Ángel Cabrera sai kahden vuoden ehdottoman vankeustuomion.

Takavuosien golftähti Ángel Cabrera on tuomittu kotimaassaan Argentiinassa kahden vuoden ehdottomaan vankeus­rangaistukseen entisen tyttöystävänsä pahoinpitelystä.

51-vuotiaan Cabreran tuomiosta kertoi torstaina Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhdysvaltain avoimet vuonna 2007 ja Mastersin vuonna 2009 voittanut Cabrera tuomittiin pahoinpitelyn lisäksi entisen kumppaninsa uhkailusta ja häirinnästä. Teot olivat tapahtuneet vuosina 2016–2018.

Cabrera kiisti syyllisyytensä, ja hänen asianajajansa on ilmoittanut valittavansa tuomiosta. Cabrera aloitti tuomionsa suorittamisen heti oikeudenkäynnin jälkeen.

”Hänen tilanteensa on paljon monimutkaisempi, koska hänellä on muitakin syytteitä, joista on olemassa pidätysmääräyksiä. Uhreja on muitakin” syyttäjä Laura Battistelli snaoi Todo Noticias -televisio­kanavalle, kertoo The Sports Networkin (TSN).

Etelä-Amerikan kaikkien aikojen tunnetuimpiin golfinpelaajiin kuuluvan Cabreran entinen tyttöystävän kokema väkivalta vahvistettiin oikeudessa todistajien avulla. Yhtenä todisteena ollut valvontakameran video osoittaa Cabreran uhkailleen entistä puolisoaan.

Cabrera tunnetaan kävelytyylinsä vuoksi lempinimellä El Pato eli ankka. Hän on ollut golfin maailmanlistalla korkeimmillaan yhdeksännellä sijalla ja voittanut ammattilaisena kaikkiaan 52 kilpailua.