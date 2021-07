Irvileukojen mukaan byrokraattisen tylsää jalkapalloa pelanneen Englannin odotettiin ehkä takertuvan kravatistaan kiinni paperisilppuriin juuri ennen finaalia, kuten niin monesti aiemmin. Sen sijaan Englannin joukkue on syöttänyt silppuriin menneisyyden painajaiset, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Nytkö alkapallo palaa kotiin? Kuinka ärsyttävä sitten itse kunkin mielestä on ollut englantilaisten viljelemä iskulause ”It’s Coming Home”, mutta juuri nyt vuonna 1996 kynäilty laulu soi aidommin ja vähemmän ironisesti kuin tavallisesti, kun Englanti eteni ensimmäistä kertaa arvoturnauksen finaaliin sitten vuoden 1966 MM-kisojen ja ensimmäistä kertaa EM-turnauksen finaaliin.

Iskulause on ärsyttänyt ainakin enemmän tai vähemmän menestyneemmissä jalkapallomaissa. Nyt laululle on katetta enemmän kuin vuosikausiin.

Kaikki englantilaisfanit eivät tosin ansaitse tyylikkäästi turnauksessa esiintynyttä joukkuetta. EM-välierässäkin kuultiin häpeällistä käytöstä, kun englantilaiset buuasivat Tanskan kansallislaululle.

Palloa kantaa kotiin päävalmentaja Gareth Southgate, jonka moitteeton ulkoasu ei ollut kärsinyt ryppyäkään kuukauden mittaisen turnauksen aikana ennen EM-välierää. Se kuvastaa sitä, miten virheittä joukkue oli edennyt EM-turnauksessa. Tanskaa vastaan ryppyjä tosin taisi tulla, niin kova kamppailu jatko-otteluun venyneestä välierästä tuli.

Englannin joukkuetta on kuvailtu saksalaismediassa virkamiesmäiseksi koneistoksi. Ehkä luonnehdinta on osuva siksi, että Englanti on saattanut muistuttaa saksalaisia jostain tutusta, menneisyyden konemaisen tehokkaasta Saksan maajoukkueesta.

Onko yllätys, että Englanti on finaalissa, kun reitti oli kotiotteluilla ja kaavion helpommalla puolella pedattu sille valmiiksi? Irvileukojen mukaan byrokraattisen tylsää jalkapalloa pelanneen Englannin odotettiin ehkä takertuvan kravatistaan kiinni paperisilppuriin juuri ennen finaalia, kuten niin monesti aiemmin. Sen sijaan Englannin joukkue on syöttänyt silppuriin menneisyyden painajaiset.

Southgaten valmentama Englanti on kypsempi ja virheettömämpi kuin takavuosien Englanti. Se tarkkailee rauhallisesti ympäristöään ja valitsee oikeat taktiikat ja teot, jotka auttavat pääsemään haluttuun tulokseen kussakin ottelussa. Se piti päänsä kylmänä Tanskaa vastaan jouduttuaan ensimmäistä kertaa tappiolle turnauksessa.

Ennen turnausta tehty analyysi kertoi Southgatelle, että tiivis puolustaminen voisi tuoda menestystä. Nyt se on nähty. Englanti on ottanut oppia viime arvoturnausten menestysjoukkueista.

Perinpohjaisen valmistautumisen avulla Tanskan joukkuekin mapitettiin suoritettujen tehtävien kansioon. Tanska oli Englannin kovin testi toistaiseksi, ja vielä kovempi testi on luvassa finaalissa Italiaa vastaan.

Aiemmat Englannin joukkueet olivat hyvistä yksilöistä koottuja ryhmiä. Southgaten Englanti on kollektiivi, jossa joukkueen etu menee yksilöiden edun edelle, kuten hyvässä joukkueessa kuuluukin mennä. Ei ylisuuria egoja, ei öykkäröiviä tähtiä.

