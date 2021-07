Hyökkääjä Pat Maroon juhli jo kolmatta peräkkäistä NHL-mestaruuttaan.

Jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi valittu venäläismaalivahti Andrei Vasilevski jatkoi uskomatonta putkeaan myös Stanley Cupin finaaleissa.

Vasilevski piti maalinsa puhtaana, kun Tampa Bay Lightning kaatoi varhain torstaiaamuna Suomen aikaa Montreal Canadiensin 1–0 ja vei mestaruuden voitoin 4–1.

Nollapeli oli 26-vuotiaalle venäläisvahdille jo viides peräkkäinen pudotuspelien ratkaisuottelussa. Vakuuttava putki alkoi syyskuun lopussa, kun Lightning voitti edellisen mestaruutensa. Kausi venyi tuolloin ennätyspitkäksi koronaviruksen vuoksi.

”Kyse on kokemuksesta ja siitä, miten joukkue pelaa edessäsi”, Vasilevski sanoi voitettuaan toisen Stanley Cupinsa kymmenen kuukauden sisään.

”Kaksien edellisten pudotuspelien aikana olemme olleet melko johdonmukaisia kaikilla neljällä kierroksella. Kun joukkue pelaa edessäsi tällä tavoin, saat heiltä paljon itseluottamusta ja yrität auttaa heitä parhaasi mukaan jokaisena iltana.”

Vasilevski sai nostaa ratkaisupelin jälkeen Stanley Cup -pokaalin lisäksi pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle jaettavaa Conn Smythe -palkintoa.

Palkinto on jaettu vuodesta 1965 alkaen, ja maalivahti on voittanut sen nyt 17 kertaa. Vasilevski on ensimmäinen Conn Smyhten voittanut maalivahti, joka ei ole syntynyt Pohjois-Amerikassa.

”Luulen meidän pitävän jo vähän itsestäänselvyytenä sitä, miten hyvä hän on. Hän on todistanut sen täällä jo vuosien ajan, mutta minusta tuntuu, että hän on vasta päässyt alkuun”, Lightningin päävalmentaja Jon Cooper sanoi.

”Hän on ilta toisensa jälkeen tämän joukkueen selkäranka. En voi kehua häntä tarpeeksi”, mestarijoukkueen puolustaja Ryan McDonagh lisäsi.

Vasilevski on pelannut NHL:ssä ja Lightningissa kaudesta 2014–2015 alkaen. Kahdella ensimmäisellä kaudella pelejä tuli myös AHL-seura Syracuse Crunchissa.

Kesällä 2019 Vasilevski palkittiin Vezina-palkinnolla, joka annetaan sarjan parhaalle maalivahdille.

Suomalainen Christopher Gibson (toinen oikealta) kuuluu Tampa Bay Lightningin organisaatioon, mutta kaksi runkosarjaottelua pelanneen maalivahdin pelimäärä ei riitä viralliseksi Stanley Cupin mestariksi. Kuvassa Lightningin ykkösmaalivahti Andrei Vasilevski (vas.), maalivahtivalmentaja Frantz Jean sekä kakkosveskari Curtis McElhinney (oik.).

Lightning nousi mestaruutensa myötä yhdeksänneksi NHL-seuraksi, joka voittaa kaksi mestaruutta peräkkäin. Edellinen oli Pittsburgh Penguins vuosina 2016 ja 2017.

”Tämä on uskomatonta. On klisee sanoa niin, mutta en löydä sanoja. Tämä joukkue meni toiseen peräkkäiseen mestaruuteensa kaiken sen jälkeen, mitä koimme viime vuonna kuplassa sekä tänä vuonna ylä- ja alamäkineen. Se on ihmeellistä”, kapteeni Steven Stamkos sanoi.

Lightning ja Penguins ovat ainoat joukkueet, jotka ovat tehneet tempun palkkakattojen aikakaudella.

”Tämä ryhmä saavutti jotain, mitä ei monien mielestä voisi tapahtua. Ja kuten sanoin, sen saavuttaminen perheidemme, ystäviemme ja kannattajiemme edessä oli aivan mahtavaa”, Stamkos lisäsi.

Lightningin hyökkääjä Pat Maroon nosteli Stanley Cupia jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Kaudella 2019 hän voitti mestaruuden St. Louis Bluesissa.

Maroonin temppu on harvinainen, sillä siihen pystyttiin edellisen kerran 1980-luvun alussa, kun New York Islanders voitti neljä peräkkäistä mestaruutta 1980–1983.

Mestaruus oli NHL:ään kaudeksi 1992–93 liittyneelle Lightningille seurahistorian kolmas. Lightning on NHL-taipaleensa aikakauden toiseksi menestynein seura neljä Stanley Cupia ajanjaksolla voittaneen Detroit Red Wingsin jälkeen.

Tampa on ollut viime kuukausina todellinen urheilumenestyjien kaupunki.

Lightning voitti Stanley Cupin syyskuussa ja heinäkuussa. Tampa Bay Buccaneers juhli amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan mestaruutta helmikuussa pelatussa Super Bowlissa ja Tampa Bay Rays voitti baseballin MLB-liigassa American Leaguen eli oman liigansa viime lokakuussa.

Rays ei kuitenkaan onnistunut voittamaan MLB:n finaalisarjaa eli World Seriesiä, jossa pelaavat American Leaguen ja National Leaguen mestarit.

Lightning nousi tuoreimman mestaruutensa myötä toiseksi floridalaiseksi vähintään kolmen mestaruuden seuraksi koripalloliiga NBA:ssa pelaavan Miami Heatin jälkeen.

Finaalisarjan hävinnyt Montreal Canadiens pelasi edellisen kerran finaaleita mestaruuskesänään 1993. Altavastaajana sarjaan lähtenyt joukkue jäi suosikin jalkoihin, mutta varakapteeni Brendan Gallagher oli ylpeä joukkueestaan.

”Jokainen kaveri antoi kaikkensa joka ilta. On olemassa lahjakkaampia joukkueita ja niitä, jotka tekevät paljon asioita, mutta ei kuitenkaan joukkuetta, joka olisi näin vahva ryhmänä ja osoittaisi sellaista sitkeyttä kuin me osoitimme. Tähän joukkueeseen on hyvä kuulua.”