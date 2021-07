Juha Lehtonen ja Juha Prittinen tekivät lähes järjettömältä tuntuvan suorituksen vaellusta, melontaa ja suunnistusta yhdistävässä seikkailukilpailussa.

Yli neljä vuorokautta vaellusta, melontaa ja suunnistusta noin 340 kilometrin mittaisella reitillä kolmen tunnin unilla ja sadoilla etenemistavan vaihdoilla.

Siinä resepti, jonka avulla Juha Lehtonen ja Juha Prittinen tekivät lähes järjettömän kovan suorituksen kesäkuun lopussa Vätsärin erämaa-alueella Pohjois-Lapissa. He voittivat Kairacross Vätsäri -tapahtuman viiden vuorokauden kisan lähes 16 tunnin erolla toiseksi sijoittuneeseen joukkueeseen.

Kaksikko hyödynsi vesistöjä selvästi muita enemmän, ja kulkutavan vaihtoja tuli jopa nelinkertainen määrä ratamestarin ihannereittiin verrattuna – täysin suunnitellusti.

”Tiesimme packraftin kulkevan vesillä tiettyä nopeutta, ja kun tiesimme, mitä nopeutta kivikossa pääsee jalalla, nopeus on melkein tuplat. Siitä oli hirmu nopea päätellä, että maksimoidaan vedessä olo”, Prittinen kertoo.

Packraft eli kevyt reppulautta on keveytensä ja kestävyytensä vuoksi paras kulkuneuvo Kairacrossin kaltaiseen seikkailu-urheilu­kilpailuun.

”Vaihdoimme 460 kertaa trekkaamisesta veteen tai vedestä trekkaamiseen. Se oli aika sujuvaa”, Lehtonen sanoo.

Juha Lehtonen ja Juha Prittinen lähestymässä saaressa sijaitsevaa rastia. Melontaa, vaellusta ja suunnistusta yhdistävä Kairacross Vätsäri järjestettiin upeissa maisemissa Vätsärin erämaa-alueella Pohjois-Lapissa.

Loogiseksi ja päivänselväksi kuvailtu valinta pakotti kaksikon veneenkantohommiin satoja kertoja. He paketoivat reppulauttansa vain kolmesti koko reitin aikana.

”Trekin piti olla pidempi kuin viisi kilometriä. Kaikissa muissa tapauksissa maapätkät olivat lyhyempiä, joten kannoimme sitten sen paatin ehjänä”, Lehtonen kertoo.

Sipoolaisen Lehtosen ja hämeenlinnalaisen Prittisen packraft painoi viritysten jälkeen noin kuusi kiloa. Lisäkiinnikkeiden ja karabiinilukkojen osuus oli puoli kiloa.

”Olimme harjoitelleet ja viritelleet sen niin, että päistä pystyi kantamaan sen kahdestaan. Tiellä ja polulla se onnistui, mutta kivikossa takana tulija, joka olin minä, ei näe jalkojaan, ja se osoittautui todella vaikeaksi”, Prittinen sanoo.

”Jouduimme kehittämään kantamiseen muita systeemeitä tai kulkemaan rinnakkain.”

Suomi on kärventynyt kesän ajan helteissä, ja myös Kairacross kisattiin lämpimässä säässä. Kylmyys kuitenkin iski kilpailijoihin melonnassa kuorivaatteista huolimatta, Lehtonen kertoo. Veden roiskeet ja jalkojen liikkumattomuus tekivät tehtävänsä.

”Vaatteet kerkesivät jotenkuten kuivua pisimmillä kävelyosuuksilla, mutta käytännössä olimme märkiä koko reissun ajan”, Prittinen lisää.

Vesistöjen maksimaalisen hyödyntämisen lisäksi ero muihin kasvoi sillä, että Mareld Adventure -nimisen joukkueen muodostanut kaksikko ei juuri levännyt.

Unet jäivät noin kolmeen tuntiin, vaikka se ei ollutkaan Lehtosen mukaan tavoite.

”Tarkoitus oli nukkua kaksi tuntia, kolme tuntia ja kaksi tuntia. Ensimmäiset kaksi tuntia melkein onnistuivat, mutta kaksi muuta nukkumista epäonnistuivat siksi, että alkoi sataa aika kovaa ja oli pakko jatkaa matkaa.”

Lehtonen ja Prittinen eivät olleet varautuneet telttaratkaisuilla, vaan heillä oli käytössään bivy-säkit – vähän kuin hätämajoitteet, Lehtonen kuvaa.

”Bivy-säkki oli äärimmäisen kevyt malli, jossa ei ollut kaaria tai mitään. Sen sai lähes suljettua, ja sisään tulivat makuupussi ja makuualusta, mutta kun satoi enemmän, säkin suuaukko alkoi falskata ja kasteli meidät.”

Vähäuniseksi tiedetty taktiikka on kuitenkin aika normaali pitkissä seikkailukisoissa, Prittinen muistuttaa. Kaksikko nukkui päivällä, jolloin oli lämpimämpää.

”Koetetaan mennä ensimmäiset 30 tuntia aika lailla unetta ja otetaan sen jälkeen jonkinlainen kaksi tuntia vuorokaudessa -unirytmi päälle. Meillä se ei ihan onnistunut, mutta tutulla kaavalla mentiin.”

Juha Lehtonen (edessä) ja Juha Prittinen vaihtoivat etenemistapaa peräti 460 kertaa Kairacross Vätsärin aikana.

Väsymys ja hetkellinen keskittymisen herpaantuminen aiheuttivat Lehtoselle ja Prittiselle puolentoista tunnin mittaisen lisälenkin. Kaksikko lähti kilpailun pisimmällä rastivälillä melomaan Poaskijokea väärään suuntaan ylävirtaan.

”Se on oikein piirtynyt muistikalvoilleni”, Lehtonen kertoo.

Kaksikko lähestyi joenrantaa, jolloin Lehtonen kaiveli muistilokeroitaan ja pohti, että reitin pitäisi viedä myötävirtaan. Väsynyt kaksikko löysi kuitenkin kartasta kohdat, joista pystyi päättelemään reitin vievän vastavirtaan.

”Kun tulimme joelle, emme ajatelleet mitään vaan lähdimme toteuttamaan suunnitelmaa. Siinä vaiheessa, kun kaikki vaikuttaa oikealta, ei sitä ala kyseenalaistaa”, Lehtonen sanoo.

”Ihan hullu virhehän se oli ja olisi saanut jäädä tekemättä. Jotenkin ne muodot ja suunnat osuivat, ja kompassin katsominen unohtui hetkeksi. Myös kartan katselu oli huolimatonta: miten ne korkeuskäyrät jokea leikkaavat”, Prittinen lisää.

Lehtonen ja Prittinen meloivat tunnin ajan vastavirtaan ja kantoivat reppulauttaansa rantoja pitkin koskipaikoissa. Viimein Lehtonen havaitsi ranteessa olleesta kompassistaan tilanteen olevan todella outo.

”Tulimme puolessa tunnissa takaisin pisteeseen, missä olimme olleet. Ei se hymyilyttänyt mutta ei itkettänytkään siinä vaiheessa.”

Suunnistusvirhe ei vaikuttanut Lehtosen ja Prittisen asemaan kilpailun kärjessä. Virhettä seurannut rasti oli miehitetty, ja kaksikolle kerrottiin sen johtavan yhä.

Tämän tarkempia tietoja vastustajien sijainnista he eivät saaneet koko matkan aikana, vaikka oman sijoituksen miehitetyillä rasteilla kuulivatkin.

”Tiesimme säännön, ettei kilpailun johtajalle kerrota, missä muut menevät. Takana tulijat todennäköisesti saivat tietää, kuinka kaukana olimme menossa”, Lehtonen sanoo.

”Se pakotti meidätkin etenemään koko ajan parhaalla mahdollisella tavalla.”

Rastipisteitä Kairacrossissa oli kaikkiaan 32 ja sitä edeltävällä prologilla viisi. Suunnistus­virhe sattui rastivälillä 26–27, ja aikaa kului myös seuraavalla rastivälillä.

”Valitsimme vesireitin ja hävisimme siinä yli kaksi tuntia verrattuna siihen, että olisimme panneet aluksen reppuun ja kulkeneet 15 kilometriä vaelluspolkuja. Joet olivat semmoisia, että heti kun on kivi, niin se [reppulautta] jää siihen”, Prittinen sanoo.

”Suurin pummi ei siis ollut se varsinainen pummi vaan seuraava reitin valinta.”

Juha Lehtonen (valkoinen kypärä) ja Juha Prittinen hyödynsivät Vätsärissä vesistöjä enemmän kuin ratamestari oli etukäteen arvioinut.

Kaksikko oli varautunut vaellusosuuksille muun muassa kävelysauvoin. Toisaalta suoritus oli jo nyt erittäin nopea, eikä Lehtonen keksi, missä sitä olisi voitu nopeuttaa.

Lehtonen ja Prittinen eivät juosseet kuin vasta parin viimeisen kilometrin aikana, koska kallioisessa maastossa ei tehnyt mieli juosta paattia kantaen.

”En usko, että olisimme pystyneet menemään kovempaa. Meillä oli hyvä syketahti ja rasitus tätä myötä kova. Jalkaterissäni on vieläkin tunnottomuutta, ja sormet ovat aika kipeät”, Lehtonen kertoo runsas viikko maaliin tulon jälkeen.

”Meille tuli kuitenkin reilut 200 kilometriä melontaa, ja jalkojen päällä olimme sen 140 kilometriä siinä kivikkoisessa maastossa, mikä kyllä tuntuu jalkaterissä.”

Onnistunut suoritus vaatii myös sen, että vatsa toimii ja keho saa energiaa. Prittisellä ja Lehtosella ei ollut ongelmia silläkään puolella. Lisäksi he hyödynsivät mahdollisuuden käyttää ruokakätköä, johon säilöivät kahden vuorokauden ravinnon.

”Tuommoisessa suorituksessa on tärkeää syödä vähän niin kuin väkisin – sinne ei kuulu lähteä laihduttamaan”, Prittinen sanoo.

”Se on kuitenkin tuhannen kilokaloria tunnissa, ja kun 20 tuntia mennään vuorokaudessa, niin sitä 20 000:ta [kilokaloria] ei kukaan pysty syömään, mutta mahdollisimman lähelle pitäisi päästä. Jos saa vaikka 10 000 kilokaloria päivässä syötyä, niin sekin on jo kauhea määrä.”

” ”En usko, että olisimme pystyneet menemään kovempaa.”

Urakkana Kairacross poikkeaa monesta seikkailukilpailusta siinä, ettei kisan aikana ole välihuoltoja, Prittinen sanoo. Se tarkoittaa kaiken tarvittavan kantamista mukana.

Palautuminen vuorokausien erämaa­suunnistuksen rasituksista vie viikkoja. Prittinen on kuitenkin ollut lähtöviivalla jo viime viikon lauantaina Lappeenrannassa, jossa hän kilpaili 23-vuotiaan tyttärensä kanssa Saimaa Challengessa.

”Tehtiin ihan ok suoritus, paitsi minä tein suunnistusvirheitä. Nyt lauantaina [10.7.] menemme Porin Raastoon. Tytär on aloittelemassa harrastusta – heillä on kaveriporukka Hämeenlinnasta lähtöisin olevia tyttöjä, jotka ovat nyt innostuneet”, Prittinen kertoo.

”Nämä ovat tietysti ihan liian aikaisin palautumisen kannalta, mutta otan ne enemmän harjoitteluna.”

Lehtonen nähdään puolestaan lähtöviivalla maanantaina 12. heinäkuuta alkavassa 326 kilometrin mittaisessa ultrajuoksukilpailussa. Kisan reitti kulkee Lemmenjoen kansallis­puistosta Pöyrisjärven erämaa-alueelle ja Ylläs-Pallastunturin läpi Äkäslompoloon.

”Varmaa on, että en pääse sinne täysin palautuneena. Tässä on kuitenkin niin paljon kaikenlaista kudosvauriota Kairacrossista, mutta haluan lähteä nautiskelemaan erämaaluonnosta.”

”Reitti menee semmoisiin paikkoihin, missä en ole koskaan ollut. En lähde sinne kilpailuasenteella vaan todella vaatimattomalla vauhdilla, palautumisen ehdoilla.”