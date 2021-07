Sadasosia vaille täydellinen, kuuluu Sara Kuiviston arvio omasta kaudestaan tähän saakka, ja juuri siltä hänen kisasuorituksensa ovat kesän aikana näyttäneetkin.

29-vuotias porvoolainen keskimatkojen juoksija on juuri nyt elämänsä parhaassa kunnossa. Jo Suomen ennätysten täyteinen hallikausi lupasi hyvää, ja vauhti on kiihtynyt ennätyslukemiin myös ulkoradoilla.

”Sanotaan, että [kausi] olisi ollut ihan täydellinen, jos olisin rikkonut Kuortaneella kasin SE:n. Muuten on mennyt ihan niin kuin on suunniteltu”, Kuivisto sanoo.

Hän juoksi viime viikon lauantaina 800 metrillä ajan 2.00,75, eli uuden ennätyksensä. Tulos jäi vain 16 sadasosan päähän Tuuli Merikoski-Siliuksen (nyk. Merikoski) 30 vuotta vanhasta SE:stä 2.00,59.

”Se jäi vähän harmittamaan, kun siinä oli paikka juosta, mutta next time sitten”, Kuivisto toteaa.

Seuraava kerta tuli pidemmällä matkalla jo kolme päivää myöhemmin. Kuivisto rikkoi tiistaina Sinikka Tyynelän (nyk. Kontu) 44 vuotta vanhan Suomen ennätyksen 1 500 metrillä. Hänen aikansa 4.05,39 alitti entisen SE:n 0,62 sekunnilla.

Hyvät tulokset saivat Kuiviston muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan. Kisamatka Ruotsiin vaihtuu harjoittelujaksoon kotimaassa.

”Joku harjoituskisa täytyy vielä juosta ennen olympialaisia, mutta treenataan tässä muutama viikko”, Kuivisto kertoo.

”Hyödyn nyt enemmän siitä, että saan vähän harjoitella ja rauhoittua. Nyt kuitenkin on semmoista matkustelua ja hässäkkää tässä.”

” ”Sanotaan, että [kausi] olisi ollut ihan täydellinen, jos olisin rikkonut Kuortaneella kasin SE:n.”

Kuivisto lähti kauteen tavoitteenaan paikka Tokion olympialaisiin niin 800 kuin 1 500 metrillä. Tavoite on toteutumassa, sillä hän on rankingin perusteella valintakelpoinen molemmille matkoille.

Suomen Olympiakomitea julkistaa viimeiset yleisurheiluvalintansa maanantaina.

Rankingjärjestelmä on ollut pohjana urheilijavalinnoille Dohan vuoden 2019 MM-kisoista alkaen. Yksittäisen huipputuloksen sijaan urheilijan on tehtävä hyvä tulos kilpailuissa, joista saa hyvin sijoituspisteitä.

Tenniksen ATP-rankingistakin mallia ottanut systeemi on ”välillä vähän hassu”, kuten Kuivisto ilmaisee.

”Esimerkiksi Romaniassa voittamani ykkösliigan tonnivitonen ei ollut pisteiden valossa käytännössä minkään arvoinen. Myllypurossa yksin juoksemani tonnivitonen on arvokkaampi.”

Kuivisto ei vielä tiedä matkaohjelmaa uransa ensimmäisiin olympialaisiin. Hän toivoo saavansa tottua lämpöön ja aikaeroon kymmenen päivän ajan ennen kilpailujaan.

Kokemukset Dohan MM-kisojen äärimmäisistä olosuhteista olivat Kuivistolle arvokasta valmistautumista Tokioon.

”Siellähän oli aivan järkyttävän kosteaa, ja se oli yllätys. Siellä oli kosteus sata ja lämpötila 44 – se ilmasto oli ihan järkyttävä siellä”, Kuivisto sanoo.

”En voi uskoa, että sitä pahempaa on olemassakaan. Se oli erittäin tärkeä kokemus.”

” ”Romaniassa voittamani ykkösliigan tonnivitonen ei ollut pisteiden valossa käytännössä minkään arvoinen.”

Sara Kuivisto juoksi uuden SE-ajan 1 500 metrillä tiistaina 29. kesäkuuta.

Helteinen kesä on helpottanut Kuiviston olympiavalmisteluja. Tokion olosuhteisiin sopeutuminen helpottuu sen ansiosta.

”Ihan uskomattoman hyvä tuuri kävi, että säät ovat tämmöiset. Tykkään itse lämmöstä muutenkin – lihakset ovat letkeät, palautuu paremmin, eikä joka paikkaa särje, kun on lämmin”, hän kertoo.

”Olen kestänyt lämpöä aika hyvin, mutta jos todella kovia harjoituksia tehdään, niin niitä ei ehkä kannata ihan keskellä päivää mennä vetämään.”

Olympialaisia edeltävän harjoitusjakson aikana Kuivisto yrittää nostaa hieman tasoaan. Kisoihin hän lähtee luottavaisena. Olo on itsevarma, kun tiedossa on kyky juosta kovaa.

”Ei oikein voisi parempi lähtötilanne olla”, Kuivisto kertoo.

Hän sanoo pysähtyneensä miettimään sitä, että on saavuttanut viikon sisällä kaiken sen, mistä uskalsi pienenä lapsena vain haaveilla.

”800 metrin 2.00 alkava aika, tonnivitosen SE ja olympiapaikat ovat hienoja juttuja, mutta maha ei missään nimessä ole täynnä. Haluan juosta vielä paljon kovempaa, ja tiedän pystyväni siihen”, Kuivisto sanoo.

”Minulla on kyllä kova nälkä parantaa [tuloksia].”

” ”Haluan juosta vielä paljon kovempaa, ja tiedän pystyväni siihen.”

Olympialaisiin Kuivisto lähtee tavoittelemaan välieräpaikkoja.

”Ei minulla ole mitään intressiä mennä vain osallistumaan, vaan haluan antaa itsestäni kaiken, mitä on annettavissa ja juosta niin hyvin kuin vain pystyn.”

”En ole semmoinen urheilija, että menen sinne vain olympiastatuksen takia. Haluan myös onnistua.”

Koronavirus vaikuttaa olympialaisten järjestelyihin monin tavoin. Televisionkatsojille pandemia näkyy lähinnä väljinä katsomoina, mutta kilpailijat joutuvat elämään tiukkaa kuplaelämää.

”Kyllähän se tietenkin harmittaa, jos sinne ei pääse täyttä yleisömäärää, mutta näillä nyt mennään, ja tilanne on kaikille sama. Turha voivotella”, Kuivisto sanoo.

Hän kertoo seuranneensa sivusilmällä keskustelua japanilaisten olympiavastaisuudesta ja ihmetelleensä median puheita kisojen perumisesta vielä näin lähellä olympialaisia.

”Kun kysymys on noin massiivisesta tapahtumasta, niin on vähän erikoista, että semmoista edes pohditaan. Se on aiheuttanut jopa vähän huvitusta.”

Tokion olympialaiset alkavat virallisesti 23. heinäkuuta.

” ”En ole semmoinen urheilija, että menen sinne vain olympiastatuksen takia. Haluan myös onnistua.”

Viiden renkaan kisojen turvallinen järjestäminen pandemia-aikana puhuttaa ihmisiä ympäri maailmaa. Kuivisto uskoo, että Japanissa järjestetään turvalliset kisat.

”Uskoisin, että valtaosa on rokotettuja, ja me urheilijat olemme tottuneet jo yli vuoden ajan siihen, miten kisoissa käyttäydytään. En usko, että se tulee olemaan mikään ongelma.”

Terveysturvallisuus on Kuiviston mukaan huomioitu hyvin niissä paikoissa, joissa hän on ollut kilpailemassa. Kisamatkojen suunnittelu ja matkustaminen ovat kuitenkin tuoneet lisästressiä ja vaivaa.

”On ollut tilanteita, joissa on joutunut vääntämään kättä, miksi haluan tähän maahan. Sitten taas jossain maissa ei olla yhtään kiinnostuttu hienoista testeistäni ja täytetyistä papereistani”, Kuivisto sanoo.

Hän kertoo arvostavansa tapaa, jolla Suomessa toimitaan maahantulon yhteydessä.

”Siellä kyllä moneen kertaan syynätään, katsotaan ja lähetetään vielä viestejä perään, että olethan karanteenissa. Täytyy sanoa, että meillä on kyllä hienot systeemit.”

Tausta Kuiviston ennätysten vuosi Sara Kuivisto on juossut tällä kaudella ennätyksiä rikki niin hallissa kuin ulkoradoilla. Ennätyksistä neljä on uusia Suomen ennätyksiä. Hallissa 600 m, ylipitkä rata: 1.28,65 (14.2.2021, SE) 800 m: 2.03,29 (13.2.2021, SE) 1 500 m: 4.11,42 (20.2.2021, SE) Ylipitkä rata tarkoittaa hallissa kaikkia yli 200 metrin mittaisia ratoja. Ulkona 800 m: 2.00,75 (26.6.2021) 1 500 m: 4.05,39 (29.6.2021, SE)

