Lahden triathlonkisan nopein Tero Setola on ajankäytön mestari: ”En ota stressiä turhista jutuista”

Triathlonin pro-sarjaan vaihtanut Setola pitää narut taitavasti näpeissään.

Kaksi omaa yritystä, vaimo, lapsi, koira, omakotitalo ja kymmenen omaa valmennettavaa urheilijaa. Näiden lisäksi noin 15–20 tuntia harjoittelua viikossa. Miten ihmeessä triathlonisti Tero Setolalla, 42, riittää aika kaikkeen? Kuinka langat pysyvät käsissä?

”Olen suunnittelun mestari, en ota stressiä turhista jutuista ja teen asioita, joista pidän. Tunnen itseni sen verran hyvin, että jos vain urheilisin, se menisi pahasti yli”, Ironman 70.3 Finland -kisan lauantaina Lahden satamassa voittanut Setola naurahti.

Vaikka Setola oli puolimatkan nopein, hän ei ollut virallisen tuloslistan kärkimies. Setola siirtyi tänä vuonna pro-sarjaan, ja sitä ei Lahden kilpailussa ollut tarjolla.

Kuuman hellekisan ykkönen oli Juuso Manninen ajalla 4.10.33. Puolimatkan kisassa uidaan 1,9 kilometriä, pyöräillään 90 ja juostaan 21,1 kilometriä.

Setola teki kovan ratkaisun siirtyessään ”isojen poikien” ammattilaissarjaan.

”Kaipasin lisää haasteita. Minut valittiin ammattilaismaajoukkueen tiimiin ja tarjottiin pro-paikkaa. Se kuulosti kivalta paketilta. Rimaa pitää aina välillä nostaa.”

Suomalainen triathlon on ottanut huimia askeleita eteenpäin. Nyt lajissa on entistä enemmän mukana sellaisia urheilijoita, joiden tähtäin on kansainvälisellä huipulla.

”Tilanne on hyvä. Vuosi sitten laitoimme pystyyn Top Teamin, johon kuuluu eteenpäin pyrkiviä kavereita.”

Setola haluaa myös itse mitata tasonsa. Ensimmäinen paikka siihen koittaa syyskuussa Saksassa.

”Se on mun eka ammattilaiskisa ulkomailla pro-sarjassa. Ne ovat samalla EM-kisat. Siellä on reilut 5 000 urheilijaa. Kaikki maailman parhaat ovat siellä samalla viivalla. Siitä tulee hauskaa”, espoolainen teräsmies sanoi.

Niin ikään Espoossa asuva Juuso Manninen uskoo siirtyvänsä ammattilaiseksi Lahdessa vuonna 2023 järjestettävien puolimatkan MM-kisojen jälkeen.

”Täytän sinä vuonna 30 vuotta. Se voisi olla sopiva ajankohta seuraavalle stepille. Olen haaveillut pro-sarjasta jo jonkin aikaa”, yksi Top Teamin valmentajista sanoi.