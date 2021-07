Poliisi pidätti Lontoossa 20 henkilöä.

Ensimmäinen jalkapallon arvokisojen loppuottelupaikka 55 vuoteen sai Englannin kannattajat juhlimaan kaduilla, kodeissa ja kuppiloissa.

”Yritän edelleen arvioida, mitä tapahtui. En ole koskaan nähnyt Englannin pääsevän finaaliin”, 22-vuotias Vic Richards sanoi brittilehti The Guardianille.

”Se on kaunista ja uskomatonta. Rakastan tätä maata, pelaajat antoivat kaikkensa. Tämä on historiallinen tilaisuus, emmekä ehkä näe enää koskaan tällaista", hän totesi.

Suur-Lontoon poliisi on kertonut The Guardianin mukaan, että Lontoossa pidätettiin juhlien aikana 20 henkilöä muun muassa järjestyshäiriöiden sekä poliisiin pahoinpitelyn vuoksi.

Poliisi joutui hajottamaan väkijoukon muun muassa silloin, kun kymmenet kannattajat kiipesivät Leicester Squarella kaksikerroksisen bussin katolle.

Englannin 2–1-voittoa Tanskasta todisti Wembleyn stadionilla noin 60 000 katsojaa. Televisiolähetysten katsojamäärä mitataan miljoonissa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi mutta ei paljastanut torstaiaamuna tarkkoja lukuja.

Jonkinlaisen käsityksen katsojaluvuista saa Ukrainaa vastaan pelatun puolivälieräottelun perusteella. Ottelua seurasi BBC:n mukaan parhaimmillaan 20,9 miljoonaa katsojaa.

Englanti pelasi edellisen arvokisafinaalinsa vuonna 1966, jolloin se voitti vanhalla Wembleyllä pelatussa MM-finaalissa Saksan.

Brittimedian etusivut huokuivatkin torstaiaamuna helpotusta. Moni lehti, esimerkiksi Daily Express, Daily Mirror ja Metro, tiivisti otsikkonsa sanaan finally eli vihdoin. Osa alleviivasi finaalipaikkaa korostamalla sanasta viisi ensimmäistä kirjainta eli final.

The Times nosti otsikkoonsa historiallisen finaalipaikan, Englannin ensimmäisen arvoturnauksissa 55 vuoteen. EM-finaalissa Englanti ei ole vielä koskaan pelannut.

Myös The Daily Telegraph kertoi etusivullaan historiallisesta saavutuksesta. The Guardian otti esiin Englannin unelmat kertoessaan ensimmäisestä finaalipaikasta vuoden 1966 jälkeen.

Daily Mail luotti etusivullaan sanaleikin voimaan julistaessaan ”Kane you believe it!” Lehti viittaa otsikollaan ratkaisumaalin jatkoajalla laukoneeseen Harry Kaneen sekä kysymykseen can you believe it – voitteko uskoa?

The Sun lainaa sekä otsikkonsa tyylittelyä että iskulausetta tanskalaiselta panimojätiltä Carlsbergilta. Carlsberg julistaa oluensa olevan luultavasti maailman paras, The Sun puolestaan nostaa oluen tilalle fiiliksen.

Daily Star kysyy kannessaan, onko Englannin finaalipaikassa kyse kaikkien aikojen suurimmasta unelmasta. Samalla lehti kehottaa ihmisiä raottamaan lisää lompakkoaan ostosreissun aikana.

”Paras ostaa kaksi kappaletta tänään, koska emme ehkä pääse toiseen finaaliin 55 vuoteen”, Daily Star kirjoittaa etusivullaan.