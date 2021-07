Engman jatkaa uraansa Ruotsissa ja Heroum Italiassa.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen Helmarien pelaajat Adelina Engman ja Nora Heroum ovat löytäneet uudet seurajoukkueet.

Laidalla pelaava Engman jatkaa uraansa Ruotsin pääsarjassa Växjö DFF:n riveissä ja hänen sopimus ulottuu vuoden 2021 loppuun. Viime kauden 26-vuotias Engman pelasi Ranskassa Montpellierin joukkueessa. Engman on pelannut 74 naisten maaottelua, joissa hän on tehnyt kahdeksan maalia.

Växjössä pelaa myös kaksi muuta suomalaispelaajaa, Emmi Alanen ja Vera Varis.

Keskikentällä ja laitapuolustajana pelaava Nora Heroum, 26, on solminut kaksivuotisen sopimuksen Italian pääsarjaseura Lazion kanssa. Heroum pelasi viime kaudella Englannissa Brightonissa, mutta on aiemmin pelannut useita vuosia Italiassa Brescian ja AC Milanin riveissä. Heroum on pelannut Helmareissa 79 ottelua ja tehnyt yhden maalin.