Yhdysvaltalainen Sha’Carri Richardson jäi kiinni kannabiksen käytöstä olympiakarsinnoissa eikä pääse kilpailemaan Tokioon. Kannabiksen hyötyjä suoritukselle pidetään kyseenalaisina.

100 metrin aitajuoksun vuoden 2003 maailmanmestari, kanadalainen Perdita Felicien vaatii, että kannabis poistetaan urheilussa kiellettyjen aineiden listalla. Felicien kommentoi aihetta As It Happens -podcastissa, jossa käydyn keskustelun kanadalainen CBC on purkanut verkkosivuilleen.

Kannabiksen käyttö nousi pinnalle, kun yhdysvaltalainen sprintteri Sha’Carri Richardson jäi kiinni dopingtestissä. Hän oli käyttänyt kannabista Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa sen jälkeen, kun kuuli toimittajalta biologisen äitinsä kuolemasta. Hän voitti kilpailun ajalla 10,86.

Richardson hyväksyi kärystään annetun kuukauden kilpailukiellon, joten hän ei pysty kilpailemaan Tokion olympialaisissa sadalla metrillä, jossa hän on naisten tilastokakkonen tällä kaudella.

Felicien puolustaa kannabiksen käytön sallimista sillä, että kyseessä ei ole suoritusta parantava aine.

”Jos se on jostain syystä kiellettyjen aineiden listalla, niin sen vuoksi, että Maailman antidopingtoimisto (Wada) pitää sitä huonona urheilijoiden imagolle. Se on ollut listalla vuosia, ja olen sitä mieltä, että se ei kuulu sinne”, Felicien sanoi.

Richardsonin käryn jälkeen kannabiksen pitämistä kieltolistalla on perusteltu esimerkiksi hyödyillä, jotka se antaa henkisen suorituskyvyn ja urheilun paineiden sietämisen kannalta. Felicien ei hyväksy perusteita.

”Jos se on peruste, myös urheilupsykologit pitää kieltää. Kielletään myös kahvi, se auttaa pysymään skarppina ja piristää”, Felicien sanoi.

”Siinä ei ole mitään järkeä. Wadan lääketieteellinen johtaja ja aiempi yleisurheiluliiton lääkäri Alan Vernec on sanonut muiden urheilu­asiantuntijoiden tavoin, että kannabiksella ei ole suoritusta parantavaa vaikutusta. Jos asia on niin ja Wadan oma ihminen sanoo näin, se pitää poistaa listalta.”

Suomen urheilun eettisen komitean verkkosivuilla dopingaineiden vaikutuksia käsittelevällä sivulla kannabioidin kieltämistä perustellaan juuri sen rauhoittavalla vaikutuksella ja urheilun hengen vastaisuudella.

”Kannabinoidien mahdollinen suoritusta parantava vaikutus liittyy rauhoittavaan vaikutukseen vaikkakin pääsääntöisesti ne heikentävät suoritusta haittavaikutusten vuoksi. Osasyy kannabinoidien kieltoon on, että niiden katsotaan olevan urheilun hengen vastaisia. Dopingrikkomukset liittynevät yleensä viihdekäyttöön. Kannabidioli, jota käytetään lääkkeenä lasten vaikean epilepsian hoitoon, ei ole kielletty, koska siltä puuttuvat kannabinoidien tyypilliset päihdyttävät vaikutukset”, sivulla kirjoitetaan.

Felicienin kotimaassa Kanadassa kannabiksen viihdekäyttö laillistettiin vuonna 2018.