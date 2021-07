”Jatko Blue Jacketsissa on tosiaan ykkösvaihtoehto”, Patrik Laine sanoo.

Pirkkala

Columbus Blue Jackets voitti NHL-jääkiekkokauden 2020–21 viimeisessä ottelussaan 8. toukokuuta Detroit Red Wingsin 5–4, ja Patrik Laine sai kaksi syöttöpistettä, mutta kummallakaan asialla ei enää ole suurta merkitystä 23-vuotiaalle tähtihyökkääjälle.

”Kausi oli kaikin puolin pettymys, eikä siitä kannata pitää mitään mielessä. Ei minulla ole viimeisestäkään ottelusta muistikuvia”, Laine sanoi keskiviikkona Pirkkalan golfkentällä.

Blue Jacketsin maalivahti Matiss Kivlenieks sai tililleen voiton peliuransa viimeiseksi jääneessä ottelussa. Latvialainen Kivlenieks kuoli tapaturmaisesti Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän juhlien aikana.

”Kyllä se pysäytti, kun joukkuekaveri meni läheltä. Kauhea tapaus, ei voi elämässä ottaa mitään itsestäänselvyytenä. Mutta antaa nyt perheen ja läheisten surra, sen enempää en kommentoi”, Laine herkistyi.

Hän kuuli uutisen kotonaan Tampereella Näsijärven rannalla.

”Meillä oli sellainen ryhmäkeskustelu asiasta. Halukkaille tarjottiin ammattiapua”, Laine sanoi.

Laine treenasi jonkin aikaa Columbuksessa kauden jälkeen, vaikka sopimus päättyi. Hän odottelee mahdollisen uuden sopimuksen syntymistä.

”Columbuksella on oikeuteni ja haluaisin siellä jatkaa. Mahdollisen sopimuksen pituudesta on mielipide, mutta en kerro siitä enempää. Tuskin sellainen tänään syntyy. Nykyisin allekirjoituksenkin voi tehdä etänä vaikka kännykällä”, Laine sanoi.

Suomeen palattuaan Laine piti vähän lomaa, mutta aloitti jo kesäkuussa harjoittelun ensi kautta varten. Kaverina on ollut Florida Panthersin myös Tappara-taustainen Aleksander Barkov.

”Sashan kanssa on treenattu Tampereen alueella. Sashalla on ohjelma, jonka mukaan tehdään. Hänen mökillään on punttisali, sielläkin on tehty paljon. Pyrin harjoittelemaan monipuolisesti, ei ole mitään yksittäistä asiaa mitä pitäisi kehittää”, Laine kertoi.

Treenin lisäksi Laineen kesään kuuluu ainakin golfia ja padelia. Lomamatkoja ei ole suunnitteilla.

”Golfia pelasin jo Amerikassa, Las Vegasissa kerran 45 asteen helteessä. Täällä on sopivammat kelit. Nyt heinäkuussa varmaan vähenee, kun treenitahti kiristyy, ja mahdolllisesti kuun lopulla mennään jo jäälle. Jäätreeni alkaa vähän fiiliksen mukaan”, viime kaudella tehot 10+11=21 tehnyt Laine sanoi.

Hän on tavannut kahden kesken Blue Jacketsin uuden 43-vuotiaan valmentajan Brad Larsenin. Tämä toimi edelliset seitsemän kautta seurassa apuvalmentajana.

”Tosi mukava ammattimies, saan uutta intoa tekemiseen. Jatko Blue Jacketsissa on tosiaan ykkösvaihtoehto, Columbus on nuorekas yliopistokaupunki ja lämpötilatkin ovat mukavammat kuin oli Winnipegissä”, Laine vertaili.