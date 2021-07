Salli ja Tilda Palola pelaavat naisten Superpesiksessä ja tekevät hyväntekeväisyystyötä vähävaraisten hyväksi. Siskokset ovat myös kuvanneet musiikkivideon, joka on huomioitu ympäri maailmaa.

Nykypäivän urheilutähdet ovat esikuvia myös pelikenttien ulkopuolella. Urheilijat ottavat kantaa, tekevät hyvää ja tuovat sitä kautta esiin omaa arvomaailmaansa.

Helsinkiläisessä Roihuttarissa naisten Superpesistä pelaavat Salli Palola ja Tilda Palola ovat kasvaneet auttamisen kulttuuriin lapsuusvuosistaan lähtien.

”Hyväntekeväisyys on tärkeää ja lähellä sydäntä. Minusta on tosi hienoa, miten voimme auttaa ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa”, Salli Palola, 19, kertoo.

Palolat kuuluvat yleisesti tunnettuun Hurstin sukuun. Siskosten Ruth-äidin isä on Heikki Hursti ja isoisä edesmennyt Veikko Hursti. Avustustyö on saanut kiitosta niin tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä kuin metallimusiikin jättiläiseltä Metallicaltakin.

Tilda Palola, 21, kuvaa hyväntekeväisyystyön olleen niin pitkään luonnollinen osa heidän elämäänsä, ettei hän itse enää ajattele sen olevan mitenkään erityistä.

”Se on itsestäänselvyys – totta kai olemme siellä mukana. Se kuuluu meidän suvun ja perheen toimintaan.”

Vähävaraisten joulujuhla kuuluu Hurstin ruoka-avun näkyvimpiin perinteisiin. Salli ja Tilda Palola ovat osallistuneet juhliin koko elämänsä ajan.

”Se on ollut suuri jouluperinne, että olemme siellä aina jouluaattona. Se on meidän näköinen ja omanlainen joulu”, Tilda Palola sanoo.

”Siellä on ollut aina mukava olla ja nähdä sukulaisia, kun muukin suku on hyvin tiiviisti siellä tekemässä hommia. Se on ollut aina meidän suvun tapa kohdata jouluna.”

Arkipäivän ruokajaoissa siskoksilla on vaihteleva rooli, Salli Palola kertoo.

”Emme ole välttämättä itse jaoissa, mutta olemme valmistelemassa tai muuten järkkäämässä asioita.”

Siskokset kertovat olevansa ylpeitä sukunsa tekemästä hyvästä ja siitä, että saavat itse olla vapaaehtoisina mukana.

”Nyt vanhetessa meidän rooli on pienempi, mutta ihan vain siitäkin saa olla ylpeä, että pääsemme mukaan auttamaan ja tekemään edes jotain”, Tilda Palola sanoo.

” ”Se on ollut aina meidän suvun tapa kohdata.”

Roihun kasvatit Salli (vas.) ja Tilda Palola ovat hyvän tason etukenttäpelaajia naisten Superpesiksessä.

Siskosten elämään mahtuu urheilun ja auttamisen lisäksi musiikki. Heidän tekemänsä covervideo korealaisen poikabändin BTS:n Helsingissä kuvaamaan videoon on tuonut kehuja maailmaltakin.

Videon saama vastaanotto on Salli Palolan mukaan ollut lämmin ja ihana. Vastaanotto jännitti, ”kun internetistä ei koskaan tiedä”, mutta palaute on ollut positiivista.

”Oli uskomatonta, kuinka ihmiset ympäri maailmaa laittoivat todella ihania kommentteja, tykkäsivät videosta ja jakoivat sitä.”

Tilda Palola kertoo projektin olleen hauska. Nuoret halusivat kuvata videon samoissa paikoissa, esimerkiksi Eirassa ja Suomen­linnassa, missä heidän suosikki­bändinsä kuvasi oman videonsa. Kuvaukset veivät muutaman päivän, editointi kauemmin.

”Ajattelimme, että tehdään tämmöinen video ja pistetään se nettiin, näkee kuka näkee. Emme odottaneet yhtään, että olisimme saaneet niin paljon näkyvyyttä eri puolilta maailmaa.”

Editoinnin jälkeen eniten työtä tuotti videon alussa ja lopussa olevien yksityiskohtien täsmällisyys. Nuoret varmistivat useaan kertaan, että puu tai lamppu oli juuri oikea.

”Kuvasimme sen tammikuussa, eikä ollut sopivaa talvivarustusta. Kuvaushetkinä oli todella kylmä”, Salli Palola kertoo.

” ”Oli uskomatonta, kuinka ihmiset ympäri maailmaa laittoivat todella ihania kommentteja.”

Palolat debytoivat naisten Superpesiksessä kesäkuussa ja ovat olleet Roihuttarien kokoonpanossa kauden kaikissa 12 ottelussa. Niistä joukkue on kerännyt yhdeksän pistettä.

”Mielestäni me kuulumme tänne ja olemme pelaamassa oikeaa sarjaa. Joka ikisessä pelissä saa kyllä olla skarppina koko ajan”, Tilda Palola sanoo.

Salli Palola kertoo huomanneensa Superpesiksen nopeamman pelitempon viime kauden sarjatasoon Ykköspesikseen verrattuna. Otteluita myös seurataan enemmän – Roihuttarien joukkue on jo tunnistettu pelimatkan pysähdyksen aikana Itä-Suomessa.

Siskon kanssa samassa joukkueessa pelaaminen on tärkeää molemmille. Palolat pystyvät lukemaan toistensa ilmeitä ja eleitä, mikä helpottaa tietyissä tilanteissa.

”Toinen tietää tasan tarkkaan, mihin toinen on menossa ja mitä lyöntiä toinen on ottamassa kiinni. On todella helppoa pelata yhdessä”, Salli Palola sanoo.

”Olemme aika hyvin oppineet lukemaan toistemme pelityyliä, ja pelin lukeminen on aika samanlaista molemmilla. Helpottaa etukenttäpelaamista, kun näinkin tuttu kaveri on vieressä”, Tilda Palola lisää.

” ”Mielestäni me kuulumme tänne ja olemme pelaamassa oikeaa sarjaa.”

Tilda Palola, 21, on siskoksista harkitsevampi ja enemmän taustalla pukukopissa.

Roihuttarien pelinjohtaja Tommi Nevala näkee siskosten olevan ulkopeliroolissaan etupelaajina selvästi naisten Superpesiksen keskikastin paremmalla puolella.

”On ollut hienoa huomata, miten he ovat kehittyneet ja menneet eteenpäin talven aikana. He ovat etenkin ulkopeliroolissaan avainpelaajiamme.”

Hyvä etupelaaja on Nevalan mukaan aika fyysinen ja nopea reagoimaan. Palolat pystyvät sekä torjumaan kovia lyöntejä että tekemään pienistä lyönneistä hyvin paloja.

”Heidän vahvuutensa ovat ehdottomasti ulkopelissä. Toki molemmilla on kova peruslyönti sisäpelissä, mutta sisäpelirooli on ollut vielä pienempi aikuisten sarjoissa.”

Nevala kuvailee Paloloiden olevan motivoituneita ja erittäin tunnollisia pelaajia. Intohimo lajia kohtaan on kova, eikä kumpikaan jätä kiveäkään kääntämättä. Ihmisinä molemmat ovat ulospäin suuntautuneita mutta silti hieman erilaisia.

”Sallilla on aina joku show pystyssä. Hän nauttii urheilusta ja tuo sen myös esiin ja tykkää muutenkin olla pukukopissa enemmän esillä. Se tulee häneltä luonnostaan”, Nevala arvioi.

”Kun Tilda avaa suunsa, niin se on yleensä asiaa ja enemmän niin sanottua järjen ääntä. Tilda on vähän enemmän taustalla, mutta jos hän sanoo jotain, heittää vaikka jonkin läpän, niin se on enemmän harkittu ja yleensä tosi hauska juttu.”

” ”He ovat etenkin ulkopeliroolissaan meidän avainpelaajia.”

Salli Palolalla, 19, on ”aina joku show pystyssä”.

Pesäpallo ja roihuvuorelainen Roihu ovat keskeinen osa koko itähelsinkiläisen Palolan perheen arkea.

Ruth-äiti toimii Roihuttarien kotipelien kuuluttajana, Tuomas-isä soittaa musiikkia ja vastaa äänentoistosta. Myös harrastetasolla pesäpalloileva isosisko Iida sekä pikkuveli Eeli ovat työskennelleet muun muassa buffetissa ja lipunmyynnissä.

”Se on hyvin luonnollinen asia ja totta kai hyvä juttu. Äiti ja iskä ovat olleet koko meidän pesisuran ajan tiiviisti mukana seura­toiminnassa”, Tilda Palola sanoo.

”He tulevat aina katsomaan pelejämme ja ovat kuskanneet meitä aina harjoituksiin”, Salli Palola kertoo.

Perhe viihtyi katsomossa myös silloin, kun siskokset pelasivat omissa ikäluokissaan ja pelit olivat eri aikaan. Tilanne oli hyvin arkipäiväinen, Tilda Palola sanoo ja lisää siskonsa kanssa käytyjen keskustelujen olevan yksi urakehityksen valttikorteista.

”Olemme pystyneet monen vuoden ajan purkamaan kotona näitä meidän pelillisiä juttuja. Se on kehittänyt aika hyvin.”

Nousu toi parannusta olosuhteisiin

Naisten Superpesikseen täksi kaudeksi noussut Roihuttaret pelaa kotiottelunsa pääsarjatason arvoisissa puitteissa.

Roihuvuoreen valmistui kauden alla uusi tekonurmi ja noin 300-paikkainen katsomo, joka sopii lajin seuraamiseen erinomaisesti.

”Yksi suurimmista hyödyistä on se, että yleisö on todella lähellä. Vaikka jengiä olisikin vähemmän ja pelisää olisi huono, katsomot tuntuvat täysiltä”, Tilda Palola kehuu.

Uusi kenttä sijaitsee tutulla kenttäalueella vielä viime kaudella käytössä olleen tekonurmen vieressä.

”Siinä on tosi ihanaa pelata. Kotiyleisömme on aktiivinen ja kannustava, ja ilmapiiri on muutenkin positiivinen”, Salli Palola kertoo.

Ylioppilaaksi keväällä 2021 kirjoittanut Salli Palola miettii, mitä haluaisi tehdä elämässään pesäpallon lisäksi. Tilda Palola työskentelee ala-asteella kouluavustajana.

” ”Huomaa kyllä, että tämä on älypeli.”

Roihuttaret kohtaa perjantaina sarjan kestomenestyjiin kuuluvan Porin Pesäkarhut.

”Se on tosi hyvä joukkue, varsinkin sisäpelissä. Heillä on tosi hyviä lyöjiä ja kovia ulkopelaajia. Odotan peliä innolla, kun pääsen pistämään itseni oikeasti äärirajoille heitä vastaan”, Salli Palola sanoo.

Tilda Palola näkee Pesäkarhut siskonsa tavoin kovana sisäpelijoukkueena.

”Siellä on nopeita juoksijoita, taitavia vaihtolyöjiä ja kovia kotiutuslyöntejä. Siinä saa olla koko ajan tarkkana ja pelata parasta peliä, jotta saataisiin meillekin mielekäs peli.”

Kärkipään joukkuetta vastaan pelaaminen inspiroi Tilda Palolan mukaan Roihuttaria yrittämään tavallista enemmän. Hän tietää, ettei yksi hyvä jakso riitä Superpesiksessä.

”Tykkään kyllä tästä. Pää täytyy pitää kylmänä koko ajan. Huomaa kyllä, että tämä on älypeli, ja jos pisteitä haluaa, saa suorittaa ihan huipputasolla.”

Ykköspesiksessä lähes voitosta voittoon marssinut Roihuttaret arvioitiin 13 joukkueen Superpesiksen pelinjohtajien ennakko­rankingissa yhdeksänneksi. Kauden yllättäjäksi joukkuetta veikkasi seitsemän pelinjohtajaa.

”Superpesiksessä pitää pelata joka kerta parhaalla tasolla, jos haluaa raapia yhtäkään pistettä. Epäonnistumisia täytyy osata sietää ja häviön jälkeen täytyy sisuuntua eikä lannistua. Pudotuspelipaikka on täysin saavutettavissa”, Tilda Palola sanoo.

Naisten Superpesiksen ottelu Roihuttaret–Pesäkarhut perjantaina 16. heinäkuuta kello 18 Roihuvuoren pesäpallokentällä Helsingissä. Ottelu on katsottavissa maksullisessa Ruutu-suoratoistopalvelussa.