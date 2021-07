Pekka Korpi on palauttanut Run For Royaltyn huipulle

Toto75-kierros ravataan Lahdessa.

Run For Royalty oli varsana ikäluokkansa huippuja, mutta sitten meno tyssäsi. Seurasi pari vaisua kautta, kunnes Pekka Korpi kutsuttiin apuun. Hänen valmennuksessaan löytyi kadonnut sävel. Ori on tehnyt komean nousun takaisin lämminveristemme ykkösketjuun. Lauantaina Lahdessa se tavoittelee välieristä paikkaa sunnuntain rahakkaaseen Suur-Hollola -ajon loppukilpailuun. Jenina Hamarin hoidokki on HS:n luottopolle takarivin paikasta huolimatta.

Mahdollinen pankinräjäyttäjä voisi olla Borin T.N. (kohde 5). Kesäkuun kisoissa ruunalla meni kaikki pieleen. Teivossa viisivuotiaan viuhuva kiri katkesi maalisuoran laukkaan. Kouvolan kovassa ikäluokkalähdössä Juuso Holttisen valmennettava sai myöhään tilaa. Nyt hyvältä lähtöpaikalta juoksun onnistumiseen on kelpo saumat.

Toto75-kierros 26 Lahti, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 9,2 (4,5)

2. lähtö: 5,4,1,3 (6,2)

3. lähtö: 9 (2,10)

4. lähtö: 10,3,4,2,9,1,12 (5,7)

5. lähtö: 5,6,4,1 (2,10)

6. lähtö: 8,4 (3,1)

7. lähtö: 4,11 (9,1)

44,80 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (3.7.) klo 15.