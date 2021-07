Jalkapallon EM-lopputurnaus on edennyt jo niin pitkälle, että 24 joukkueesta on jäljellä enää neljä. Turnaus saadaan päätökseen ensi viikolla kolmella Lontoossa Wembleyllä pelattavalla ratkaisuottelulla.

Tiistain välierässä luvassa on vuoden 2012 EM-finaalin toisinto, kun Italia ja Espanja taistelevat finaalipaikasta.

Keskiviikkona Englanti pääsee puolestaan kotiyleisönsä eteen ja yrittää kumota vuoden 1996 välierän haamut. Tanska puolestaan tavoittelee jatkoa tuhkimotarinalleen ja vuoden 1992 sensaation toistamista.

Fakta Välieräjoukkueiden menestys aiemmissa EM-kisoissa Italia: Mestari 1968. Finalisti 2000 ja 2012. Välierissä/neljäs 1980 ja 1988. Espanja: Mestari 1964, 2008 ja 2012. Finalisti 1984. Englanti: Välierissä 1996. Kolmas 1968. Tanska: Mestari 1992. Välierissä/neljäs 1964 ja 1984.

Kapteeni Giorgio Chiellini (vas.) edustaa Italian jalkapallomaajoukkueen vanhaa polvea. Tulevaisuus on muun muassa maalivahti Gianluigi Donnarumman käsissä.

Italia–Espanja

Kun italialaisesta jalkapallosta puhutaan, ei puolustamista voi unohtaa. Sama pätee tämänvuotiseenkin EM-joukkueeseen, joka kulminoituu Giorgio Chiellinin ja Leonardo Bonuccin muodostamaan topparikaksikkoon.

Konkareiden johdolla italialaiset juhlivat raivokkaasti onnistuneita taklauksia ja katkoja. Kapteeni Chiellini on jo 36-vuotias ja Bonuccikin 34, joten intohimoa ei ainakaan vähennä se, ettei tilaisuuksia arvokisamenestykseen liene tulossa enää montaakaan kertaa.

Italian alakerran täydentää maalivahti Gianluigi Donnarumma, joka hänkin on jo 22 vuoden ikäisenä verrattain hyvin kokenut. Suuri menetys Gil Azzurrille oli sen sijaan se, että loistavaa turnausta pelannut Leonardo Spinazzola tippui riveistä pois Belgia-ottelussa tulleen pahan akillesjännevamman vuoksi.

Taakse on mennyt toistaiseksi vain kaksi osumaa. Aivan pelkästä puolustamisesta ei Roberto Mancinin valmentamassa joukkueessa ole kyse, sillä onhan Italia tehnytkin jo 11 maalia. Vastuu maalinteosta on jakautunut hyvin tasaisesti, sillä Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Matteo Pessina ja Manuel Locatelli ovat kaikki tehneet kaksi maalia.

Italian tappiottomien otteluiden putki on jo 32 ottelun mittainen.

Sergio Busquets on yhä Espanjan keskikentän pallollinen tuki ja turva ympärillä oleville pelaajille. Uudistunut La Roja onnistui raivaamaan tiensä EM-välierään.

Vaikka tämä painos Espanjasta kalpenee nimilistallaan takavuosien tähtisikermille, nousi se lohkovaiheen peliotteillaan mestarisuosikkien joukkoon. Espanja on pystynyt luomaan kosolti maalipaikkoja, ja se onkin ollut maaliodottamaltaan aivan turnauksen kärkeä.

Suurin ongelma on kuitenkin tullut sen jälkeen. Vaikka Espanjan 12 tehtyä maalia onkin eniten koko turnauksessa, on sen hyökkääjien viimeistely ollut ajoittain suorastaan ala-arvoista. Alvaro Morata ja Gerard Moreno ovat äityneet suorastaan kilpailemaan tuhlailussa, ja toistaiseksi kisan taso on ollut kova.

Espanjan pelitavan syvin olemus ei ole muuttunut takavuosista mihinkään. Se on pitänyt palloa jopa 67,2 prosenttia otteluistaan, mikä on lähes kahdeksan prosenttia enemmän kuin tilaston kakkosena olevan Saksan.

Espanjan pallokontrollipelissä erityisen suuri merkitys on yhdellä pelaajalla, jonka merkityksen huomaa kunnolla vasta hänen ollessaan poissa. Kyseessä on lähes timsparvmaisesti kapteeninnauha kädessään keskustaa kontrolloiva Sergio Busquets, joka pitää Espanjan paketin kasassa päävalmentaja Luis Enriquen puolesta.

Fanaattinen kotiyleisö johdatti Englannin voittoon arkkivihollisestaan Saksasta. Kisojen loput ottelut pelataan Wembleyllä.

Englanti–Tanska

Nolla päästettyä maalia viidessä ottelussa. Tuo Englannin saldo näissä EM-kisoissa on toistaiseksi järisyttävä, eikä yksikään maa ole koskaan aiemmin kyennyt samaan.

Gareth Southgaten valmentaman joukkueen vahvuus on painottunut kollektiiviseen puolustukseen. Tilastollisesti Englanti ei muuten ole erityisesti loistanut.

Englannin 37 maalinteko­yritystä on kuudenneksi vähiten koko turnauksessa, vähemmän jopa kuin alkulohkossa flopanneella Turkilla.

Aneemista Skotlanti-ottelua lukuun ottamatta Englanti on kuitenkin kyennyt tekemään tarvittavat maalit. Ensin vastuuta viimeistelystä kantoi Raheem Sterling, ja viime otteluissa ykköshyökkääjä Harry Kanekin vaikuttaa heränneen.

Yksittäisistä pelaajista esille on noussut myös muun muassa vasen puolustaja Luke Shaw, joka on antanut jo kolme maalisyöttöä. Vuoden 2014 MM-kisoihin vasta 18-vuotiaana valittu Shaw ehdittiin välissä tuomita jo menetetyksi lupaukseksi, mutta nyt hän on pelannut elämänsä kauden.

Englanti saa välierässä ja mahdollisessa finaalissa Wembleyllä tuekseen fanaattisen kotiyleisön, joka Saksa-neljännesvälierässä osoitti jo vimmansa.

Tanskan yhteishenki on ollut erityisesti avausottelun tapahtumien jälkeen silminnähtävää. Päävalmentaja Kasper Hjulmand (oik.) juhli välieräpaikkaa lauantaina yhdessä tähtimaalivahtinsa Kasper Schmeichelin kanssa.

Tanskallakin oli äänekkään kotiyleisön tuki takanaan vielä alkulohkossa, jossa se raapi itselleen jatkopaikan päätöskierroksen Venäjä-voitolla.

Tanskan turnaus alkoi synkemmin kuin kukaan olisi osannut odottaa, kun Christian Eriksen lyhistyi sydänpysähdyksen seurauksena maahan avausottelussa Suomea vastaan. Kahdesta ensimmäisestä pelistä Tanska ei saanut pistettäkään.

Tilanteet kuitenkin muuttuvat nopeasti. Paria viikkoa myöhemmin Eriksen vaikuttaisi voivan hyvin, ja Tanska kaatoi Walesin ja Tšekin matkallaan välieriin.

Päävalmentaja Kasper Hjulmand voi olla tyytyväinen siihen, kuinka laajalti joukkueesta on löytynyt onnistujia.

Kun esimerkiksi Daniel Wass joutui flunssan takia sivuun oikean sivutuen tontilta, paikkasi Jens Stryger Larsen häntä ensiluokkaisesti. Myös hyökkäyspään pelaajat Kasper Dolberg ja Mikkel Damsgaard ovat nostaneet tasoaan heidän rooliensa kasvettua oletettua suuremmiksi.

Tekemillään 11 maalilla Tanska jakaa tilaston kakkossijaa Italian kanssa, ja 90 maalinteko­yritystä on kolmanneksi eniten Italian ja Espanjan jälkeen. Viihdyttävyydestä ei siis ole ollut pulaa, joskin on huomioitava, että tappiollisen Belgia-pelin lisäksi Tanska ei ole kohdannut yhtään todellista A-luokan vastustajaa.

