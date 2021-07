Vuohijoki oli sarjansa rankingissa kymmenes, Euroopalle vielä tarjolla ollut paikka meni rankingin yhdeksännelle.

Painonnostaja Anni Vuohijoki kertoo Instagram-tilillään, että hänen rankingsijoituksensa ei riittänyt Tokion olympiapaikkaan. 64-kiloisten sarjassa kilpaileva Vuohijoki kertoo päivityksessään, että hän oli sarjansa rankingin kymmenes. Euroopan paikka meni sarjan rankingissa yhdeksänneksi sijoittuneelle.

”Olen aina tähdännyt Tokion olympialaisiin. Se alkoi 2012, ja se polku taputeltiin loppuun eilen, kun kansainvälinen lajiliitto päätti viimeiset paikkansa”, Vuohijoki kirjoittaa päivityksessään.

Samalla hän kritisoi valintoja.

”Luovuimme omista antidoping-säännöistämme, ja kilpailuihin astelee järjestelmällisen dopingkulttuurin maita, joita ei pitänyt koskaan näkyä”, Vuohijoki sanoo.

”Tosiasia kuitenkin on, että nostamalla paremmin pääset kisoihin. Se, ovatko lähtökohdat ja arvot samat, on toinen seikka, mutta näihin me emme itse voi vaikuttaa. Voin hallita vain omaa tekemistäni.⁣”

Vuohijoki aikoo kilpailla seuraavan kerran painonnoston Bundesliigassa syksyllä, mikäli koronatilanne sen sallii. Ennen sitä Vuohijoki sanoo pitävänsä ensimmäisen ”sataprosenttisen” lomansa kymmeneen vuoteen.