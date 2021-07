Matilda Castren pelaa finaaliryhmässä maailmanlistan kakkospelaajaa Ko Jin-youngia ja Saksan Esther Henseleitiä vastaan.

Matilda Castren on kolmen kierroksen jälkeen jaetulla kakkostilalla LPGA-kiertueen kisassa Texasissa.

Suomalaisgolffari Matilda Castren menetti kolmannen kierroksen myötä johtoasemansa naisten LPGA-kiertueen Texasissa pelattavassa kilpailussa.

Suomalainen sai kolmannen kierroksensa tulokseksi 68 eli kolme alle parin ja jäi jaetulle toiselle sijalle Saksan Esther Henseleitin kanssa. Kummankin yhteistulos on 200 eli 13 alle parin lauantaina pelatun kolmannen kierroksen jälkeen.

Kesäkuun puolivälissä pelatussa Mediheal Championshipissä ensimmäisen LPGA-turnausvoittonsa ottanut Castren löi lauantaina neljä birdieä ja yhden bogin. Kärkiryhmässä pelaava suomalainen uskoo, että muutaman viikon takaisesta mestaruuskokemuksesta on hänelle hyötyä sunnuntaina.

"On hienoa, että minulla on se kokemus. Tiesin tänä aamuna, millaista on pelata viimeisessä ryhmässä ja olla johtoasemassa. Tiedän, että olen rentoutuneempi sunnuntaina ja toivottavasti pystyn tekemään saman kuin Medihealissa”, uransa 17. LPGA-turnausta pelaava Castren kommentoi kiertueen verkkosivuilla.

Kilpailun kärkeen palasi ensimmäisellä kierroksella loistanut Etelä-Korean Ko Jin-young, joka selvitti kolmannen kierroksensa 66 lyönnillä eli viisi alle parin.

Castren oli toisen kierroksen jälkeen Kohon nähden hienoisessa johdossa, mutta korealainen ohitti hänet vain yhden lyönnin erolla. Kon kierrosten yhteistulos on 199 eli 14 alle parin.

Castren, Ko ja Henseleit aloittavat päätöskierroksensa Suomen aikaa sunnuntaina kello 21.50. Maailmanlistalla toisena oleva Ko on kaksinkertainen major-turnausvoittaja. Euroopan-kiertueella meriittejä hankkinut Henseleit metsästää ensimmäistä LPGA-voittoaan.

Texasin kilpailun palkintoarvo on 1,5 miljoonaa dollaria eli noin 1,26 miljoonaa euroa.

Kilpailun toista kierrosta jouduttiin lykkäämään perjantaina useiden tuntien ajan sääolosuhteiden vuoksi, mutta pelaajat pääsivät kentälle vielä myöhemmin saman päivän aikana. Kierros jäi kuitenkin perjantaina kesken ja Ko esimerkiksi pelasi toisen kierroksensa loppuun vasta lauantaina aamusta.

Korealainen kertoi, ettei hän saanut unta lauantain maratonpäivän edellä ja oli väsyneenä radalla.

Niin ikään ensimmäisellä kierroksella hyvän tuloksen takonut eteläkorealainen Lee Jeong-eun on tällä hetkellä neljäntenä. Lee on Castrenia ja Henseleitiä jäljessä kolmen lyönnin verran yhteistuloksella kymmenen alle parin.

Texasin kilpailun hallitseva mestari yhdysvaltalainen Angela Stanford on kolmannen kierroksen jälkeen viidentenä slovenialaisen Ana Belacin kanssa. Kummankin pelaajan yhteistulos on tällä hetkellä yhdeksän alle parin.