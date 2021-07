Jalkapallon EM-kisoissa loistanut Leonardo Spinazzola leikattiin maanantaina Turussa. Italialaispelaajan vasemman jalan akillesjänne vaurioitui Italian ja Belgian välisessä puolivälierässä.

Spinazzolan akillesjänteen leikkasi Turun Mehiläinen Neo -sairaalassa urheiluortopedi Lasse Lempainen. Leikkausta valvoi pelaajan seurajoukkueen AS Roman lääkäri Massimo Manara.

”Leikkaus meni suunnitellusti ja olen tyytyväinen lopputulokseen”, Lempainen kertoo HS:lle maanantaina noin puolentoista tunnin mittaisesta operaatiosta.

Spinazzolan akillesjänne vaurioitui kontaktittomassa tilanteessa, jossa hän yritti spurtata belgialaisvastustajan ohi.

Akillesjänne repesi kovassa vauhdissa, minkä seurauksena Spinazzola otti vaurioituneella jalalla vielä muutamia juoksuaskelia. Tämä kasvatti Lempaisen mukaan jänteen vetäytymistä.

”Hänen tasoisellaan huippu-urheilijalla kyseessä on hankala vamma, joka vaatii hyvin onnistuneen leikkauksen sekä hyvin suunnitellun ja toteutetun kuntoutusjakson, jotta hän pystyisi palaamaan takaisin aiemmalle tasolleen”, Lempainen sanoo.

Loukkaantuminen tapahtui myöhään perjantai-iltana pelatussa ottelussa. Roomasta oltiin Lempaiseen yhteydessä jo samana yönä aamukahdelta.

”Keskustelimme vaihtoehdoista. Aluksi tuli pyyntö, että lähtisin itse Roomaan hoitamaan Spinazzolan vammaa. Alkuviikolle minulla oli kuitenkin jo sovittuna täydet päivät, ja saimme järjestettyä asian niin, että he tulivat tänne Turkuun.”

Lempaisen mukaan huippu-urheilijoiden kohdalla on hyvin tyypillistä, että kun hoitolinja on selvä, hoito pyritään järjestämään mahdollisimman pian.

Hän kertoo, että Spinazzolan tasoisella urheilijalla akillesjänteen repeämän kohdalla ainoa mahdollisuus on leikkaushoito, vaikka harrasteliikkujilla akillesjännevammoista merkittävä osa pystytään hoitamaan kuntoutuksella, mikäli se pystytään aloittamaan nopeasti ja toteuttamaan oikeaoppisesti.

Lempaisen tiimi seuraa kuntoutuksen etenemistä viikoittain yhteistyössä AS Roman kanssa. Lempainen on jo sopinut seuran kanssa, että hän tulee käymään myös Roomassa tarkistamassa tilanteen.

Kuntoutus tapahtuu Lempaisen mukaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa odotetaan haavan parantumista, jotta ompeleet saadaan poistettua, ja aloitetaan rauhalliset aktivoivat harjoitteet.

Toisessa vaiheessa liike- ja voimaharjoitteita lisätään maltillisesti. Kuormitusta pyritään vähentämään muun muassa tekemällä harjoitteita vedessä. Kolmannessa vaiheessa mukaan tulee hiljalleen myös lajinomaisia harjoitteita.

”Oleellisinta on, että kuntoutus toteutetaan maltillisesti porras portaalta etenemällä. Oikoteitä ei ole.”

Lempainen arvioi kokemuksensa pohjalta, että Spinazzola voisi palata tekemään kovavauhtisia harjoitteita joukkueensa kanssa noin kuuden kuukauden kuluttua.

”Kun se aika lähestyy, on tärkeää tehdä testit joilla kartoitetaan tilanne. Jos todetaan, ettei urheilija olekaan vielä sillä tasolla, että joukkueharjoittelu onnistuisi, voidaan sillä estää vammojen uusiutumista.”

Useat italialaislähteet uutisoivat aluksi, että Spinazzolan leikkauksen suorittaisi lukemattomia maailmantähtiä operoinut Sakari Orava.

Orava teki yhteistyötä muun muassa AC Milanin kanssa jo 1980-luvulta lähtien. Hän leikkasi keväällä 2010 maailman tunnetuimpiin jalkapalloilijoihin kuuluneen David Beckhamin akillesjänteen, kun englantilainen pelasi lainalla Milanissa.

76-vuotias Orava jäi kuitenkin eläkkeelle jo puolitoista vuotta sitten. Maailmantähtien kirurgina toimiikin nykyään Lempainen, ja Spinazzolan AS Roma on yksi niistä huippuseuroista, jonka kanssa Lempaisella on henkilökohtainen yhteistyö­sopimus.

Monipuolisena laitapelaajana tunnettu Spinazzola, 28, on edustanut Romaa viimeisten kahden kauden ajan. Hän siirtyi seuraan toisesta italialaisesta suurseurasta Juventuksesta.

Italian maajoukkueessa Spinazzola on pelannut nyt 18 A-maaottelua.

Lempaisen yhteistyöseuroihin kuuluu myös FC Barcelona. Sen laitahyökkääjä Ousmane Dembélé on viimeisimpiä Turussa leikkauspöydällä käyneitä maailmantähtiä, sillä EM-kisojen alkulohkovaiheessa takareitensä loukannut ranskalainen oli Lempaisen leikattavana tasan viikko sitten.

