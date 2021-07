Naiset ovat rikkoneet tänä vuonna urakalla yleisurheilun Suomen ennätyksiä. Siksi myös Tokion olympialaisiin matkaavassa joukkueessa on enemmän yleisurheilevia naisia kuin koskaan.

Suomi saa Tokiossa reilun kahden viikon kuluttua alkaviin olympialaisiin enemmän naisyleisurheilijoita kuin koskaan. Maanantaina julkistetusta olympiajoukkueesta löytyy 14 yleisurheilevan naisen nimi.

Entinen ennätys, 13, on peräisin Helsingistä 1952 ja Atlantasta 1996. Tilanne on merkittävästi parempi kuin vielä vuosikymmen sitten – Pekingissä yleisurheili 2008 neljä naista ja Lontoossa neljä vuotta myöhemmin viisi.

”Erityisesti naisten osalta kärki on parempi kuin, pitäisikö sanoa, naismuistiin”, pitkän linjan tilastomies, historioitsija ja dokumentoija Mikko Nieminen kertoo.

Yleisurheilujoukkue olisi voinut olla vieläkin suurempi, mutta pikajuoksija Lotta Kemppinen joutuu jättämään kisat välistä jalkavamman takia. Kemppinen olisi ollut valintakelpoinen rankingin perusteella.

Yleisurheilijat ovat rikkoneet tänä vuonna jo viiden lajin Suomen ennätykset. SE on rikottu seitsemän kertaa – kolmiloikkaaja Senni Salminen ja moukarinheittäjä Silja Kosonen ovat tehneet ennätyksen kahdesti.

”Kun Suomen ennätykset paukkuvat, niin se kertoo, että on tehty parempia tuloksia kuin koskaan aikaisemmin erittäin hyvällä ilmeellä ja laajalla lajikirjolla”, Suomen Urheiluliiton (SUL) huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen kertoo.

”Se on positiivista ja piristävää. Ei ole yhtä tai kahta lajia, vaan monessa eri lajissa on tullut hyviä tuloksia ja nousua.”

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoo naisten nousun olevan jo pitkään näkyvissä ollut trendi suomalaisessa yleisurheilussa.

”Olympiarima on kuitenkin todella kova tasonmittari”, Lehtimäki muistuttaa.

”Ei sitä ehkä nykyään aliarvioida, ja on varmaan väärin sanoa se, mutta vieläkin kuulee sitä turistiksi laittelua. Yleisurheilussa kaikki olympianäyttämölle selviävät ovat maailman huippuja.”

Mahdollisuus kesän kovaan tulostasoon ja sitä kautta suureen olympiajoukkueeseen oli nähtävissä jo talvella. Suomalaiset saavuttivat EM-hallikisoista parhaan mitalisaaliin vuosikymmeniin, kun Lotta Kemppinen juoksi hopeaa 60 metrillä ja Ella Junnila hyppäsi pronssia korkeudessa ja Kristian Pulli pituudessa.

”Melkein voisi sanoa, että jonkinnäköinen mahdollisuus [olympialaisiin] löytyi kaikista lajeista. Kaikki eivät toteutuneet, eikä kiekossa ja kuulassa ole urheilijaa sisällä, mutta Salla Sipponen pääsi kiekossa melko lähelle”, Salonen kertoo.

Tällä kaudella tuloksen 58,92 heittäneen Sipposen rankingsijoitus oli 39:s, kun paikka Tokioon irtosi rankingin 32 parhaalle. Viimeisenä kisoihin mennyt Kreikan Chrysoula Anagnostopoúlou on heittänyt tänä kesänä 59,87 ja parhaalla rankingiin huomioidulla heitollaan 59,91 syksyllä 2019.

Myös miesten puolella osa tasosta jää ”piiloon”, Lehtimäki toteaa. Elmo Lakan Suomen ennätystä hän pitää upeana esimerkkinä, mutta vaikkapa moukarinheitossa oli ainekset parempaan.

Tausta Vuoden 2021 SE-tulokset Ella Junnila on hypännyt tänä vuonna naisten korkeushypyn Suomen ennätyksen. Miehet 110 metrin aitajuoksu: Elmo Lakka 13,31 (+0,3), 2.6.2021. Naiset 1 500 metriä: Sara Kuivisto 4.05,39, 29.6.2021. Korkeushyppy: Ella Junnila 196i, 7.3.2021. Kolmiloikka: Senni Salminen 14,51 (+0,4), 8.6.2021. Kolmiloikka: Senni Salminen 14,63 (+1,0), 19.6.2021. Moukarinheitto: Silja Kosonen 72,44, 6.3.2021. Moukarinheitto: Silja Kosonen 73,43, 28.6.2021. Junnilan SE-tulos on hypätty hallissa, mistä kertoo i-kirjain tuloksen perässä. Hallissa tehdyt tulokset on hyväksytty ulkorataennätyksiksi kaudesta 2016 lähtien. Joidenkin tulosten perässä sulkeissa oleva luku on tuulimittarin lukema. Lähde: Tilastopaja.

”AARON [Kangas] pikkuisen sukelsi teknisten ongelmien kanssa tämän vuoden. Oli sääli, että 2020 oli välivuosi olympiarajojen teossa. Aaron olisi silloin kirkkaasti ylittänyt sen”, Lehtimäki sanoo.

”Ja [Tuomas] Seppänen on palannut hyvälle tasolle, mikä ei valitettavasti näy meidän olympiajoukkueessa.”

Myös miesten keihään tulostaso nuorine 80 metrin heittäjineen on merkki, joka tulee näkymään kärkitaisteluissa tulevaisuudessa, Lehtimäki povaa. Samaa hän ennakoi miesten seiväshypyssä.

Toisaalta suomalaisten yleisurheilijoiden taso on terävöityneen kärjen takana heikentynyt entisestään, Mikko Nieminen muistuttaa.

”Tason heikentymiseen vaikuttaa myös se, että kilpailujen järjestäminen ja valmistautumismahdollisuudet ovat olleet heikot pandemian vuoksi. Tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita on kuitenkin vähemmän, ja se tulee varmasti näkymään esimerkiksi Kalevan kisojen osallistujamäärissä”, hän sanoo.

”Eli kärjen osalta on selvää plussaa, erityisesti naisissa, mutta samalla tason heikkeneminen, joka on myös Euroopan laajuinen ilmiö, kuitenkin jatkuu yhä.”

Tällä Nieminen ei tarkoita huippu-urheilijoita vaan niitä, jotka kilpailevat kansallisella tasolla.

”Esimerkiksi sellaisia, jotka saavuttavat Kalevan kisojen tulosrajan.”

Tausta Yleisurheilijat olympialaisissa Kolmiloikan Suomen ennätystä kahdesti tänä kesänä parantanut Senni Salminen kilpailee Tokion olympialaisissa. Tokio 2021: 23 urheilijaa, joista 9 miestä ja 14 naista. Rio de Janeiro 2016: 16 urheilijaa, joista 8 miestä ja 8 naista. Lontoo 2012: 17 urheilijaa, joista 12 miestä ja 5 naista. Peking 2008: 21 urheilijaa, joista 17 miestä ja 4 naista. Ateena 2004: 23 urheilijaa, joista 14 miestä ja 9 naista. Sydney 2000: 23 urheilijaa, joista 13 miestä ja 10 naista.

Yleisurheiluvuosi on ollut vuosituhannen paras paitsi olympiajoukkueen koon, myös tehtyjen Suomen ennätysten suhteen.

Voimassa olevista SE-tuloksista seitsemän on tehty viime vuonna. Viiden ennätyksen vuosia ovat tämä vuosi sekä edellinen olympiavuosi 2016. Lajien vertailu kuitenkin kääntää tilaston selkeästi tämän vuoden hyväksi, sillä vuoden jokainen ennätys on syntynyt arvokisoissa kilpailtavassa lajissa.

Viime vuonna yleisurheilijat tehtailivat ennätyksiä muun muassa 150 metrillä, 200 metrin aitajuoksussa, 3 x 3 000 metrin kävelyssä sekä 100 kilometrin juoksussa. Ainoa arvokisalajissa syntynyt SE oli Kristian Pullin pituustulos 827. Vuonna 2016 arvokisalajien Suomen ennätyksiä syntyi kaksi.

”Kyllä siinä tietysti on eroa. Meillä menee esimerkiksi dopingtestivaatimus Suomen ennätyksistä sen mukaan silloin kun puhutaan arvokisalajeista eli hallien osalta MM-hallien lajeista ja ulkoratojen osalta olympialajeista. Niissä se [vaatimus] on tietysti korkeampi, kun ne ovat kaikkein kilpailluimpia lajeja”, Tuomo Salonen sanoo.

”Naisten moukarin, kolmiloikan ja tonnivitosen Suomen ennätykset ovat tosi kovia juttuja – ne kertovat siitä, millä tasolla liikutaan. Olemme ehdottomasti kansainvälisellä tasolla.”

Sara Kuiviston rikkoma 1 500 metrin Suomen ennätys oli ehtinyt varttua 44-vuotiaaksi. Kuivisto jahtaa vielä 30 vuotta vanhaa 800 metrin ennätystä, joka olisi komea rikkoa olympialaisissa.

”Voi olla, että hän hätyyttelee vielä toista Suomen ennätystä. Se vaatii tietysti oikeanlaista juoksua. Naiset juoksevat melko vauhdikkaita [eriä] välillä, mutta se riippuu tietysti siitä, millainen erä sattuu muodostumaan”, Salonen kertoo.

Tokion olympialaisiin matkaava yleisurheilujoukkue on naisten ansiosta suurempi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Edellisissä olympialaisissa Rio de Janeirossa yleisurheili vain kahdeksan miestä ja kahdeksan naista.

”16:sta tullaan Tokiossa rajusti ylöspäin. Se on valtavan hyvä tasonnosto, joka on tapahtunut erityisesti viimeisen kahden vuoden aikana”, Mika Lehtimäki sanoo.

Kisajoukkueen koko määrittää isoa kokonaisuutta lajin ympärillä ja toimii siten yhtenä hyvänä tasonmittarina. Mitali- ja pistesijatavoitteet sen sijaan kohdistuvat vain pieneen joukkoon ja kuvastavat enemmän yksittäisen urheilijan onnistumista.

”EM-halleissa meillä oli aika monta urheilijaa, jolla oli mitali mielessä, mutta ennen niiden alkua Suomen realistinen odotusarvo mitaleista oli varmasti nolla pilkku jotain. Kolme mitalia tuli”, Tuomo Salonen sanoo.

”Täytyy muistaa, että nyt puhutaan olympialaisista, joka on globaali arvokisa. Se on ihan äärimmäisen kova paikka, ja vaikka meillä onkin hyvänkokoinen joukkue, niin täytyy olla realismia siinä, miltä sijoituksilta maailmantilastosta me sinne lähdetään.”

Salonen uskoo joidenkin yleisurheilijoiden nousevan onnistuessaan kärkisijoille Tokiossa, mutta jo finaalipaikat ovat kiven alla. Samaa sanoo myös Lehtimäki.

”Jos nyt olisi EM-kisavuosi, niin se tulisi näkymään kovasti ihan mitali- ja pistesijataulukossa, mutta olympiakisanäyttämö on todella raaka”, Lehtimäki kertoo.

”Tämmöinenkään iso askel eteenpäin yleisurheilussa ei välttämättä heilauta olympialaisissa mitalitaulukkoon, mutta osallistujien iso kasvu on merkittävää eteenpäinmenoa.”