Nähdäänkö EM-finaalissa historiaa? Tässä on viisi syytä, miksi voiton vie Italia, ja viisi perustetta uskoa Englantiin

Englanti selvitti tiensä ensimmäisen kerran jalkapallon miesten EM-kisojen loppuotteluun. Italialla on takanaan yksi Euroopan mestaruus ja kaksi hävittyä finaalia.

Jalkapallon miesten EM-kisoissa on jäljellä enää yksi ottelu: finaali Lontoon Wembleyllä sunnuntaina kello 22.

Loppuottelussa kohtaavat ensimmäistä kertaa Italia ja Englanti, joka pääsee kotiyleisönsä edessä tavoittelemaan historiansa ensimmäistä EM-kultaa.

Finaalipaikka on Englannille ensimmäinen, Italialle kolmas. Italian ainoa mestaruus on vuodelta 1968. Vuosina 2000 ja 2012 joukkue hävisi finaalin.

HS käy ottelun asetelman läpi ja kertoo viisi syytä, miksi mestari voisi olla Italia, ja viisi syytä, miksi Englanti juhlisi historiallista voittoa.

Kumpikin joukkue selvitti tiensä finaaliin ilman tappioita. Italia voitti kaikki ottelunsa, ja ainoa tahra muuten täydelliseen sarjaan tuli välierissä, jossa voitto Espanjasta irtosi vasta rangaistuspotkukilpailun jälkeen. Maaliero kuudesta ottelusta on 12–3.

Englanti pelasi alkulohkossa yhden tasapelin, mutta muuten tilastossa on pelkkiä voittoja. Maaliero on 10–1.

Viisi syytä, miksi Italia voittaa mestaruuden

1. Puolustus

Italian puolustus on todella tiivis, mistä kertoo 12 maalia kohti tullutta laukausta kuudessa ottelussa.

Giorgio Chiellini ja Leonardo Bonucci hoitavat keskustan, Emerson ja Giovanni Di Lorenzo laidat. Jos laitapakit pysyvät Raheem Sterlingin ja Bukayo Sakan vauhdissa, on Englannin hyökkäyksen paras terä tylsytetty.

Italian puolustus on tiivis, ja maalivahti Gianluigi Donnarumma on sen viimeinen lukko.

2. Hyökkäysmateriaalin leveys

Italialla on viisi pelaajaa, jotka ovat tehneet kaksi maalia, ja yhteensä maalintekijöitä on kuusi.

Englannilla maalintekijöitä on vain neljä, joista Harry Maguire ja Jordan Henderson ovat tehneet molemmat yhden maalin. Englannillakin on toki leveyttä penkillä, mutta tehot ovat jääneet puuttumaan.

3. Prässi

Italia prässää mielellään ylhäältä, mikä tarkoittaa todennäköisesti toistuvia pitkiä avauksia maalivahti Jordan Pickfordilta. Pitkät pallot Italian puolustus hoitaa varmasti ja pääsee pyörittämään. Jos Englanti pelaa hieman suuremmalla riskillä, Italia on valmis pallonriistoihin.

4. Maalivahtipeli

Maalivahti Gianluigi Donnarumma on turnauksen ja maailman eliittiä. Hän ei ole joutunut vielä kunnolla testiin, sillä torjuntoja on kertynyt vain yhdeksän. 196-senttinen maalivahti peittää erinomaisesti ja venyy näyttäviin torjuntoihin.

Englannin Jordan Pickfordilla on tilillään 11 torjuntaa, mutta 185-senttisen maalivahdin ulottuvuusongelmat näkyivät välierässä Tanskan maalissa. Mikkel Damsgaardin vapaapotku oli hyvä mutta ei täydellinen. Ulottuvampi maalivahti, kuten Donnarumma, olisi voinut laukauksen torjua.

Finaali voi hyvin venyä rangaistus­potku­kilpailuun, jossa etu on Italialla. Donnarumma on torjunut uransa aikana 44 rangaistus­laukauksesta 15 eli noin joka kolmannen. Pickford on puolestaan torjunut 46 laukauksesta 11 eli hieman alle joka neljännen.

5. Erikoistilanteet

Italialla on paljon erikoistilanneosaamista ja -malleja. Taitoa löytyy niin suoriin vapaa­potkuihin kuin erilaisten kuvioiden suorittamiseen. Kohde­pelaajia on monta, mikä tekee vartioimisen vaikeaksi.

Viisi syytä, miksi Englanti juhlii Euroopan mestaruutta

1. Puolustus

Kuten Italialla myös Englannilla puolustus on joukkueen ehdoton vahvuus. Kenttätasapaino säilyy hyvänä, eikä vastahyökkäyspaikkoja juuri avaudu vastustajalle. Puolustuksesta löytyy voimaa, nopeutta ja taitoa, eikä joukkue epäröi pelata palloa pitkänä, jos tilanne vähänkään sitä vaatii.

2. Dynaaminen duo Sterling–Kane

Englannilla on kisojen tehokkain hyökkäyskaksikko, sillä Harry Kane ja Raheem Sterling ovat tehneet yhteensä seitsemän maalia. Neljä maalia iskenyt Kane on yhden osuman päässä turnauksen maalipörssin kärkipaikasta.

Kaksikko täydentää todella hyvin toisiaan. Sterlingin nopeus ja ohituskyky sekä Kanen liikkuminen ja viimeistely ovat vieneet Englannin finaaliin.

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate ei epäröinyt ottaa Jack Grealishia takaisin vaihtopenkille istumaan, kun tilanne sitä hänen mielestään vaati ottelussa Tanskaa vastaan.

3. Mukautumiskyky

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate ei ole epäröinyt muokata joukkuettaan vastustajan tai pelitapahtumien mukaan.

Viimeisin esimerkki saatiin välierässä, kun vaihdosta kentälle 69. minuutilla tullut Jack Grealish otettiin runsaat puoli tuntia myöhemmin vaihtoon. Syynä oli varautuminen Tanskan loppuhetkien rynnistykseen lisäämällä voimaa puolustukseen.

Southgate on myös vaihdellut kenttäryhmitystä sen mukaan, missä vastustajan vahvuudet ovat.

4. Erikoistilanteet

Englanti on Italian tapaan erinomainen erikoistilannejoukkue, ja yksi ottelun ratkaisevista taisteluista käydään erikoistilanneherruudesta.

Harry Maguire on todella vahva pääpelaaja ja siksi suosituin kohde vapaa- ja kulma­potkuissa. Ei olisi suuri yllätys, jos ottelun voittomaali nähtäisiin erikoistilanteesta.

5. Kotietu

Englanti on saanut pelata yhtä lukuun ottamatta kaikki ottelunsa kotiyleisönsä edessä. Kotiyleisön merkitys on jalkapallossa kiistaton, eikä sitä sovi väheksyä myöskään EM-finaalissa.

Ottelun erotuomari tarvitsee lujia hermoja kotiyleisön vaatiessa kovaäänisesti tuomioita jokaisesta Englannin pelaajan kaatumisesta.

