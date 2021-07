Italian Gianluigi Donnarumma järjesti iso­veljelleen miljoonien eurojen vasta­palveluksen – nyt edessä on oma mammutti­sopimus

Italian tähtimaalivahtia Gianluigi Donnarummaa, 22, viedään Paris Saint-Germainiin viiden vuoden sopimuksella. A-maajoukkueessa hänelle ei ole tehty kertaakaan yhtä maalia enempää.

Kun italialaiset huippuseurat ryhtyivät pommittamaan joukolla 14-vuotiasta Gianluigi Donnarummaa, monen pojan pää olisi mennyt pyörälle. Kiinnostusta löytyi muun muassa Juventuksesta, Interistä, AS Romasta, Fiorentinasta ja Udinesesta...

Napolin jalkapallo­akatemiassa kasvanut superlupaus kuunteli pitkälti sydämensä ääntä ja valitsi pikkupojasta asti ihailemansa AC Milanin. Tämän hetken kuumimmasta maalivahdista tuli Milanin fani vanhemman veljensä ja virkaveljensä Antonio Donnarumman takia.

Antonio Donnarumma pysäytti palloja Milanin paidassa kaikki vanhimmat juniori-ikäluokat ja inspiroi kahdeksan vuotta nuorempaa Gianluigia valtavasti. Veljesten läheinen suhde tuli vahvasti esiin kesällä 2017, kun Gianluigi neuvotteli jatkosta pitkään Milanin kanssa.

Lopulta neljän vuoden sopimus syntyi, kun Milan kiinnitti kreikkalaisessa Asteras Tripolisissa urakoineen Antonion yhtä pitkäksi ajaksi.

Helppo arvata, että nämä päätökset olivat kytköksissä keskenään. Jo siinä vaiheessa oli selvää, ettei Antoniolle tule paljon käyttöä Milanissa.

Loppujen lopuksi isoveli vartioi Milanin maalia kolmessa ottelussa neljän vuoden aikana. Tämä maksoi seuralle neljä miljoonaa euroa.

On selvää, että veljekset jatkavat nyt matkaansa eri suuntiin. Jalkapallomedia on pitänyt jo jonkin aikaa varmana, että Gianluigin ura jatkuu seuraavat viisi kautta ranskalaisjätti Paris Saint-Germainissa. Tuleva vuosipalkka liikkuu tiettävästi 12 miljoonan euron paikkeilla. Antonion määränpää on arvoitus.

Sisäpiirilähteiden mukaan Gianluigi Donnarumma on lähtökohtaisesti PSG:n kakkosvahti ensimmäisen kauden. Konkarivahti Keylor Navasin, 34, sopimus ulottuu aina vuoteen 2024 asti, mutta costaricalaisen arvellaan väistyvän Donnarumman tieltä jo ensi kesänä.

Toki on hyvin mahdollista, että vallanvaihto tapahtuu jo aiemmin.

Gianluigi Donnarumma näytti peukkua yleisölle puolivälieräottelussa Belgiaa vastaan.

On hämmentävää, miten paljon vasta 22-vuotias Donnarumma on ehtinyt tehdä jo tähän mennessä. Hän on vartioinut Milanin maalia 251 ottelussa ja kantanut torjuntavastuun maajoukkueessa vuodesta 2017 lähtien.

Maajoukkueessa ykkösvahdin paikka sinetöityi sen jälkeen, kun Italia putosi sensaatiomaisesti kesän 2018 MM-turnauksessa.

Tämä ei ollut millään tavalla Donnarumman edeltäjän Gianluigi Buffonin vika, mutta siinä vaiheessa sukupolvenvaihdos oli kaikin tavoin looginen. Myös siksi, koska Donnarumma ajoi niihin aikoihin karismaattisen Buffonin ohi. Uudelta valtiaalta puuttui vain kokemusta.

Italian huikea putki Italian EM-ryhmästä löytyy peräti kahdeksan pelaajaa, joille tappio on tuntematon käsite A-maajoukkuepaita päällä. Ennen EM-välierää maajoukkue on pelannut 32 ottelua ilman tappioita. Seuraavassa pelaajat ja ottelumäärät: Nicolo Barella 27 Manuel Locatelli 13 Giovanni Di Lorenzo 11 Stefano Sensi 8 Alessandro Bastoni 6 Rafael Toloi 6 Alex Meret 2 Giacomo Raspadori 2

Donnarumma on vaikuttava ilmestys. Kun seuraa 196-senttisen maalivahdin eleitä ja liikkeitä, kaikesta tekemisestä huokuu läpi määrätietoisuus, oikea-aikaisuus ja kylmähermoisuus. Häneltä ei löydy heikkouksia edes hakemalla.

Niinpä on helppo ennustaa, että terveenä pysyessään Donnarumma dominoi kansainvälisiä maalivahtimarkkinoita pitkään.

Valmentajat ovat usein hyvin arkoja maalivahtien peluuttamisessa, mutta Donnarumma on herättänyt poikkeuksellisen suurta luottamusta juniorivuosista lähtien.

Hän debytoi Italian pääsarjassa kaikkien aikojen toiseksi nuorimpana maalivahtina 2015. Ikää oli silloin vain 16 vuotta ja 242 päivää.

Myös Italian A-maajoukkueessa Donnarumma pelasi ensimmäisen kerran kaikkien aikojen nuorimpana maalivahtina. Ikää oli vuonna 2016 vain 17 vuotta ja 189 päivää. Ja mikä ällistyttävintä, Donnarumma on päästänyt pelaamassaan 31 A-maaottelussa vain 13 maalia. eikä hänen vartioimaansa maaliin ole Italian maaotteluissa tehty vielä kertaakaan yhtä maalia enempää.

Tälle pohjalle kelpaa rakentaa.

Ensimmäinen jalkapallon EM-välierä Italia–Espanja tiistaina kello 22. Yle näyttää ottelun.

Lue kaikki EM-jalkapallojutut osoitteessa hs.fi/emkisat

Tilaa urheilun uutiskirje osoitteessa hs.fi/urheilu