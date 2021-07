Vuorikiipeilijät Lotta Hintsa ja Don Bowie pääsivät pois perusleirin ruuhkasta, kun he kiipesivät toisen kerran Broad Peakin kakkosleiriin 6 400 metrin korkeuteen tiistaina.

Maailman 12. korkeimman vuoren huippu odottaa 8 051 metrin korkeudessa, mutta sinne ei kannata yrittää ennen kehon tottumista korkeaan ilmanalaan.

Hintsa ja Bowie pakkasivat ruokaa viideksi yöksi. Ajatuksena on odottaa pahimman lumimyrskyn yli ja alkaa sitten työstää reittiä kolmosleiriin 7 000 metrin korkeuteen.

Mukana on kaikki huipulle pyrkimiseen tarvittavat varusteet, jotta seuraavalla kerralla pääsee kiipeämään kevyemmin.

Perusleiristä Broad Peakin huipulle on matkaa reilut 3000 nousumetriä.

Hintsa ja Bowie saivat kiivetä vuorella pitkään kahdestaan, mutta viime viikolla perusleiriin saapui kymmeniä muita kiipeilijöitä. Pieniltä välikohtauksiltakaan ei ole vältytty.

”Pikkuisen oli taistelua naapurien kanssa. Muuttivat niin lähelle tuohon viereen, että kuulee, kun nenää kaivavat”, Hintsa ihmetteli.

”Meidän armeijan edustajamme hoiti asian, ja siirtyivät sitten lopulta,. Eivät olleet hirveä tyytyväisiä, mutta jotain yksityisyyttä kaipaisi.”

Neuvojen kyselijöitä on myös riittänyt. Hintsa ja Bowie ovat käyneet muiden kiipeilijöiden kanssa lyhyitä keskusteluja pitäen koronaviruksen vuoksi etäisyyttä, vaikka ovatkin rokotuksen saaneet.

”Yksi mies tuli kiittelemään, kun oltiin hänen pelastustöissään mukana G2:lla kaksi kesää sitten. Sama tyyppi on täällä jälleen.”

Ruuhkaa voi olla luvassa myös vuoren rinteellä. Hintsa kertoo, että yhtä irlantilaiskiipeilijää lukuun ottamatta muilla kiipeilijöillä on palkattuna 1–4 kantajaa vuoren yläosia varten.

”Yritetään tehdä strategiat sen mukaan, ettei olisi muita liikenteessä samaan aikaan, ainakaan montaa.”

Hintsa ja Bowie ovat joutuneet sopeuttamaan kiipeämistään vaikeisiin sääolosuhteisiin. Lunta on satanut lähes päivittäin, ja lumivyöryriski on pakottanut kaksikon kääntymään monta kertaa takaisin ja perumaan sen päivän suunnitelman.

He ovat kiinnittäneet köysiä kakkosleiriin asti, ja siitä ovat hyötyneet kaikki muutkin kiipeilijät.

”Joku tiimi oli jo ehtinyt sanoa, että he olivat ne, jotka fiksasivat köydet sinne kakkoseen. En tiedä, millä perusteluilla, ja oliko kyseessä vain kielivirhe.”

Hintsa kertoo, että tarkkoja aikataulusuunnitelmia on sään vuoksi mahdoton tehdä. Kakkosleirin yläpuolella on herkästi irtoava iso lumialue, mutta kukaan ei ole vielä kiivennyt sinne asti, joten tilanteen vakavuutta on vaikea arvioida.

Lisää viitteitä poikkeuksellisesta lumenpaljoudesta saatiin maanantaina, kun kolmosleiriin osui iso lumivyöry.

”Kolmosleirissä ei yleensä ole lumivyöryriskiä, mutta nyt näytti aika pahalta. Yläpuolelta lähti iso lumivyöry ja pyyhkäisi koko leirin yli isona massana jäätikölle asti.”

Lumen lisäksi kaksikko koki takaiskun, kun Bowie loukkasi vahvemman, eli oikean kätensä viime viikolla. Ykkös- ja kakkosleirin puolivälissä kalliosta irtosi jäälohkareita, ja yksi osui köysiä kiinnittämässä olleen Bowien käteen.

Don Bowie loukkasi kätensä, kun siihen osui jäälohkare.

Hintsa kertoo, että kämmenselässä on pieni murtuma.

”Parin päivän päästä käsi oli turvonnut tennispallon paksuiseksi. Don pystyi kiipeämään alas ja on pitänyt kädessä lastaa ja sidettä.”

”Näyttää nyt vähän paremmalta, eikä käsi ole ihan niin turvonnut. On ihan realistinen riski, että uhkaa kiipeämistä, mutta aikoo edelleen jatkaa samaan malliin.”