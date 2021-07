HJK:n todellisesta tasosta opitaan paljon tiistaina, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Helsingin jalkapalloklubin kauden tärkeimmät pelit ovat edessä.

Veikkausliigassa HJK on saavuttanut jo hyvän turvavälin takana tuleviin, joten europelien merkitys seuralle ja kannattajille kasvaa entisestään – varsinkin kun Töölössä ei viime vuonna pelattu euro-otteluita lainkaan.

Tiistaina HJK pelaa Mestarien liigan ensimmäisen karsintakierroksen ottelun Montenegron mestaria FK Budućnost Podgoricaa vastaan.

Tuossa ottelussa joutuu tämän­vuotisesta HJK:sta todelliseen testiin ensimmäistä kertaa erityisesti kaksi oleellista osa-aluetta.

Ensimmäinen kysymysmerkeistä on ollut selvä jo kauden alkaessa. HJK ei hankkinut kokenutta ykkösmaalivahtia, vaan se on turvautunut Hugo Kedon, 23, ja Jakob Tånnanderin, 20, muodostamaan nuorisotandemiin.

Keto aloitti kauden ykkösenä, mutta viime aikoina ruotsalaisvahti Tånnander on saanut ansaitusti yhä enemmän vastuuta.

Tånnander on jalalla pelaamisessa huono, ja keskitysten sekä sijoittumisen kanssa hänellä on ajoittain vaikeuksia. Lähitorjujana Tånnander on kuitenkin erinomainen, minkä lisäksi hänen pelaamisensa vaikuttaa ulospäin huomattavasti Ketoa rauhallisemmalta ja itsevarmemmalta.

Veikkausliigassa HJK:lla on silloin tällöin otteluita, jotka se voisi voittaa vaikka maalivahtivalmentaja Ville Wallén maalinsuulla. Europeleissä maalivahti, on se sitten Tånnander tai Keto, tulee joutumaan todelliseen testiin.

Koska torjuntatöitä lienee tiedossa liigapelejä enemmän, saattaa päävalmentaja Toni Koskela luottaa tiistainakin Tånnanderiin.

Toinen kysymysmerkki löytyykin pelin sydämestä.

HJK:n keskikenttä pärjää Veikkausliigassa kovimpia haastajiakin eli Kupsia ja Interiä vastaan. 4–3–3-muodostelmassa ”kasipaikan” rooleja ovat hallinneet vanhemmalla iällä itsestään kahden suunnan pelaajan löytänyt Atomu Tanaka ja puolustus­suuntaan mainettaan parempi pelintekijä Lucas Lingman.

Kysymys kuuluukin, kuinka he pärjäävät vaativissa rooleissaan eurokentillä? Miten sujuvat kaksinkamppailut romuluisia montenegrolaisia vastaan?

HJK:n kannalta tärkeä palanen onkin keskikentän täydentävä Jair Silva. Suomeen kotiutunut brasilialainen on loukkaantumisesta toivuttuaan osoittanut heti, miksi hänestä on jo vuosia puhuttu yhtenä Veikkausliigan parhaista keskikenttäpelaajista.

Jair on keskikentällä tuki ja turva ja hänen pärjäämisestään HJK:n tuskin tarvitsee huolehtia edes vastustajien tason noustessa. Muiden pelaajien taso omissa rooleissaan tulee kartoitetuksi tiistaina.

HJK–FK Budućnost Podgorica tiistaina 6.7. kello 19 alkaen. ISTV näyttää ottelun suorana ilmaislähetyksenä.