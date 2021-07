Jessica Springsteen nähdään Tokion olympialaisissa.

Yhdysvaltalainen ratsastaja Jessica Springsteen on valittu maansa olympiajoukkueeseen.

Usa todayn mukaan Springsteen on aloittanut ratsastuksen jo nelivuotiaana perheen maatilalla New Jerseyssä.

Hän oli varalla Lontoon olympialaisissa, mutta ei päässyt Rion kisojen joukkueeseen.

Nyt 29-vuotias Springsteen tekee olympiadebyyttinsä esteratsastuksessa Tokiossa.

Hänet on rankattu sijalle kolme Yhdysvalloissa ja maailmanrankingissa hän on 27. sijalla.

Springsteenin isä on maailmankuulu rokkitähti Bruce Springsteen, jonka levyjä on myyty maailmanlaajuisesti 1970-luvulta lähtien.

Springsteen aloitti levytysuransa vuonna 1973. Hänen läpimurtoalbuminsa oli Born to Run (1975). Springsteen on yhä jatkuvalla urallaan levyttänyt sekä raskasluonteisempaa rockmusiikkia että folk-painotteista rockia.

Springsteenille on myönnetty muun muassa 20 Grammy-palkintoa ja kaksi Golden Globea, ja hän on voittanut Parhaan laulun Oscar-palkinnon kappaleellaan Streets of Philadelphia.