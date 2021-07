Mestaruutta puolustava Djoković pelasi tasaisen vakuuttavasti.

Wimbledonin tennisturnauksen ensimmäiseen välierään tulee mielenkiintoinen kohtaaminen.

Hallitseva mestari Serbian Novak Djoković saa vastaansa Kanadan nuoren haastajan Denis Shapovalovin, 22.

Shapovalov joutui kamppailemaan täydet viisi erää kukistaakseen Venäjän Karen Hatšhanovin 6-3, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4.

Djoković seisoi haastattelussa keskuskentällä, kun ykköskentällä pelattu ottelu alkoi vasta lähestyä ratkaisuvaiheitaan. Djoković eteni pikavauhdilla välieriin, kun hän kaatoi Unkarin Marton Fucsovicsin vaikeuksitta 6-3, 6-4, 6-4.

”Tasainen esitys tänään. Yksi syötönmurto toisessa ja kolmannessa erässä riitti”, Djoković sanoi kenttähaastattelussa.

Ottelu alkoi tyrmäävästi. Djoković eteni 5-0-johtoon, kunnes unkarilainen sai edes vähän kiinni pelistä. Tasoero jäi vain liian suureksi, että Fucsovicsilla olisi ollut pienintäkään mahdollisuutta yllättää.

”Tunnustus Martonille hänen taistelustaan tänään”, Djoković sanoi kohteliaasti.

Fucsovicsille, 29, pelkästään Wimbledonin puolivälieräpaikka oli iso saavutus, kun hän ei ollut päässyt kolmella aikaisemmalla yrittämällään toista kierrosta pitemmälle.

Kenttähaastattelija kaivoi esille pienen listan Djokovićin saavutuksista mainiten ottelun olleen serbin 350. voitettu ottelu grand slam -tasolla. Samalla tuli myös 41. välieräpaikka ja niistä kymmenen on tullut juuri Wimbledonissa.

”Haluatko tulla matkustamaan tilastomiehenäni tai psykologinani, kun kehut minua tällä tavalla”, Djoković nauratti katsojia.

Djoković sanoi arvostavansa menestyksiään, mutta elävänsä mieluummin hetkessä.

Shapovalovin ja Djokovicin välisestä välierästä voi odottaa mitä vain. Serbitähti on vienyt kuusi aikaisempaa keskinäistä ottelua ja Shapovalov on voittanut vain kahdesti erän.

”Hän on maailman paras pelaaja, mutta kaikki on mahdollista. Se on tennisottelu ja minulla ja tiimilläni on täysi luottamus. Mitä vain voi tapahtua”, Shapovalov sanoi.

Vasenkätinen Shapovalov pelaa erittäin näyttävää tennistä, jossa viuhuvat kierteet, yhden käden rystylyönnit ja jyrkästi ulospäin kaartuvat syötöt. Hän on pitkään kuulunut Stefanos Tsitsipasin, 22, ohella maailman suurimpiin lupauksiin, mutta ennen tätä odotukset eivät olleet siirtyneet grand slam -tasolle.

Viime vuoden US Openissa Shapovalov hävisi puolivälierissä tiukan viiden erän ottelun Espanjan Pablo Carreno Bustalle, mutta nyt hän onnistui kääntämään ratkaisuhetket itselleen.

Kahdessa muussa puolivälierässä kohtaavat Roger Federer ja Puolan Hubert Hurkacz ja neljännessä Kanadan Feliz Auger-Aliassime saa vastaansa Italia Matteo Berrettin.