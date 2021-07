Sky Brown on Brittien kaikkien aikojen nuorin kesäolympialaisiin osallistuva urheilija.

Rullalautailija Sky Brownista tulee Britannian kaikkien aikojen nuorin kesäolympialaisiin osallistunut urheilija, kun hän kilpailee Tokiossa 13-vuotiaana.

Britannian rullalautailumaajoukkueeseen kuuluu myös 14-vuotias Bombette Martin.

Molemmat tytöt tekevät historiaa osallistumalla rullalautailun ensiesiintymiseen olympialaisissa.

”Olen innoissani olympialaisista. Siitä, että pääsen uudelle radalle, skeittaamaan jälleen kaikkien ystävieni kanssa ja toivottavasti saan kultaa ja inspiroin muita”, Brown kertoo Guardian-lehden haastattelussa.

Myös Martin on olympialaisista otettu.

"Menen olympialaisiin ja voin kertoa siitä koko loppuelämäni ajan. Olen vain niin innoissani."

Olympialaisten alkaessa Brown on 13 vuotta ja 11 päivää. Hänestä tulee Britannian nuorin kesäolympialaisiin osallistunut urheilija.

Aiemmin meriitti on kuulunut uimari Margery Hintonille, joka oli 13 vuoden ja 44 päivän ikäinen, kun kilpaili Amsterdamissa vuonna 1928.

Brown haluaa näyttää katsojille, kuinka hauskaa ja luovaa skeittaus on. Etenkin hän toivoo voittavansa puolelleen muita nuoria tyttöjä, jotka saattavat ajatella, että laji ei ole tarkoitettu heille.

"Jos menet skeittipuistoon, siellä on enimmäkseen poikia. Nyt siellä on yhä enemmän tyttöjä, mikä on hienoa, mutta yleisesti poikia on paljon Ja minusta tuntuu, että joskus tytöt pelkäävät olla ainoa tyttö ja he pelkäävät, että pojat tuomitsevat”, Brown kertoo.

Nuoresta iästään huolimatta Brown on jo kokenut skeittari. Hänellä on ollut myös haasteita olympialaisiin pääsyn kanssa.

Viime vuonna Brown loukkaantui vakavasti rullalautailuonnettomuudessa, joka olisi voinut päättyä paljon pahemminkin.

Brown mursi kallonsa ja vasemman ranteensa. Hän oli tiedottomassa tilassa, kun hänet kuljetettiin sairaalaan helikopterilla.

Hurja onnettomuus ei kuitenkaan pelästyttänyt skeittaria.

”En ollut ollenkaan peloissani, halusin vain takaisin. Olin innoissani ja tunsin itseni entistä vahvemmaksi ja halusin tehdä lisää juttuja.”