossa: alkulohkon viimeisessä ottelussa Tšekkiä vastaan. Miten Grealishilla meni? Hän syötti ottelun ainoan maalin. Miksi Southgate ei siis peluuta Grealishia enemmän? Se johtuu managerin pelityylistä, jossa puolustetaan tiiviisti ja puolustusvelvoite on kaikilla. Grealish ei ole tunnettu puolustustaidoistaan, hän on selkeästi hyökkäävä keskikenttäpelaaja. Hän ei yksinkertaisesti sovi Southgaten pelifilosofiaan. Tai tarkemmin: ei ole sopinut tähän asti. Näin ainakin sanotaan. Jack Grealish (oik.) on istunut paljon vaihtopenkillä EM-lopputurnauksessa. Ben Chilwell ei ollut ollenkaan kokoonpanossa Saksa-ottelussa. Jack Grealish ei vaikuttanut kovinkaan tyytyväiseltä, kun Gareth Southgate otti hänet vaihtoon Tšekki-ottelussa. Grealish, Jack Grealish. Miksi nyt kohistaan pelaajasta, jonka seura on Aston Villa. Eli joukkue, joka palasi vasta kaksi kautta sitten Valioliigaan ja joka viime kaudella hyvän alkukauden jälkeen vajosi sijalle 11. Grealish, joka teki nolon ennätyksen kaudella 2015–2016 pelaamalla Valioliigassa 16:ssa ottelussa, joista Villa hävisi jokaisen. Grealish, jota syytetään vapaapotkujen kalastamisesta ja jatkuvasta sukeltamisesta. ”Jack Grealish heittäytyy nurmen pintaan 50 kertaa ottelussa. Katsoin tänään [Chelsea–Aston Villa 29. joulukuuta 2020] kellosta aikaa. Ensimmäisen kerran hän kaatui alle minuutin jälkeen. Seuraava oli kolmen minuutin kohdalla”, taivasteli entinen Liverpoolin pelaaja Steve Nicol ESPN:n videolla. Grealish itse puolustautuu sukellusväitteitä vastaan sillä, että hän on Valioliigassa eniten taklausten kohteeksi joutuva pelaaja. Näin onkin tilastojen mukaan: Grealishia rikottiin viime kaudella 110 kertaa, vaikka hän pelasi loukkaantumisen takia vain 26 ottelussa. Ketään muuta pelaajaa ei rikottu yli sataa kertaa. Chelsean César Azpilicueta sai punaisen kortin taklattuaan Jack Grealishia Valioliigan ottelussa toukokuussa. Sitten on toinen Grealish. Se, joka ei noudattanut koronaohjeita ja kolhi autollaan pysäköityjä autoja niin ansiokkaasti, että hän sai viime syksynä lähes 100 000 euron sakot ja yhdeksän kuukauden ajokiellon. Kolmas Grealish on se Grealish, minkä vuoksi hän on nyt Englannin maajoukkueessa. Lyhyesti voisi sanoa, että syy tähän on se, että hän ei ole Irlannin maajoukkueessa. Grealishillä on irlantilaisia sukujuuria ja hän pelasi nuorisomaajoukkueissa Irlannin paidassa, mutta alle 21-vuotiaissa hän vaihtoi Englannin maajoukkueeseen. Grealishin kapuaminen vähintäänkin kaikkien Englannin maajoukkuetta fanittavien tietoisuuteen alkoi kuitenkin paljon aiemmin. Ennen muuta Grealish on birminghamilainen. Hän on syntynyt Birminghamissa ja pelannut koko uransa 6-vuotiaasta lähtien birminghamilaisseura Aston Villassa, lukuun ottamatta yhden kauden lainapestiä Nottinghamin Notts Countyssa kaudella 2013–2014. Lapsuutensa hän asui Solihullissa, pienessä kaupungissa Birminghamin kupeessa. Solihull tunnetaan ennen muuta Land Rover -autotehtaastaan. Ehkä ei ole siten kovinkaan yllättävää, että Grealishin alla oli viime syksyn törttöilyssään juuri kyseisen firman menopeli. Grealishin idoli oli Paul Merson, joka pelasi suunnilleen samassa roolissa kuin Grealish nykyään. Monet muistavat Mersonin Arsenalin pelaajana, mutta hän pelasi myös Aston Villassa vuosina 1998–2002. Merson lienee Grealishin idoli ennen muuta pelaajana. Peliaikoinaan Merson nimittäin oli uhkapeli- ja päihdekoukussa. Sittemmin hän on päässyt jaloilleen ja työskentelee Sky-televisioyhtiössä jalkapalloasiantuntijana. Mersonilla onkin selkeä käsitys Grealishin nykytasosta. ”Hän on tällä hetkellä maailman parhaiden pelaajien joukossa. Todella uskon niin”, Merson totesi viime joulukuussa Birmingham Mailille. Merson ei ole suinkaan ainoa, joka suitsuttaa Grealishia. Muun muassa West Hamin manageri David Moyes totesi viime helmikuussa, että ”Grealish on luultavasti Valioliigan paras pelaaja”. Jack Grealish on pelannut lähes koko uransa ajan Aston Villassa, jossa hän on myös joukkueensa kapteeni. Maailman parhaiden joukossa, ja tahkoaa vuodesta toiseen Aston Villassa? Kun Villa ei keväällä 2018 onnistunut nousemaan Valioliigaan, pidettiin Grealishin lähtöä varmana. Näin ei kuitenkaan käynyt silloin, eikä vielä sen jälkeenkään. Kotiseuturakkautta? Varmasti se on sitäkin, mutta Grealishin mieltä lämmittää myös viime kesänä tehty uusi viiden vuoden sopimus, jossa hänen palkkansa on 130 000 puntaa (yli 150 000 euroa) viikossa. Jotta Grealish edelleen jatkaisi Villassa, brittisanomalehti The Telegraphin mukaan seura on valmis tekemään Grealishin kanssa uuden sopimuksen, joka nostaisi hänen palkkansa 150 000:een puntaan viikossa. Muun muassa Manchester Cityn arvioidaan olevan Grealishin perässä 100 miljoonan punnan siirtokorvauksella. Samalla Grealishin palkka saattaisi jopa tuplaantua. Mikä Grealishista tekee kaiken suitsuttamisen arvoisen? Suomen palloliiton huippujalkapallopäällikön Juho Rantalan mukaan kyse ei ole ainakaan Grealishin hiuksista. ”Grealish on joka solultaan poikkeuksellinen futaaja – paitsi ne hiukset ja se panta”, Rantala tuumasi Ylen EM-jalkapallolähetyksessä. Rantala ei ehkä tiedä, että Grealish on todella panostanut hiuksiinsa. ”Käytän kolmea eri ainetta, jotta hiukseni näyttävät siltä kuin ne näyttävät”, Grealish kertoi GQ-miestenlehdelle. Syy hiuspannallekin on olemassa. ”Hiukseni ovat pitkät. Hikoilen ja hiukseni kastuvat. Hiki valuisi naamalleni. Siksi aloin käyttää hiuspantaa.” Kun päästiin jalkapallon ytimeen, on syytä mainita myös Grealishin säärisuojukset, syndit. Ne ovat naurettavan pienet. ”Se alkoi yhden kauden aikana, kun olin 15- tai 16-vuotias, ja harjoittelussa sukat valuivat jatkuvasti. Minun piti pitää niitä pohkeiden alapuolella ja sillä kaudella pelasin todella hyvin. Päädyin jatkamaan niin. Säärisuojat ovat lasten kokoa [jotta suojukset mahtuvat sukkien alle], joten siksi ne ovat niin pienet”, Grealish sanoi GQ:lle. Jack Grealishilla sukat ovat huomattavasti alempana kuin useimmilla pelaajilla. Hiukset ja säärisuojat eivät ehkä kuitenkaan tee Grealishista tähtipelaajaa. Hän on saanut kehittyä suhteellisen rauhassa, ja Villassa hän saa toteuttaa täysin omaa pelityyliään. Hän on paljon kiinni pallossa, näkee kentän tyhjät tilat ja hänen syöttötaitonsa on parasta a-luokkaa. Sitä voi kysyä vaikka Liverpoolin pelaajilta: viime syksynä kun Villa murskasi Liverpoolin 7–2, Grealish teki yhden maalin ja syötti kolme. Miten hän itse suhtautuu jalkapalloon? ”Rakastan jalkapallon pelaamista elämäni jokaisena päivänä. Kun menen kentälle, minulla ei ole ollenkaan paineita. Nautin, kuten aina teen”, Grealish totesi The Guardianille Saksa-otteluun jälkeen. Kysymys kuuluu: nostaako Southgate Grealishin tänään lauantaina avauskokoonpanoon, kun Englanti kohtaa Ukrainan puolivälierässä kello 22. Vastaus nähdään illalla, mutta ehkäpä penkityksessä kyse ei olekaan ollut Southgaten pakkomielteestä pelitapaansa, sillä Grealish oli keväällä kolme kuukautta sivussa säärivamman takia. ”Terveysmielessä olen kunnossa”, Grealish vakuutti Saksa-ottelun jälkeen. Alkulohkovaiheen vähemmällä peliajalla Grealishin kuormitus on ollut vähäisempää, joten rankan neljännesvälierän Ruotsia vastaan pelannut Ukraina saa vastaansa hassuilla säärisuojuksilla varustetun hyvin levänneen pelintekijän. Jos Southgate niin päättää. Kuka? Jack Grealish 25-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja tai vasen laitalinkki.

Pelaa Englannin Valioliigassa Aston Villassa. Nykyinen sopimus on voimassa 30. kesäkuuta 2025 asti.

Pelannut Valioliigassa kaikkiaan 96 ottelua, joissa tehnyt 15 maalia ja antanut 19 maalisyöttöä.

Englannin maajoukkueessa pelannut kymmenessä ottelussa, joissa on antanut neljä maaliin johtanutta syöttöä

Meneillään olevissa EM-kisoissa Grealish on pelannut kolmessa ottelussa, mutta kertaakaan hän ei ole pelannut täysiä minuutteja. Tšekki-ottelu on ainoa, jossa hän on ollut avauskokoonpanossa.