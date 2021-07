Vuorikiipeilijät Lotta Hintsa ja Don Bowie pääsivät keskiviikkona ensimmäisen kerran 8 051 metrin korkuisen Broad Peakin kakkosleiriin 6 400 metrin korkeudelle, kun sääolosuhteet mahdollistivat viimein kiipeämisen.

Kaksikko oli viettänyt jo viisi yötä 500 metriä alempana ykkösleirissä ja käynyt kiinnittämässä köysiä kakkosleiriin vievällä reitillä.

Pitkästä oleskelusta johtuen ruoka alkoi olla lopussa, ja kakkosleirissä vietetyn yön jälkeen edessä oli paluu 4 900 metrin korkeudella olevaan perusleiriin.

Se tärkein, sopeutuminen eli akklimatisaatio, alkaa kuitenkin olla vähitellen kunnossa. Etenkin yli 8 000 metrin korkuisten vuorten valloittaminen vaatii sopeutumista ohueen ilmanalaan, ja se onnistuu myös levossa.

”Odottelujaksot eivät ole olleet erityisen tylsiä, sillä olemme koko ajan pystyneet työstämään reittejä ja ottamaan askeleita eteenpäin. Fokus pysyy siinä ja ymmärtää, että vaikka on lepopäivä, niin akklimatisoituu koko ajan”, Hintsa kertoo.

”Pysyy henkisesti terävänä, kun ymmärtää kokonaisuuden kannalta, miten jokainen päivä vie eteenpäin. Oli se sitten iso tai pieni askel, kaikki ovat tarpeellisia.”

Lotta Hintsa tietää, että akklimatisaatio etenee, vaikka ei jatkuvasti kiipeäisikään korkeammalle.

Mitä akklimatisaation aikana oikein tapahtuu kehossa, ja miksi Hintsa pakkasi mukaan potenssilääkkeenä tunnettua Viagraa?

Erikoislääkäri Heikki Karinen teki väitöskirjansa vuoristotaudista ja hän kertoo, että kyse on elimistön sopeutumisesta hapenpuutteeseen. Sopeutumista on vaikea nopeuttaa merkittävästi, ja sopeutumiskyky on hyvin yksilöllinen.

”Akklimatisaatiokyky on geneettisesti määräytyvää. Olen nähnyt kiipeilijöitä, joita on kannettu alas 4 000 metristä ja sellaisia, jotka vaeltavat suoraan lähes 6 000 metrin korkeuteen Kilimanjaron huipulle ilman ongelmia”, Karinen sanoo.

Hyvä yleiskunto ja hapenottokyky auttavat kiipeilyn loppuvaiheissa, mutta akklimatisoitumisessa hyvästä kunnosta voi olla välillisesti jopa haittaa.

Hyväkuntoisen voi olla vaikeampi tyytyä rauhalliseen nousuvauhtiin helpolla reitillä, kun voimia ja jaksamista olisi pidemmällekin.

”Nuoria ja hyväkuntoisia on pidetty tietynlaisena riskiryhmänä, koska he voivat kiivetä korkeammalle, kuin mihin elimistö ehtii sopeutua. Hyvä fyysinen suorituskyky ei suojaa vuoristotaudilta.”

Vuoristotaudilla tarkoitetaan tilaa, jossa elimistö ei ole pystynyt sopeutumaan ohueen ilmanalaan.

Jos elimistö ei ehdi sopeutua, hapenpuute alkaa tuottaa ongelmia, kertoo Karinen.

”Nestettä alkaa siirtyä verenkierrosta keuhkorakkuloihin. Se vie keuhkoista tilavuutta, eikä happea mahdu tarpeeksi. Sama voi tapahtua myös aivokudoksissa, eli nestettä alkaa tihkua aivokudoksiin ja aiheuttaa aivoturvotusta.”

Lisäksi munuaiset yrittävät poistaa kehon lisääntynyttä happamuutta. Ihminen menettää nestettä, ja elimistö kuivuu. Korkealla ilma on lisäksi hyvin kuivaa, minkä takia nestettä menetetään jokaisella uloshengityksellä.

Kenttäkelpoisia järjestelmiä akklimatisaation mittaamiseksi ei Karisen mukaan ole käytössä, mutta vuoristotaudin toteamiseen käytettävällä kyselyllä voi selvittää sopeutumisen tilaa. Myös leposyke antaa viitteitä tilanteesta.

Aluksi hapenpuute aiheuttaa sykkeen nousua, ja akklimatisoitumisen jälkeen leposyke laskee normaalille tasolle.

Akklimatisoitumista alkaa tapahtua 2 000 metrissä. Pysyvää ihmisasutusta ei Karisen mukaan ole yli 5 300 metrissä, eivätkä nisäkkäätkään viihdy sitä korkeammalla.

Yli 5 000 metrin ilmaan ihminen vielä sopeutuu, mutta rajakin tulee vastaan.

”Jopa 7 500 metrissä tapahtuu vielä sopeutumista osalla ihmisistä. Esimerkiksi Mount Everestillä voidaan mennä 7 500 metriin kolmosleiriin muutamaksi yöksi ja tulla sitten alemmas.”

Yli 8 000 metrin korkeutta kutsutaan kuoleman vyöhykkeeksi (death zone), ja siellä ei sopeutumista enää tapahdu.

”Kaikki siellä vietetty aika huonontaa suorituskykyä.”

Aivo- ja keuhkoturvotuksen lisäksi hapenpuute vaikuttaa paleltumisriskin kasvamiseen ääreisverenkierron heikkenemisen myötä. Karisen mukaan hapenpuute moninkertaistaa paleltumavammariskin.

”Verisuonet supistuvat ja verenkierto heikkenee, mikä lisää hapenpuutetta esimerkiksi sormissa ja varpaissa. Lisäksi punasolumäärä nousee, mikä tekee verestä sakeaa, eli se kiertää ääreisosissa hitaammin.”

Hintsa kertoi palelluttaneensa sormensa ja varpaansa pahasti edellisellä yrityksellä Broad Peakilla talvella 2020.

Tunto palasi varpaisiin kaksi kuukautta reissun jälkeen ja vasta vuoden vaihteessa sormet ja varpaat olivat palautuneet paleltumisista niin, ettei niitä alkanut pistellä heti kylmän tullen.

Kesäkiipeämisessä ei paleltumariski ole samaa luokkaa kuin talvisin. Vuoristotautiin ei vuodenajalla kuitenkaan ole vaikutusta.

Vuoristotaudin välttäminen on luonnollisesti kiipeilijöiden ykköstavoite, mutta tauti on myös hoidettavissa. Paras hoito on laskeutuminen alemmas. Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi.

Joskus huippu voi olla niin lähellä, että ylös halutaan yrittää vajaakuntoisenakin, ja vuoristotautiin löytyy lääkkeitä.

”Aivoödeemaa voidaan hoitaa kortisonilla, keuhkojen turvotusta esimerkiksi nifedipiinilla”, Karinen selventää.

Hintsalla on mukanaan myös Viagraa, joka tunnetaan erityisesti potenssilääkkeenä. Sen vaikuttava aine sildenafiili laajentaa verisuonia ja toimii siten myös ensiapuna keuhkoödeeman hoidossa.

”Joo, ei ole mistään teltan pystytyksistä tässä kohtaa kyse”, Hintsa kuittaa.