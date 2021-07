EM-jalkapallon lahjomattomat tilastot kertovat, ettei Ranskan tähdillä todellakaan kulkenut, Cristiano Ronaldo piti pintansa ja paras pelaaja löytyy Italiasta.

Jalkapallon miesten EM-kisat ovat edenneet siihen pisteeseen, että on aika katsoa, miten turnauksen tutut ja tuntemattomammat tähdet ovat suoriutuneet.

Pelasiko maalipörssiä tiistain jälkeen yhä johtava Cristiano Ronaldo oikeasti hyvän turnauksen? Entä miten suoriutui kisojen parhaaksi maalivahdiksi tyrkyllä oleva Sveitsin Yann Sommer? Ja miksi maailman parhaana puolustavana keskikenttäpelaajana pidetty Ranskan N’Golo Kanté ”loistaa” vähemmän mairittelevassa tilastossa.

Pelkät tilastot eivät luonnollisesti kerro koko totuutta pelaajan suorituksista. Esimerkiksi torjuntojen määrään ja vaikeuteen vaikuttaa joukkueen puolustuspeli, syöttöprosenteissa ei näy syöttöjen suunta, eikä tehdyissä maaleissa hukatut maalipaikat.

Paljon tilastot kuitenkin myös kertovat, ja ne antavat pohjan kokonaisarvioiden tekemiseen.

Aloitetaan maalivahdeista.

Yann Sommer on kerännyt turnauksessa eniten torjuntoja. Sveitsin maalivahti pysäytti 21 maalintekoyritystä puolivälieriin mennessä. Joukkueen tie katkesi Espanjaa vastaan kärsittyyn rangaistuspotkutappioon, mutta ilman Sommerin torjuntoja ei rankkareita olisi edes lauottu. Mukaan mahtui lukuisia huipputorjuntoja.

Yann Sommer venyi useisiin huipputorjuntoihin Sveitsin maalilla.

Maaleja Sommer päästi kuitenkin taakseen peräti yhdeksän viidessä pelissä. Lukema on turnauksen toiseksi suurin. Vain Ukrainan Heorhi Buštšan kaivoi useammin pallon verkosta.

Englannin Jordan Pickford oli viiden ottelun jälkeen ainoa maalivahti, joka ei ollut päästänyt yhtään palloa selkänsä taakse. Äärimmäisen tarkasti puolustavan joukkueen takana torjuntojakaan ei ollut kertynyt kuin yhdeksän viidessä ottelussa.

Italia päästi kolme maalia matkalla finaaliin, eikä Gianluigi Donnarumma voi ohittaa kisojen parhaan maalivahdin pohdinnoissa. Torjuntoja on niin ikään vain yhdeksän, sillä Italiaa vastaan ei maalipaikoilla juhlita.

Välieräjoukkueiden maalivahdeista selvästi heikoimmat tilastot olivat Tanskan Kasper Schmeichelilla. Hänellä oli viiden ottelun jälkeen tilillään vain kahdeksan torjuntaa, ja viidesti pallo kaivettiin verkosta.

Suomen Lukas Hradeckylle kertyi kolmessa ottelussa 14 torjuntaa, ja taakse meni kolme palloa. Jos jatkopaikka olisi irronnut, olisi Hradecky ollut vahva ehdokas parhaaksi maalivahdiksi.

Sitten puolustukseen.

Laitapakeista eniten hehkutusta on saanut osakseen Italian Leonardo Spinazzola.

28-vuotiaan AS Roman puolustajan turnaus päättyi puolivälierien Belgia-otteluun, kun hänen akillesjänteensä repesi. Sitä ennen hän pelasi neljässä ottelussa ja monet hurmaantuivat. Eivätkä suotta.

Spinazzola antoi kaksi maalinjohtanutta syöttöä, syötti 88-prosenttisesti omilleen ja blokkasi laukauksen kolmesti. Hän voitti pallon joukkueelleen 27 kertaa, mutta rikkoi vastustajaa vain kerran.

Leonardo Spinazzola pelasti loistavan turnauksen Italian vasempana puolustajana.

Yhteensä Spinazzola juoksi peräti 43,2 kilometriä, eli lähes 11 kilometriä ottelua kohti. Hänen huippunopeutensa oli 33,8 kilometriä tunnissa, mikä on turnauksen kärkilukema yhdessä Unkarin puolustajan Loïc Négon kanssa. Spinazzola haastoi vastustajan 17 kertaa, mikä on turnauksessa viidenneksi eniten.

Toiseksi eniten haastamisia oli Spinazzolan tanskalaiskollegalla Joakim Mæhlella, joka on toinen loistavan turnauksen pelannut laitapuolustaja.

Mæhle oli ennen välierää haastanut vastustajan 22 kertaa, eli vain neljä kertaa vähemmän kuin tilaston kärjessä oleva Ranskan kärkipelaaja Kylian Mbappé.

Mæhle on tehnyt turnauksessa kaksi maalia, mikä on laitapuolustajalle poikkeuksellisen hyvä määrä. Lisäksi hän on antanut yhden maalisyötön. Syöttöprosentti on 84.

Joakim Mæhle tuuletti loistosyöttöään Kasper Dolbergin maaliin Tšekkiä vastaan puolivälierissä.

Mæhle oli ennen välierää voittanut pallon joukkueelleen 26 kertaa ja rikkonut vastustajaa kolmesti. Blokkeja ei ole yhtään.

Yhteensä Mæhle juoksi viidessä ensimmäisessä ottelussaan 52,6 kilometriä, ja hänen huippunopeutensa oli 30,5 kilometriä tunnissa.

Kun puhutaan turnauksen parhaista toppareista, Italian kaksikko Leonardo Bonucci–Giorgio Chiellini nousee usein esiin. Juventuksen joukkuetoverit toimivatkin yhdessä kuin öljytty kone, mutta miltä henkilökohtaiset tilastot näyttävät?

Chiellini on pelannut neljässä ottelussa yhteensä 324 minuuttia. Hän on taklannut vastustajaa kerran ja rikkonut kahdesti. Hän on toimittanut purkupallon 16 kertaa ja syöttänyt omille 88-prosenttisesti.

Bonucci on pelannut kaikissa kuudessa ottelussa yhteensä 555 minuuttia. Hän ei ole taklannut vastustajaa kertaakaan ja on rikkonut vastustajaa vain kerran. Hän on toimittanut purkupallon pois 13 kertaa ja syöttänyt omille 88-prosenttisesti.

Kapteeni Giorgio Chiellini ja Leonardo Bonucci muodostavat tiiviin toppariparin.

Hyvä esimerkki hieman eri tavalla painottuvasta toppariaktiivisuudesta on esimerkiksi Sveitsin Manuel Akanji, joka taklasi 13 kertaa ja rikkoi vastustajaa neljästi viidessä ottelussa. Syötöt menivät omille 94-prosenttisesti.

Suomen toppareista Paulus Arajuuri taklasi kolmessa ottelussa yhteensä kuusi kertaa ja teki kaksi rikettä. Syötöt menivät omille lähes 91-prosenttisesti.

Joona Toivio puolestaan taklasi viidesti muttei rikkonut kertaakaan. Syöttöprosentti oli 77.

Sitten ylöspäin, seuraavaksi keskikenttä tarkasteluun.

Keskikenttäpelaajista Italian Jorginhoa on esitetty jopa turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Tilastojen valossa ajatuksen voi kyseenalaistaa, vaikka Jorginho on hyvin pelannutkin.

Italian pelin keskiössä olevaksi pelaajaksi Jorginhon suora panos hyökkäämiseen on tilastojen valossa verrattain pieni. Hän ei ole tehnyt yhtään maalia tai antanut yhtään maalisyöttöä.

Syöttöprosentti 92,7 sen sijaan on turnauksen kolmanneksi paras yli 400 syöttöä antaneista. Edellä ovat Espanjan topparit Aymeric Laporte ja Pau Torres.

Jorginho on liikkunut kentällä kuudessa ottelussa yhteensä 72,3 kilometriä, eli yli 12 kilometriä ottelua kohti. Hänen edellään on vain Espanjan Pedri 76,1 kilometrillä.

Jorginho on voittanut pallon joukkueelleen 40 kertaa, mikä on turnauksen kolmanneksi paras lukema Sveitsin Manuel Akanjin (46) ja Ukrainan Mykla Matvijenkon (44) jälkeen.

Italian Jorginho (edessä) ja Espanjan Pedri ovat keskikentän syöttökoneita.

Espanjan 18-vuotias Pedri pelasi mainion turnauksen, eikä antanut Italia-välierän varsinaisella peliajalla yhtään harhasyöttöä.

Hyökkääväksi pelaajaksi Pedrin maalintekoon liittyvät tilastot ovat kuitenkin heikot. Hän ei saanut tililleen yhtään maalia tai maalisyöttöä koko turnauksessa. Hän ei myöskään laukonut kertaakaan vastustajan maalia kohti.

Syöttöprosentti 92,3 on mainio, kun annettuja syöttöjä on peräti 465.

Pedri oli turnauksen kolmanneksi rikotuin pelaaja yhdessä joukkuetoveri Dani Olmon kanssa 13 rikkeellä. Kärjessä on joukkuetoveri Álvaro Morata (16) ennen Italian Jorginhoa (14).

Italian 23-vuotias Federico Chiesa iski upean maalin Espanjaa vastaan välierässä. Se oli hänelle turnauksen toinen osuma. Maalisyöttöjä ei ole. Peliminuutteja on kuudessa ottelussa kertynyt 352, eli vajaa tunti ottelua kohti.

Laukauksia Chiesa on saanut aikaiseksi 14, mikä oikeuttaa turnauksessa jaettuun seitsemänteen sijaan.

Yksi keskikenttäpelaaja, joka oli turnauksessa elintärkeä joukkueelleen, oli Ruotsin Emil Forsberg.

RB Leipzigin taituri teki turnauksessa peräti neljä Ruotsin viidestä maalista. Forsberg laukoi turnauksessa 14 kertaa eli tasan kolmanneksen koko joukkueen laukauksista. Syöttöprosentti 79 ei kestä vertailussa huippumaiden kollegoihin.

Hyökkääjistä ennen turnausta nostettiin esiin etenkin Cristiano Ronaldo ja Kylian Mbappé.

Ronaldo teki viisi maalia, joista kolme rangaistuspotkusta, Mbappé ei yhtään. Molemmat syöttivät yhden maalin. Ronaldo laukoi neljässä ottelussa 16 kertaa, Mbappé 14.

Cristiano Ronaldolta ja Kylian Mbappélta odotettiin paljon EM-turnauksen alla. Vain Ronaldo pystyi vastaamaan odotuksiin.

Ronaldoa rikottiin yhdeksän kertaa, Mbappéa vain neljä. Syöttöprosentit Ronaldolle 86–78,5.

Ronaldo oli mukana kuudessa joukkueensa seitsemästä maalista, joten hänen turnaustaan voidaan pitää henkilökohtaisella tasolla onnistuneena, vaikka joukkue putosikin neljännesvälierissä 0–1-tappiolla Belgialle.

Maalipörssin kärkisijaa Ronaldon kanssa jakava Tšekin Patrik Schick pelasi itsensä suuren yleisön tietoisuuteen viidellä maalillaan ja avausottelussa Skotlantia vastaan puolesta kentästä laukomallaan osumalla.

Schick teki yhtä vaille kaikki joukkueensa maalit. Hän laukoi turnauksessa kolmanneksi eniten, 16 kertaa. Syöttöprosentti 71 ei ole kaksinen, mutta kertoo myös joukkuekavereiden tuen puutteesta.

Schickiä rikottiin vain kaksi kertaa viidessä ottelussa, mikä on vähän kärkimiehelle.

Englanti oli ennen välieriä tehnyt turnauksessa vain kahdeksan maalia, ja niistä Raheem Sterling ja Harry Kane saldo oli kolme maalia mieheen. Sterling oli lisäksi syöttänyt yhden maalin.

Raheem Sterling (vas.) ja Harry Kane ovat kantaneet päävastuun Englannin maalinteosta.

Kane oli laukonut viidessä ottelussa kymmenen kertaa, Sterling kahdeksan.

Sterling on saanut syötöt omille 82-prosenttisesti, Kane vain 70-prosenttisesti.

Väkkärämäistä Sterlingiä on rikottu kuusi kertaa ja keskushyökkääjänä pelaavaa Kanea seitsemän.

Maalien, syöttöjen ja taklausten kärkinimien vastapainoksi löytyy tietysti myös niitä, jotka ovat jonkin tilaston huonoimpia. Epäedullisten tilastojen kärjestä löytyykin paljon nimimiehiä.

Hävittyjä taklauksia on eniten Italian keskikenttäpelaajalla Marco Verrattilla. Hän on taklannut 21 kertaa ja hävinnyt niistä 15. Toisena ovat joukkuetoveri Manuel Locatelli sekä Espanjan kollega Sergio Busquets, jotka ovat hävinneet 14 taklauksesta yhdeksän.

Listan kenties hämmentävin nimi löytyy neljänneltä sijalta. Erinomaisena pallon riistäjänä tunnettu Ranskan N’Golo Kanté taklasi Uefan tilastojen mukaan neljässä ottelussa kymmenen kertaa ja hävisi niistä peräti kahdeksan.

Espanjan keskikentällä pallollisena hurmannut Pedri ei niin ikään taklauksissa loista. Kahdeksan yritystä, ei yhtään voitettua.

Maalipörssin kärki on tiedossa, mutta entä eniten laukoneiden pelaajien lista?

Kärjessä on Espanjan Dani Olmo, joka laukoi viidessä ottelussa yhteensä 20 kertaa, mutta ei tehnyt yhtään maalia. Maalisyöttöjä kertyi kolme.

Ilman maaleja toiseksi eniten laukoi Olmon joukkuetoveri Gerard Moreno, joka yritti maalintekoa 15 kertaa ilman tulosta. Listalle mahtuu myös rangaistuspotkussa epäonnistuminen Puolaa vastaan alkulohkon 1–1-tasapelissä. Maalisyöttöjä Moreno antoi kaksi.

Dani Olmo ei ahkerasta laukomisesta huolimatta saanut maalia aikaiseksi.

Listan kolmonen on Ranskan Mbappé, joka yritti maalitekoa neljässä ottelussa yhteensä 14 kertaa tuloksetta. Maalisyöttöjä kertyi yksi.

Laukausten tehottomuus selittää hyvin sitä, miksi Espanjan hyvä esitys ei lopulta riittänyt Italiaa vastaan välierässä. Ranskan kohdalla supertähden heikko turnaus oli osa yhtä heikon joukkueen esitystä.

Paitsioon ehti turnauksessa useimmin Venäjän hyökkääjätorni Artjom Dzjuba. Hänen paitsioasemansa vihellettiin kolmessa alkulohkon ottelussa yhteensä seitsemän kertaa. Jaetulla kakkossijalla viidellä paitsiolla ovat Italian Ciro Immobile ja Andrea Belotti, Belgian Romelu Lukaku sekä Sveitsin Mario Gavranović.

Heikoin Uefan tilastoihin päässyt syöttöprosentti turnauksessa on Ruotsin hyökkääjällä Robin Quaisonilla, 36,3. Surkeimpien syöttöprosenttien viiden kärjestä löytyy myös kaksi muuta Ruotsin pelaajaa. Neljäntenä on hyökkääjä Marcus Berg 46,5:n onnistumisprosentilla ja viidentenä joukkueen maalivahti Robin Olsen, jonka syötöt menivät 48-prosenttisesti omille.

Robin Quaisonin syöttötyöskentely tuskin sai päävalmentaja Jan Anderssonilta kehuja.

Suomen joukkueesta heikoin syöttöprosentti oli pitkiin palloihin usein turvautumaan joutuneella maalivahdilla Lukas Hradeckylla, 59. Paras, eli 90,7 oli keskikenttäpelaaja Glen Kamaralla ja Paulus Arajuurella.

Useimmin vastustajaa rikkoivat keskiviikkoon mennessä Italian puolustaja Giovanni Di Lorenzo, Belgian keskikenttäpelaaja Thorgan Hazard sekä Itävallan keskikenttäpelaaja Konrad Laimer. Kaikille on merkitty 11 rikettä. Laimerin ja Hazardin rikkeet tulivat neljässä ottelussa, Di Lorenzon viidessä.