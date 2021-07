Pietarista palanneet Huuhkaja-kannattajat ruuhkauttivat Vaalimaan raja-aseman – Jalkapallofanit ja viranomaiset eri linjoilla syistä, näin he kommentoivat

Vaalimaan raja-asema ruuhkautui, kun Huuhkajien kannattajat palasivat Pietarista Suomeen EM-alkulohkojen jälkeen. HS kysyi Rajavartiolaitokselta, Kymsotelta ja Huuhkajien kannattajilta, mitä he ajattelevat ruuhkien syntymisen taustoista.

Suomalaisten jalkapallokannattajien paluumatka miesten EM-kisoista Pietarista on puhuttanut viime päivinä, kun koronatartuntojen määrä on lisääntynyt ja suuri osa tartunnoista on jäljitetty Pietariin.

Kun kannattajat palasivat Pietarista Huuhkajien ja Belgian välisen ottelun jälkeen, syntyi Vaalimaan raja-asemalle ruuhkaa. Esimerkiksi Suomen maajoukkueen kannattajat -yhdistys (SMJK) on ihmetellyt, miten ruuhkista ei tiedetty.

HS kysyi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä (Kymsote), Rajavartiolaitokselta ja SMJK:lta, miten rajanylitys heidän mielestään onnistui. Kysymyksiin sai vastata sähköpostilla, minkä jälkeen muiden vastaajien edustajilla oli mahdollisuus kommentoida ristiin toisten esittämiä näkemyksiä tilanteesta ennen jutun julkaisua.

” ”Suunnittelu oli monelta osin todella tyhjän päällä.”

Kymsotesta kysymyksiin vastasivat vastuualueidensa mukaisesti johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa, viestintäpäällikkö Anni Björklund sekä turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä.

Miten Kymsote pyrki ohjeistamaan Venäjälle matkaavia jalkapallokannattajia ennen EM-kisamatkaa?

”Kymsoten varautuminen EM-kisaturismiin koski ennen kaikkea paluumatkan rajalla tapahtuvien terveys­turvallisuus­tarkastusten varmistamista. Kymsotella on ollut yleisviestinnässä mukana myös jalkapalloturismi- ja ulkomaan­matkailu­aiheista viestintää. Kun Suomesta matkustetaan ulkomaille, oletus on ollut, että valtakunnallinen eli THL-info (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) on ollut seuratuinta.

Kymsote yhdessä Eksoten, Rajavartiolaitoksen, THL:n, STM:n (sosiaali- ja terveysministeriö), Husin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Finentry) ja Traficomin kanssa valmisteli viestin, joka lähetettiin Palloliiton nimissä Uefan (Euroopan jalkapalloliitto) kautta kaikille suomalaisille lipunhaltijoille. Viestissä kehotettiin välttämään matkustamista kisoihin, tuotiin esille tartuntariskiä ja annettiin ohjeita kotiinpaluuta varten.”

Mihin toimintamallit rajalla perustuvat?

”Vaalimaan rajanylityspisteen terveysturvallisuus on tammikuusta 2021 asti ollut valtiovallan säätämä lisätehtävä, jota Kymsote (terveysneuvonta) ja Hus-diagnostiikka (näytteenotto ja diagnostiikka) ovat hoitaneet. Tehtävä on koko ajan muuttunut raskaammaksi ja vaatinut enemmän resursseja. 22. kesäkuuta 2021 noin kello 18–20 saakka tehtävästä selvittiin. Senkin päivän iltana täytettiin terveysturvallisuuden vaatimukset. Ennakkotieto rajan yli tulevasta liikenteestä oli tarkkuudeltaan luokkaa ”busseja tulee 10–100”.

Rajalla työtään tekeville on ilmoitettava työnantajavelvoitteiden mukaan riittävän ajoissa etukäteen työvuorot. Vielä kesäkuun alussa ei ollut tiedossa esimerkiksi se, avautuuko kisojen junaliikenne. Suunnittelu oli monelta osin todella tyhjän päällä ja arviointien ellei arvailujen varassa. Ylimääräistä henkilöstöä ei käytännössä ollut tarjolla.”

SMJK:n edustaja sanoi (HS.fi 29.6.): ”Virhe on käynyt rajavartion tai Kymsoten päässä. Siellä ei ole ollut tieto ja älli mukana. Viranomaisten keskinäinen yhteydenpito on edelleen lapsenkengissä, eikä kukaan ota asiasta vastuuta.” Miten vastaatte esitettyyn kritiikkiin?

”Älliä olisi osoittanut se, että SMJK ja muut matkanjärjestäjät olisivat lähettäneet kirjallisen matkasuunnitelman Kaakkois-Suomen rajalle, josta tieto olisi kyllä siirtynyt Kymsotelle. Suunnitelmia on aktiivisesti tiedusteltu varsinkin rajalta.

Tällaista matka­suunnitelma­dokumenttia ei SMJK:n eikä useimpien muidenkaan operaattoreiden tahoilta ole löytynyt, vaikka [niitä] on etsitty Kymsotesta monen eri henkilön arkistoista. Sama koskee saamieni tietojen mukaan Kaakkois-Suomen rajaa, josta ei kirjallisia tietoja ole löydetty. Jos sellaista viestiä on SMJK:lla esittää, niin otamme nöyrästi palautteen vastaan.

Tiedonkulkuongelmaa rajan ja Kymsoten välillä ei ole.”

” ”Emme oikeasti tiedä, mitä olisimme voineet tehdä paremmin.”

SMJK:sta asiaa kommentoi kuljetus- ja myyntivastaava Kimmo Elfvengren.

HS on saanut SMJK:n välittämänä nähtäväksi toukokuussa lähetetyn sähköpostin, jossa Eksoten ja Kymsoten edustajille kerrotaan kuljetusaikatauluista ja kuljetuksiin osallistuvien ihmisten määrästä sen hetkisen tiedon pohjalta.

Allegro-liikenteen perumisesta päätettiin HS:n näkemän viestin jälkeen. Myöhempiä keskusteluja on käyty SMJK:n mukaan puhelimitse.

Miten eri viranomaiset (esimerkiksi Kymsote, Rajavartiolaitos, THL) onnistuivat etukäteisohjeistuksen antamisessa Pietariin suuntautuneen EM-matkan osalta SMJK:n näkökulmasta?

”Meiltä kävi Vaalimaalla henkilö puhumassa asiasta ylitykseen liittyvissä asioissa noin toukokuun 20. päivä.

Saimme hyvin päivitettyjä tietoja varsinkin THL:stä, ja seurasimme myös heidän tiedottamistaan.”

Saitteko kirjallisia kuittauksia, että asiat ovat kunnossa?

”Emme pyytäneet mitään kirjallisia vastauksia vaan ilmoitimme kaikille mahdollisille tahoille meidän bussien kuljetuksista. Meidän lisäksemme bussiyritys myös ilmoitti kuljetuksista eri tahoille.”

Rajavartiolaitos ja Kymsote ovat sanoneet, että paluuliikenteen aikatauluista ei ollut tietoa. Miten kommentoit näitä näkemyksiä?

”Olemme ilmoittaneet 22. kesäkuuta lähtevien bussien lukumäärän kellonajat ja noin matkustajamäärän. Annoimme bussien määrät kuljetuspäivineen noin kuukautta aiemmin ja lisäksi tarkennetut kuljetusmäärät kahta viikkoa etukäteen. Muista kuin SMJK:n kuljetuksista emme tiedä, ovatko he mitään ilmoittaneet, mutta me ilmoitimme.

Emme ole matkanjärjestäjä, vaan mahdollistimme jäsenillemme mahdollisuuden matkustaa busseilla Pietariin, koska junat eivät kulkeneet ja maita pitkin karanteenimääräykset olivat pitkään helpoimmat. Emme oikeasti tiedä, mitä olisimme voineet tehdä paremmin.”

” ”Ruuhkat eivät aiheutuneet yhdestä tai kahdesta toimijasta.”

Rajavartiolaitokselta kysymyksiin vastasi rajavartioston apulaiskomentajan sijainen, majuri Samuli Murtonen.

Aiemmassa HS:n jutussa on kerrottu, että SMJK on soittanut kaksi viikkoa ennen matkaa Rajavartiolaitokselle ja kertonut bussien aikataulutietoja. Mistä voi johtua se, että tieto ei ole kulkeutunut eteenpäin?

”Rajavartiolaitos on pyytänyt tietoja nimenomaan sähköpostitse ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. SMJK vastasi toukokuun lopussa Rajavartiolaitoksen aikaisempaan yhteydenottoon sähköpostilla. Kyseisessä sähköpostissa SMJK ei osannut arvioida bussien määrää tai paluuaikatauluja. Tämän jälkeen Rajavartiolaitos ei ole tietoinen SMJK:n yhteydenotoista 22.6. paluuliikenteeseen liittyen.”

Kerroitte aiemmin, että tarkka tieto rajanylityssuunnitelmista saatiin vain yhdeltä matkanjärjestäjältä, joka järjesti matkan yhdellä bussilla. Muilta osin tiedon on sanottu olleen hajanaista. Missä näette etukäteisviestinnän ongelmakohtien olevan, jos tietoa on välitetty näin vähäisesti?

”Millään toimijalla, yrityksellä tai yksittäisellä matkustajalla ei sinänsä ole ollut velvollisuutta vastata tietopyyntöön. Paluuliikenteen ruuhkat eivät aiheutuneet yhdestä tai kahdesta toimijasta, vaan liikkeellä oli useita toimijoita. Liikkeellä oli myös hyvin suuri määrä henkilöautolla matkustaneita, joiden liikkumisesta ei olisi ollut mitään mahdollisuutta saada tietoja.”