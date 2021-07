Vaikka Ahvenanmaa onkin demilitarisoitua aluetta, valmistaudutaan siellä tärkeään taisteluun. Raskaan sarjan ammattinyrkkeilijä Robert Helenius kohtaa 24. heinäkuuta puolalaisen Adam Kownackin uusinta­ottelussa.

”Minulla on erittäin hyvä fiilis, meillä on Nathan Gorman Englannista sparri­partnerina ja minä olen valmis sotaan”, Helenius kertoo.

Ottelua on odotettu pitkään, ensimmäisestä kohtaamisesta on puolitoista vuotta. Viime vuoden maaliskuussa Helenius tyrmäsi tappiottoman Kownackin neljännessä erässä New Yorkissa käydyssä ottelussa.

Sen jälkeen uusintaottelua on järjestelty useampaan kertaan. Välissä Heleniuksen tiimissä on ehditty tehdä pitkällekin vietyjä ottelu­valmisteluja, mutta palkka­päivä on aina vain siirtynyt.

Ihan varmaksi nyrkkeilijä itsekin uskoi ottelun, kun tieto siitä julkistettiin maanantaina.

”Vasta sen jälkeen olen uskaltanut olla ihan sataprosenttisen varma.”

Ottelupäivän muutokset eivät sinänsä ole vaikuttaneet Heleniukseen.

Nyrkkeilijä on pysynyt kunnossa, treenannut hyvin ja motivaatio on korkealla. Sitä on edes­auttanut treeneissä näkynyt kehitys.

”Olen 37-vuotiaana tehnyt parempia tuloksia kuin koskaan ennen. Ei minulla ole mitään hätää, kun pääsisi välillä ottelemaan, niin saisi sitä rahaa.”

Tulevan ottelun palkkio on todennäköisesti sitä luokkaa, että hakee vertaistaan suomalaisessa ammatti­nyrkkeilyssä.

Puhelimen päässä on itsevarman oloinen nyrkkeilijä, joka on harjoitellut hyvin ja treeni on mennyt perille.

Helenius on saanut hyvää sparria Gormanin kanssa.

Voimaa on tullut lisää, penkki-, maastaveto-, ja kyykkytulokset ovat parantuneet. Kunto­piiri­treeneissä Helenius on tehnyt enemmän, nopeampia ja räjähtävämpiä toistoja.

Sosiaalisessa mediassa WBC:n MM-vyöstä samassa illassa otteleva Deontay Wilder esitteli penkkipunnerrustulostaan, joka oli 140 kiloa. Tämä innosti toisen raskaan sarjan nyrkkeilijän Dillian Whyten haastamaan mestaria.

Ahvenanmaan iskijällä penkistä nousee 150 kiloa. Hän voisi osallistua huuto­kuoroon, mutta Helenius ei sosiaalisessa mediassa huutele.

Heleniuksella on tietenkin urheilijaprofiilit, mutta itse hän ei vietä aikaa sosiaalisessa mediassa.

”En pyöri sosiaalisessa mediassa, yritän pysyä poissa sieltä.”

Robert Helenius harjoittelee monipuolisesti.

Las Vegasin ilta on nyrkkeilyn suurtapahtuma. Pääottelussa nähdään raskaan­sarjan MM-taisto, kun Tyson Fury kohtaa Wilderin kolmatta kertaa.

”Toivon, että pääsen näkemään pääottelua livenä. Toivottavasti voittaja on sitten meikäläistä vastaan.”

Viimeksi, kun Helenius kohtasi Kownackin, piti ottelun olla eliminaattoriottelu, josta voittaja pääsisi haastamaan mestarin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, mutta mitkä ovat mahdollisuudet nyt, jos Helenius toistamiseen voittaa puolalaisen?

”Toivon, että tämä tulee olemaan se hetki, kun voiton jälkeen sanotaan, että seuraava ottelu on MM-titteliottelu.”

Se mitä tapahtuu matsin jälkeen, nähdään sitten. Helenius ei keskity spekuloimaan tulevaa, vaan käyttää kaiken energiansa valmistautumalla otteluun.

”Tämä ottelu on voitettava, jotta pääsisi MM-otteluun. Teen kaikkeni sen eteen ja minulle on ihan sama, kuka MM-otteluun tulee vastaan, kunhan sinne pääsee. Nyt tämä Kownacki seisoo edessäni ja hänet on voitettava.”

Kokeneen urheilijan onni on ollut saada treenata ilman kipuja ja loukkaantumisia. Sen takia Helenius on pystynyt parantamaan tuloksia ja tekemään enemmän töitä.

Helenius uskoo, että yksi tekijä muutoksen takana on ruoka­valio, jossa energiaa saadaan pää­asiassa proteiinista ja rasvasta.

”Tulee syötyä paljon enemmän lihaa ja kananmunia. Olen jättänyt melkein kokonaan kaikki hiilarit. Kroppani on hyvin adaptoitunut siihen, että saan käytettyä rasvan energiaksi.”

Raskaassa sarjassa ottelevan Heleniuksen ei tarvitse tiputtaa painoa otteluita varten. Viimeksi Helenius painoi kehässä 108 kiloa. Nyt kiloja voi olla muutama lisää.

”Nyt ehkä 110–112 kiloa, olen saanut vähän muskelimassaa.”

Robert Helenius harjoittelee ottelua varten kotisalilla Ahvenanmaalla.

Kotisalilla on totta kai hiottu suunnitelmia Kownacki-ottelua varten.

Ymmärrettävästi itse ottelustrategia on salaisuus, mutta ehkä viime matsista on jotain yleisiä huomioita?

”Se kesti niin vähän aikaa, mutta samaa odotetaan. Kownacki tulee varmasti päälle ja haluaa näyttää, kuinka kova kaveri on. ”

Helenius on hionut vastaiskujaan harjoitus­vastustajien kanssa. Sparri­kavereiksi on valikoitu puolalaisen tyylisiä, eli koko ajan päälle tulevia, ottelijoita.

Helenius tietää, että töitä on tehtävä, jotta hän saa pidettyä Kownackin loitolla.

Siihen löytyy kyllä lääke.

”Vasemmalla pidetään kaveria loitolla ja oikealla pamautetaan oikein kunnolla. Se on toiminut tähän mennessä.”

