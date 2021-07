Tour de France jatkuu tiistaina Tadej Pogačarin komennossa. Primož Roglič ja Mathieu van der Poel jättivät kilpailun kesken.

Maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajon yhdeksäs etappi oli Ben O’Connorin juhlaa ylivoimaisen esityksen jälkeen. 25-vuotias australialainen polki 144,9 kilometrin vuoristoetapin Cluses’ta Tignesiin yli viisi minuuttia nopeammin kuin kukaan muu.

O’Connor ajaa suomalaisen Jaakko Hännisen tavoin ranskalaisessa AG2R Citroën Team -tallissa. Hänninen ei ole mukana Ranskan ympäriajossa.

”Pelkkä mukana olo Tourilla on jo unelmien täyttymys. Tämä on hullu kilpailu, ja olen niin iloinen, että tiimini uskoi minuun. Se on erityistä”, O’Connor sanoi.

Etappivoitto oli hänelle uran toinen suurissa etappiajoissa. O’Connor voitti etapin myös viime vuoden Italian ympäriajossa.

Toiseksi sijoittunut Mattia Cattaneo hävisi O’Connorille viisi minuuttia ja seitsemän sekuntia. Tourin hallitseva mestari Tadej Pogačar jäi kärjestä reilut kuusi minuuttia.

”O’Connor oli tänään erittäin vahva. Pelkäsin hieman menettäväni keltaisen paidan, joten lisäsin lopussa vauhtia. Pidän tästä paidasta”, slovenialainen Pogačar sanoi.

Vauhdinlisäys auttoi häntä repimään lisää eroa pahimpiin haastajiinsa. Esimerkiksi kolumbialainen Rigoberto Urán on jo yli viiden minuutin päässä Pogačarista.

O’Connor nousi sunnuntain sooloajonsa jälkeen Tourin kakkospaikalle kahden minuutin päähän Pogačarista.

Pogačarin matka kohti toista peräkkäistä Tourin kokonaisvoittoa helpottui sunnuntaina, kun hänen maanmiehensä Primož Roglič vetäytyi kilpailusta.

Kolmannella etapilla itseään loukannut Roglič ilmoitti ratkaisustaan sunnuntai­aamuna. Hän hävisi viime vuoden kokonaiskilpailun Pogačarille vain 59 sekunnilla.

”Teimme päätöksen yhdessä [tallin kanssa]. Ei ole mitään järkeä jatkaa tähän tapaan. Nyt on toipumisen ja uusiin tavoitteisiin keskittymisen aika”, Roglič sanoi tallinsa tiedotteessa.

Tämän vuoden kilpailun toisen etapin voittanut ja Touria vielä ennen viikonloppua johtanut Mathieu van der Poel jätti Rogličin tavoin kisan kesken.

Ranskan ympäriajossa on maanantaina välipäivä. Tour jatkuu tiistaina 190,7 kilometrin mittaisella tasamaaetapilla Albertvillestä Valenceen.