Maajoukkueen tukipilarit Giorgio Chiellini ja Leonardo Bonucci pitävät yllä yhteishenkeä.

Italian maajoukkueen tiivis yhteishenki on välittynyt kotikatsomoihin asti. Joukkuehengen rakentajina ja joukkueen sotureina esiin ovat nousseet etenkin Giorgio Chiellini ja Leonardo Bonucci.

Perjantain Belgia-pelissä nähtiin lukuisia tuuletuksia, halauksia ja poskisuudelmia, kun Bonucci, 34, ja Chiellini, 36, olivat kentällä.

Kaksikko on maajoukkueen vakiokalustoa ja he molemmat edustavat seuratasolla Juventusta. Puolustajilla on takanaan jo yli sata maaottelua.

Leonardo Bonucci juhlistaa voittoa Belgiasta maalivahti Gianluigi Donnarumman kanssa.

Kaksikon pelissä mukana eläminen on valloittaneet myös Twitterissä.

Halausten lisäksi tuulettaminen tehdään näyttävästi.

Millainen tausta ja yhteinen historia tällä kaksikolla sitten on?

Chiellini liittyi Italian mahtiseura Juventukseen vuonna 2004 noin 6,5 miljoonalla eurolla. Välissä hän oli kauden firenzeläisessä Fiorentinassa, mutta palasi Juventukseen.

Kaudella 2007–2008 tapahtui Chiellinin todellinen läpimurto. Tätä edelsi pelipaikan siirto vasemman puolustajan tontilta keskuspuolustajaksi.

Chiellini tunnetaan kentällä kovista, mutta reiluista otteistaan, joiden ansiosta hän on fanien suuressa suosiossa.

Kovapäisellä pelaajalla on myös älykköpuoli. Vuonna 2010 Chiellini valmistui huippuarvosanoin Torinon yliopistosta, jossa hän opiskeli taloustieteitä.

Maajoukkue on molemmille pelaajille merkittävä, mutta varsinkin Bonuccin uran kannalta maajoukkue on ollut tärkeä näytönpaikka.

Bonucci vietti kauden 2009–2010 AS Barissa, jossa hän pelasi hyvän kauden ja pääsi alustavaan Italian MM-kisaryhmään.

Ensimmäisessä harjoitusottelussaan Kamerunia vastaan Bonucci teki heti maalin.

Maajoukkueen peliesitykset saivat Juventuksen kiinnostumaan hänestä ja vuoden 2010 MM-kisojen jälkeen Bonucci siirtyi Juventukseen noin 15 miljoonan euron siirtosummalla.

Kesällä 2017 Bonucci siirtyi Milaniin, mutta vuotta myöhemmin hänet hankittiin vaihdolla takaisin Juventukseen.

”Peloton taisteluissa, hieno taktinen mieli ja itsevarmuus pallon kanssa. Leonardo Bonuccilla on kaikki ominaisuudet, joita vaaditaan huipputason kansainväliseltä puolustajalta”, Juventuksen pelaajaprofiilissa kuvaillaan.

Euroopan mestaruus maistuisi varmasti konkareille, joiden enimmät pelit ovat jo takanapäin.

