Jos jalkapalloasiantuntijoilta ympäri maailman kysyttäisiin, mikä maa on ollut toistaiseksi vakuuttavin EM-kisoissa, yleisin vastaus olisi todennäköisesti Italia.

Azzurrit voivat sinetöidä ennakkosuosikin asemansa perjantai-illan herkkuottelussa Italia–Belgia. Kyseisessä puolivälierässä kohtaavat EM-turnauksen ainoat joukkueet, jotka ovat voittaneet kaikki aiemmat pelinsä.

EM-karsinnoissa Italia voitti kaikki 10 otteluaan hoitaessaan nimiinsä J-lohkon, jossa Suomi oli toinen.

Italia on 12 maaottelun voittoputkessa ja tappiottomia pelejä on putkeen käsittämättömät 31. Viimeisin tappio on syyskuulta 2018, kun Portugali kaatoi Italian Kansojen liigassa Andre Silvan osumalla 1–0.

Voinee perustellusti sanoa Roberto Mancinin ohjaaman Italian olevan lyönnissä.

”En halua sen enempää hehkuttaa, mutta valitsin ennen kisoja Italian mestariksi. He ovat vastanneet odotuksiin. Kokonaisvaltainen pelaaminen on heillä parhaiten hallussa. He ovat vetäytymällä ja vapaaseen tilaan hyökkäämällä parhaimmillaan, kuten moni muukin joukkue, mutta he kykenevät rakentamaan tilanteita hallinnankin kautta”, Ylen tv-asiantuntijana toimiva Antti Pohja analysoi.

”Siitä tykkään, ettei Italia mene kulmalipuille pyörimään. Katse heti kohti boksia ja matalan linjan taakse syöttöjä, mistä vasta se ratkaisusyöttö. Se on mielestäni huippufutiksen korkeakoulu. Ne, ketkä siihen pystyvät, ovat mestaritasolla.”

Serie A:ssa loistava Romelu Lukaku (kesk.) haluaa pudottaa seurajoukkueensa kotimaan mitalipeleistä.

Nelinkertainen maailmanmestari ja yhden Euroopan mestaruuden voittanut Italia on vuosikymmenten varrella opittu tuntemaan catenaccio-jalkapallostaan, jossa puolustaminen on keskiössä. Pelit voitetaan 1–0, ei 3–2.

Tämä EM-painos Italiasta on toista maata. Italia on toki päästänyt vain yhden maalin (Itävalta-neljännesvälierän voittopelissä jatkoajalla 2–1) ja puolustaa laadukkaasti, mutta se myös hyökkää yhtä hyvin.

Italialla on EM-turnauksen toiseksi eniten maaleja (9), selvästi eniten laukauksia (87), kolmanneksi eniten laukauksia maalia kohti (23), neljänneksi eniten onnistuneita syöttöjä (2182), kolmanneksi eniten yhdellä yhtä vastaan -haastoja (71) ja toiseksi eniten hyökkäyksiä (243).

”Tämä on päivitetty versio. Italia 2.0. Ei täysremontti, vaan vanhan ja hyvän päälle on rakennettu aktiivisempaa hyökkäyspeliä ja palloja kyetään riistämään ylempää, mitä kautta voidaan hyökätä epäorganisoitunutta puolustusta vastaan. Sitä Italiaa ei ole totuttu näkemään viime vuosikymmeninä”, Pohja kehuu.

”Mancini on taustajoukkoineen tehnyt loistavaa työtä.”

Viimeinen 15 vuotta ei ole ollut Italian jalkapallohistoriassa erityisen menestyksekäs.

Maa päätti vuoden 2006 MM-finaalissa ilkeästi ranskalaislegenda Zinedine Zidanen uran, ja juhli kultaa. Tämän jälkeen Italia on jäänyt MM-kisoissa kahdesti alkulohkoon ja kolmen vuoden takaisiin mittelöihin maa ei edes selviytynyt.

Valmennusvastuu siirrettiin puoli vuotta karsintakatastrofin jälkeen Pietarin Zenitistä vapautuneelle Mancinille, minkä jälkeen voitto on seurannut toistaan.

EM-kisoissa Italia oli vuonna 2012 hopealla, mutta sitä ennen tai jälkeen viimeisin mitalipelipaikka on vuodelta 2000.

Kädet hyvien ystävien harteilla on mukava laulaa Italian kansallislaulua Il Canto degli Italiania. Vasemmalta katsoen Lorenzo Insigne, Marco Verratti ja Ciro Immobile kajauttivat ennen Itävalta-neljännesvälierää

Vuosien 2006 ja 2012 menestysjoukkueissa pelasi vielä maan pitkäaikaisiin supertähtiin kuuluneita herroja, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Fabio Cannavaro ja kumppanit.

Nykyjoukkueesta vain Juventuksen raudanluja, kokenut topparipari Giorgio Chiellini–Leonardo Bonucci sekä varamaalivahti Salvatore Sirigu olivat mukana yhdeksän vuoden takaisessa hopearyhmässä.

Italia vuosimallia 2021 ei sisällä Pirlon kaltaisia suurlegendoja. Kasassa on tasainen ryhmä, jossa on maailmanluokan pelaajia tasaveroisina toistensa vieressä.

”Etenkin hyökkäyssuuntaan Italia voi vaihtaa vaikka kuusi pelaajaa avauskokoonpanostaan, eikä taso hirveästi laske. Heillä on loistava tilanne. [Federico] Chiesa on tullut vaihdosta tosi hyvin sisään. Odotan häntä avaukseen”, Pohja napauttaa.

Jos Italiasta pitäisi nostaa yksilöitä esiin, niin ketä nostaisit, Pohja?

”Veskari [Gianluigi] Donnarumma on nuoresta iästään (22) huolimatta osoittanut aikamoisia kykyjä. Chiesa on ollut yksi pirteimpiä hyökkäyssuuntaan. [Manuel] Locatelli on pelannut hyvin. Tykkään [Marco] Verrattista, hän on näkymätön, mutta tyylikäs. Keskikentältä tai hyökkäyksestä voisi nostaa kenet vain”, Tampere Unitedin mestaripelaaja (2001, 2007) listaa.

Italian joukkueen sisällä oman trionsa muodostavat keskikenttäpelaaja Marco Verratti sekä hyökkääjät Ciro Immobile ja Lorenzo Insigne.

Kun Mario Balotelli laukoi Italian EM-finaaliin vuonna 2012, kolmikko pelasi vielä yhdessä maan kakkostasolla Serie B:ssä Pescaran joukkueessa. Immobile oli mukana Juventuksen ja Insigne Napolin lainapelaajana.

Hyökkäysvoittoisesta pelistään ja nuorten pelaajien kehittämisestä tunnettu tšekkivalmentaja Zdenek Zeman löi nuoren trionsa kentälle. Insigne–Immobile teki tuhoa kärjessä ja Verratti otti keskikentän haltuunsa.

Pescara voitti sensaatiomaisesti Serie B:n ja nousi pääsarjaan.

Vaikka kolmikko suuntasi tämän jälkeen omille teilleen, he ehtivät ystävystyä eliniäksi. Sittemmin Verrattista tuli pitkäaikainen PSG-, Insignestä Napoli- ja Immobilesta Lazio-tähti.

Maajoukkue on tuonut heidät kerta toisensa jälkeen yhteen. Itävalta-neljännesvälierän voitossa Insigne–Immobile muodosti Italian hyökkäyskolmikon Domenico Berardin kanssa. Verratti pelasi ystäviensä alapuolella keskikentällä.

”Italia on ylipäätään valmis laittamaan kroppaansa likoon toistensa eteen. Heillä on hyvä yhteishenki, mielestäni se näkyy. Jos verrataan vaikka Ranskaan, heillä todistetustikin oli kuppikuntia joukkueessaan. Yhteishenki on kuitenkin yksi tärkeimmistä asioista, jos mestaruuksia halutaan voittaa”, Pohja muistuttaa.

Kevin De Bruyne on Belgian pallollisen pelin sielu.

Perjantaina Italialla on vastassa Belgia. Jommankumman on kärsittävä EM-kisojen ensimmäinen tappionsa.

Italia on lievä ennakkosuosikki. Se on ollut vakuuttava kisojen ensiminuuteista alkaen, kun Belgia oli jopa Portugali-neljännesvälierässään varsin nuhainen.

”Belgia oli hädässä Portugalia vastaan puolustuspäässä. Jos heitä paineistaa, Belgia voi olla vaikeuksissa”, Pohja lausuu.

Pohja näkee Italian ja Belgian erona kollektiivisuuden. Belgia pohjaa Kevin De Bruynen maagisiin syöttöihin, Italialla rakentelijoita on useampia.

Jos De Bruyne siis pelaa. Manchester Cityn maestro ja toinen taituri Eden Hazard saivat kolhuja Portugali-pelissä.

”Kuulostaa hurjalta, että noin kova nippu voi olla yhden miehen varassa, mutta De Bruyne nostaa Belgian mestaruustasolle. Se on selvästi haavoittuvaisempi joukkue”, Pohja kertoo.

”Jos Italiasta jonkun heikkouden haluaa nostaa, niin [Romelu] Lukakun tapaista maalitykkiä ei ole. Onko se tasainen rintama heikkous vai vahvuus? Veikkaan, että he ottaisivat Lukakun mielellään kärkeensä. Entä onko Italian puolustusta todella vielä testattu?”

