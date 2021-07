EM-kisojen lohkovaiheessa lauottiin tällä kertaa yhteensä 14 rangaistuspotkua.

Loppusuoralle kääntyvissä jalkapallon miesten EM-kisoissa on vältytty tähän asti suurimmilta tuomarivirheiltä, vaikka videotuomari eli VAR herättääkin yhä mielipiteitä puolesta ja vastaan.

EM-turnauksen lohkovaiheen tilastot osoittavat, että rikkeiden määrä laski merkittävästi viiden vuoden takaiseen EM-turnaukseen verrattuna.

Kun rikkeet vähenivät, kasvoi myös otteluiden aktiivinen peliaika.

Vuoden 2016 EM-kisojen lohkovaiheessa rikkeitä vihellettiin keskimäärin 25,3 ottelua kohden. Tämän kesän kisoissa vastaava lukema oli 22,4.

Viisi vuotta sitten lohkovaiheessa heilutettiin keltaista korttia keskimäärin 3,6 kertaa ottelua kohden, mutta nyt lohkovaiheen lukema oli 2,7 varoitusta per ottelu.

Kesäkuun otteluissa pallo oli pelissä keskimäärin noin 59 minuuttia, joka on noin kaksi ja puoli minuuttia enemmän kuin viisi vuotta sitten.

"Meidän roolimme on tehdä oikeita päätöksiä. Olemme iloisia siitä, että pelissä on vähemmän virheitä tällä hetkellä”, Uefan erotuomarikomitean puheenjohtaja ja entinen huipputuomari Roberto Rosetti sanoi.

Videotuomari on käytössä EM-kisoissa nyt ensimmäistä kertaa, ja uudistus on muuttanut pelin kulkua merkittävästi.

Joukkueet laukoivat tämän vuoden lohkovaiheessa yhteensä 14 rangaistus­potkua, kun viisi vuotta sitten lukema oli seitsemän.

Erotuomarit turvautuivat videotuomarin apuun yhteensä 179 kertaa 36 lohkopelin aikana.

"Meidän on löydettävä oikea tasapaino VARin kanssa, koska tavoitteemme on pitää jalkapallo sellaisena kuin se on. Tavoitteena on puuttua selkeisiin virheisiin ja saavuttaa maksimaalinen hyöty mahdollisimman vähällä häiriöllä”, Rosetti kuvaili.

