Britannian nuori tennistähti joutui vetäytymään Wimbledonista kesken pelin.

Wimbledonin tennisturnauksessa kohahduttanut 18-vuotias Emma Raducanu kohtasi maanantaina Ajla Tomljanovicin, mutta peliä ei pelattu loppuun asti.

Ensimmäiseen isoon turnauksensa osallistunut Raducanu tuli turnaukseen ollen maailmanlistalla sijalla 338 ja pääsi Wimbledonin neljännelle kierrokselle.

Matkalla Raducanu tiputti monta häntä paremmaksi listattua pelaajaa.

Britannian nuori tennistoivo lunasti odotukset, mutta maanantaina tie turnauksessa katkesi harmillisesti terveysongelmiin, kertoo brittilehti The Guardian.

Raducanu piteli vatsaansa ja kutsui turnauksen lääkintähenkilökunnan avukseen kentälle. Lääkintähenkilökunta kehotti Raducanua hengittämään.

Puhuttuaan hetken heidän kanssaan Raducanu saatettiin pois kentältä. Viisi minuuttia tämän jälkeen ilmoitettiin, ettei Raducanu kykene jatkamaan peliä loppuun.

Wimbledon tiedotti myöhemmin, että Raducanu kärsi hengitysvaikeuksista.

Raducanu vetäytyi Tomljanovicin johtaessa peliä 6–4, 3–0.

Vastustaja oli luovuttamisesta pahoillaan.

”Emman on oltava todella kipeä tultuaan tähän päätökseen. On uskomatonta pelata kotikentällä, joten olen todella pahoillani, koska toivoin, että olisimme pelanneet loppuun asti. Mutta tämä on urheilua ja sellaista tapahtuu, toivon hänelle kaikkea hyvää”, Tomljanovic kertoi.

Tomljanovic kohtaa tiistaina maailman ykkösen Ashleigh Bartyn.