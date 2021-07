Jalkapallon miesten EM-kisojen toisessa välierässä kohtaavat kaksi varsin sopeutumis- ja mukautumiskykyistä joukkuetta, kun Englanti ja Tanska ratkaisevat finaalipaikan kohtalon Lontoon Wembleyllä.

Monien mielestä Tanskan välieräpaikka oli suuri yllätys vaikean ja dramaattisen turnauksen alun jälkeen, mutta HS:n EM-kisa-analyytikkona toimiva Käpylän Pallon B-junioreiden päävalmentaja Miika Nuutinen näkee Tanskan suorituksen vastanneen alkuotteluissa nähtyjä.

Harvinaisen kärsivällinen Englanti on Nuutisen mukaan pelannut kuin käsijarru päällä, mutta tappiolle joutuminen voisi tuoda esiin viihdyttävämmän Englannin.

Tanskalla on ehdottomasti sanansa sanottavana ”kyttäyskeikalta” haiskahtavassa pelissä.

Englanti on turnauksen ainoa joukkue, joka ei ole vielä päästänyt maaliakaan.

Ei se ole maaleilla itsekään juhlinut, sillä verkko on heilunut viidessä ottelussa vain kahdeksan kertaa. Näistä maaleista neljä syntyi puolivälierissä Ukrainaa vastaan.

”Englannilla pyörii taustalla uskomattoman kova koneisto, joka on selvittänyt, miten arvoturnauksissa menestytään. On tehty kaikki mahdolliset valmistautumiseen liittyvät asiat”, Nuutinen sanoo.

”Englanti ei viihdytä, mutta he saattavat oikeasti voittaa tällä kertaa. Voisi sanoa ikävästi, että on vähän käsijarru päällä pelaava joukkue suhteessa materiaaliin.”

Raheem Sterling (vas.) ja Harry Kane ovat molemmat tehneet kolme maalia EM-turnauksessa.

Ennen kisoja oli puhetta siitä, miten kova hyökkäys­pään materiaali Englannilla on, mutta tosi­paikassa monet hyökkäävät keski­kenttä­pelaajat ovat istuneet rivissä vaihtopenkillä.

Isossa roolissa ovatkin olleet puolustavat keskikenttä­pelaajat Kalvin Phillips ja Declan Rice.

”Englannissa on tutkittu tarkasti, mitä arvokisojen voittaminen vaatii, ja joukkue jatkaa selvästi Portugalin (2016) ja Ranskan (2018) mestarijoukkueiden viitoittamalla tiellä. Viime kisoissa menestystä on tuonut tiivis blokkipuolustus, korkean tason maalinestopelaaminen ja hyvät erikoistilanteet.”

Nuutinen huomauttaa, että Englanti on kisojen ainoa joukkue, joka on voittanut jokaisessa ottelussa maaliodottaman.

Hän myöntää, että joukkueen peliä katsoessa tulee ristiriitainen olo, sillä materiaali riittäisi helposti vauhdikkaampaan ja viihdyttävämpään jalkapalloon.

”Se on Englannille toisarvoista. He ovat valinneet sen tavan, jolla näkevät voittavansa turnauksen kaikkein todennäköisimmin.”

Maaliodottaman voittaminen ja nolla päästettyä maalia kertovat sen, että Englanti lähtee otteluihin puolustuksen kautta.

Vastustajille ei anneta hyviä vastahyökkäyspaikkoja, vaan kenttäryhmityksen tasapaino pysyy läpi ottelun. Tässä on toki helpottanut se, että Englanti ei ole joutunut hakemaan riskillä maalia missään vaiheessa turnausta.

Tilanne voi muuttua, jos Tanska onnistuu ensimmäisenä joukkueena panemaan pallon Jordan Pickfordin selän taakse.

Nuutisen mukaan pelaajavaihtojen lisäksi päävalmentaja Gareth Southgate voi esitellä myös rakenteellisia muutoksia.

”Southgate on vilautellut uusia konsepteja, kuten rotaatioita laidoilla, Harry Kanen valeysin kaltaista roolia ja jopa ajoittain sisäänvedettyjä laitapuolustajia. Saattaa olla varastossa jotain, mitä ei ole vielä nähty.”

”Riskitasot todennäköisesti nousevat vähän. On mielenkiintoista, miltä Englanti näyttää silloin. Voi näyttää aika paljon paremmalta kuin tähän asti.”

Southgaten ja taustatiimin toiminta saa Nuutiselta kiitosta. Englanti on ollut valmis muovaamaan peliryhmitystään kulloisenkin vastustajan mukaan. Hyvä esimerkki oli neljännesvälierä Saksaa vastaan, jossa muoto muuttui 4–3–3:sta 3–4–3:een.

Sillä saatiin Saksan laitapelaajat Joshua Kimmich ja Robin Gosens aisoihin.

”Englanti on ollut aika erinäköinen eri peleissä, ja Southgate löytää otteluun sopivan suunnitelman.

”Viimeksi sama avaus on ollut kahdessa ottelussa peräkkäin vuoden 2018 MM-kisoissa.”

Organisoitu hyökkäys ei ole Englannilla ollut kovin vaarallinen, mistä kertoo maalien vähäinen määrä.

Joukkue on vaarallisimmillaan Raheem Sterlingin ja Kanen johtamissa vastahyökkäyksissä ja erikoistilanteissa.

”Hidas hyökkäys ei näytä uhkaavalta, vaan se on ollut laadukkaita blokkeja vastaan lähinnä U-muotoista syöttelyä puolustusmuodon ulkopuolella. Puolustusvalmiutta priorisoiva rakenne ei avaa reittejä muodon sisälle, ja Englanti onkin edennyt kymppialueelle todella vähän.”

”Etenemiset tulevat laitojen kautta, mutta eivät yhtä terävien mekanismien kautta kuin esimerkiksi Italialla ja Espanjalla.”

”Englannin hidas hyökkäys on enemmän puolustamista kuin hyökkäämistä. Se voi tuottaa erikoistilanteita, joissa Englanti on huikea. Se voi myös tuottaa tilanteita, joissa Englanti menettää pallon, mutta on hyvässä kenttätasapainossa ja voittaa sen takaisin ja pääsee hyökkäämään vastaan.”

Southgaten Englanti on Nuutisen mukaan harvinaisen kärsivällinen. Joukkue jaksaa liikkua ja puolustaa tunnollisesti ja viihtyy ilman palloa.

”He jopa hankkiutuvat siitä eroon. Esimerkiksi Pickfordin toiminta on aika erinäköistä kuin Espanjalla ja Italialla. Hän laukoo palloja ympäri kenttää pienimmänkin paineen alla.”

”Näyttää epäenglantilaisen viileältä. Luottavat omaan pelaamiseensa, vaikka se ei tuottaisi jatkuvasti paikkoja. Kaikesta aistii, että heillä on suunnitelma.”

Erikoistilanteissa Englannilla on laatua jokaiselle paikalle. Alkulohkossa ei vielä suurta ilotulitusta nähty, mutta Ukrainaa vastaan verkko heilui kahdesti erikoistilanteesta.

Etenkin Harry Maguiren puskema 2–0-maali vapaapotkusta oli Nuutisen mukaan taidokas näyte pienten yksityiskohtien merkityksestä.

”[Raheem] Sterling fiksasi Ukrainan linjan työntämällä yhtä pelaaja alaspäin ja purki sitä kautta paitsioaseman, jossa Maguire oli.”

Tanska lähtee välierään altavastaajana, mutta ei vailla mahdollisuuksia.

Joukkue aloitti turnauksen 0–1-tappiolla Suomelle, jota seurasi 1–2-tappio Belgialle. Kaiken lisäksi joukkue menetti suurimman tähtensä, kun Christian Eriksen lyyhistyi dramaattisesti Kööpenhaminan Parkenin nurmelle avausottelussa.

Eriksen toipui sairaalassa, Tanskan joukkue nurmella.

Viimeisen alkulohko-ottelun voitto Venäjästä tiesi lohkon kakkospaikkaa ja verrattain helppoa tietä välieriin. Neljännesvälierissä kaatui Wales murskalukemin 4–0 ja puolivälierissä Tšekki maalein 2–1.

Tanskan maaliero turnauksessa on 11–5. Joukkue on jäänyt maaleitta vain avausottelussa Suomea vastaan.

”Joukkue on ihan syystä neljän joukossa, vaikka tie on ollut helpompi kuin jollain muulla.”

”Päävalmentaja Kasper Hjulmand on todella mielenkiintoinen. Tausta on Nordsjællandissa, joka on yksi Euroopan edistyksellisimpiä seuroja, jolla on vahva pelillinen identiteetti.”

Nuutinen näkee, että Tanska on pelannut kisojen avausottelusta lähtien hyvää jalkapalloa, vaikka tuloksia ei heti tullutkaan.

Suomi kävi käytännössä koko ottelun puolustustaistelua, ja Belgiaa vastaan Tanska johti ensimmäisen puoliajan jälkeen lukemin 1–0.

Alkulohkossa nähty korkealta prässäävä ja viihdyttävästi hyökkäävä Tanska on myös muokannut pelitapaansa turnauksen edetessä. Lisäksi otteluiden sisällä nähdään nopeitakin muutoksia.

”Pudotuspeleissä muoto on muuttunut 4–3–3:sta 3–4–3:een. Raivokas prässi on vaihtunut hieman alemmas aktiiviseen blokkipuolustamiseen. Eivät kuitenkaan mielellään valu alas.”

”Wales-pelissä Tanska oli aluksi ongelmissa, mutta reilun kymmenen minuutin pelin jälkeen [Andreas] Christensen siirtyi keskikentän pohjalle, muoto 4-3-3:een ja Tanska otti pelin haltuun.”

Tanska etenee kontrolloidusti, mutta ei kuitenkaan vastusta prässiä lyhyillä syötöillä korkealla riskitasolla, vaan etenee paineen alla nopeammalla rytmillä kaistaa pitkin esimerkiksi syöttökombinaatioita käyttäen.

"Parhaimmillaan Tanska on, kun se pääsee vaihtamaan kaistaa vastustajan muodon sisällä ja saa ’wingbackit’ mukaan hyökkäykseen. Varsinkin vasemmalla Atalantan Joakim Maehle on pelannut loistavat kisat ja on vähän yllättäenkin ollut Tanskan hyökkäyksen suurin ase."

Kasper Dolberg (vas.) teki Tanskan toisen maalin Tšekkiä vastaan. Yhteensä maaleja on koossa turnauksessa kolme.

Tanska on niin ikään hyvä hyökkäyspään erikoistilanteissa, mutta puolustuspäässä joukkue voi olla Englantia vastaan vaikeuksissa.

”Heillä on hyviä kuvioita ja monta potentiaalista kohdepelaajaa. Vaikea ennustaa, kenelle pelataan. Esimerkiksi kun Suomi keskittyi Tanskan toppareihin, niin Tanska pelasikin kulmapotkuja keskikenttäpelaaja Thomas Delaneylle, jolla oli Glen Kamara vartijana.”

”On hyvin mahdollista, että ottelu ratkeaa erikoistilannemaaliin. Tanskan pitää venyä puolustuspään erikoistilanteissa. Toppari Jannick Vestergaardin erityisosaaminen näyttelee isoa roolia, mutta Tanskan erikoistilannepuolustamisesta löytyy myös heikkoja kohtia.”

Molemmat joukkueet pyrkivät pelaamaan toisen vahvuuksia korostetun paljon pois. Englanti esittelee kärsivällisyyttään, ja Tanska testaa puolustusblokillaan Englannin hidasta hyökkäystä. Nähdäänkö välierässä kyttäilypeli?

”Se on hyvin mahdollista. Voi toisaalta tulla todella kiehtova vääntö, jossa vaihdetaan systeemejä monta kertaa ottelun aikana. Voi tulla šakkimatsi.”

”Mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon Southgate kunnioittaa Tanskan wingbackeja. On mahdollista, että Englanti valitsee samankaltaisen suunnitelman kuin Saksaa vastaan ja ’peilaa’ Tanskan muodon.”

Yhteenveto: Englanti on ottelun ennakkosuosikki. Sillä on parempi materiaali ja erikoistilannepelaaminen.

Tanskan mahdollisuudet lepäävät niin ikään erikoistilanteissa, sillä vaarallisia vastahyökkäyspaikkoja ei Englantia vastaan juuri avaudu. Jatkoaika ja rangaistuspotkukilpailukaan ei ole kovin kaukaa haettu näkymä.

Ja kuten Nuutinen sanoo, Englanti on varmasti valmis myös tähän.

”Voin vain kuvitella, kuinka paljon on mietitty sitä, kun ottelu menee rangaistuspotkukilpailuun. Varmasti jokainen kivi on käännetty.”

Arvio: Englanti finaaliin.