Italian maajoukkueen kapteeni Giorgio Chiellini on puolustus­linjan järkkymätön kallio. Hän on väsymätön taistelija ja johtaja, joka ei päästä vähällä omiaan eikä varsinkaan vastustajiaan.

Samalla Chiellini on kuitenkin myös joukkueensa isähahmo ja nalle­karhu. Häntä voisi ensin pelästyä, ja hetken päästä rutistaa, kun hän väläyttää kasvoille leveän hymynsä.

36-vuotias konkari on hurmannut EM-kisoissa johtamalla Italian voiton päähän mestaruudesta. Välierien rangaistus­potkukilpailussa hän nousi puheen­aiheeksi laukomatta itse yhtäkään pilkkua.

Chiellini syleili ja tuuppi lämminhenkisesti Espanjan kapteenia Jordi Albaa, kun tuomari arpoi, kumpi joukkue pilkkukisan aloittaisi. Alba meni hämilleen ja vaivaantunut olotila saatteli Espanjan pelaajat lopulta karvaaseen tappioon.

Rankkarit oli ratkaistu jo ennen ensimmäistäkään laukojaa, mutta Chiellinin aikeet tuskin olivat pahat. Hän nyt vain sattui kaipaamaan läheisyyttä Albalta.

Chiellinin (vas.) veljeily ei uponnut Jordi Albaan EM-välierässä.

Chiellini on pidetty persoona ja myös hyvin esimerkillinen kansalainen. Hän painottaa usein sitä, että elämässä on muutakin kuin jalkapalloa. Niinpä hän opiskeli pelaaja­uransa ohessa itselleen kaksi tutkintoa Torinon yliopistosta.

Vuonna 2010 Chiellini valmistui taloustieteen kandidaatiksi ja seitsemän vuotta myöhemmin myös kauppatieteiden maisteriksi. Hänen lopputyönsä käsitteli kansainvälistä liike­toiminta­mallia Juventus FC:ssä, hänen itse edustamassaan seurassa.

Ahkeralla opiskelijalla myös arvosanat olivat kunnossa. Lopputyöstään Chiellini sai täydet 110 pistettä.

Chiellini kertoi FIFP:ron haastattelussa, että hän opiskeli joka päivä iltaisin muutaman tunnin, kunnes sai lapsia. Sen jälkeen hän säästi lukemisen vieras­pelimatkoille. Aikaa joka tapauksessa löytyi. Nykyään myös etäopiskelu helpottaa urheilijoiden arkea.

”Myös urheilu-uran jälkeen elämä on kaunista, mutta siihen täytyy valmistautua ensin. Muuten saatat olla 35, etkä tiedä, mitä tekisit elämälläsi”, Chiellini sanoo.

”Masennus on ihan oikea riski. Monet uransa päättäneet pelaajat joutuvat talous­vaikeuksiin, koska he eivät ole miettineet jalkapallon jälkeistä elämää ollenkaan.”

Chiellinin mukaan opiskelu on auttanut häntä myös kentän puolella. Kirjojen parissa hän unohti päivätyöhönsä liittyvän stressin. Opiskelu auttoi pitämään pään terävänä, ja niinpä myös kentällä syntyy nopeita ratkaisuja.

Pelaajauransa jälkeen Chiellini aikoo jatkaa jalkapallon parissa, mutta valmentajaa hänestä ei tule. Tutkintojensa avulla hän tähtää toimistopuolen hommiin.

Chiellini on kunnostautunut myös kirjailijana. Hän on julkaissut kaksi jalkapallo­aiheista kirjaa, joista ensimmäinen ilmestyi vuonna 2014.

C'è un angelo bianconero – Il mio maestro si chiama Scirea käsittelee edesmennyttä Juventus-legendaa Gaetano Scireaa, joka pelasi joukkueessa vuosina 1974–1988. Scirea oli niin ikään keskuspuolustaja, ja kuoli traagisesti auto-onnettomuudessa vain 36-vuotiaana.

Io, Giorgio puolestaan on Chiellinin omaelämäkerta, joka ilmestyi vuonna 2020. Kirjasta saadut tuotot lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen.

Gaetano Scirea oli tärkeä hahmo Chiellinille.

Chiellinin johtajanominaisuudet ovat kehittyneet vuosikymmenten myötä todella isoksi voimavaraksi Juventukselle ja Italian maajoukkueelle. Siitä huolimatta hän ei ole kantanut kapteeninnauhaa kuin uransa viimeisinä vuosina.

Molemmissa joukkueissa tehtävää hoiti pitkään maalivahtilegenda Gianluigi Buffon. Kun Buffon lähti ranskalaiseen PSG:hen ja lopetti maajoukkueuransa, kapteenin rooli siirtyi odotetusti Chiellinille.

Puolustajakonkari ehti itsekin lopettaa maajoukkueuransa jo kertaalleen marraskuussa 2017, kun Italia jäi rannalle seuraavan vuoden MM-kisoista. Hän kuitenkin pyörsi päätöksensä ja palasi joukkueeseen heti neljä kuukautta myöhemmin.

Seurajoukkueelleen Chiellini on aina ollut uskollinen. Hän on pelannut Juventuksessa yhtäjaksoisesti jo 15 vuotta. Tuona aikana joukkue on voittanut Italian mestaruuden peräti yhdeksän kertaa ja cupinkin viidesti.

Chiellini voitti viimeisimmän Serie A:n mestaruutensa kaudella 2019–20.

Kun Juventus pudotettiin Italian toiseksi korkeimmalle sarjatasolle niin kutsutun Calciopoli-erotuomariskandaalin vuoksi, Chiellini ei hievahtanutkaan joukkueesta. Hän auttoi Juventuksen Serie B:n mestariksi ja takaisin pääsarjaan heti seuraavalla kaudella.

Koronapandemian alettua Chiellini osoitti jälleen johtajuuttaan ja hyödynsi myös talouspuolen tuntemustaan suostutellessaan joukkuekaverinsa palkkojen leikkauksiin.

Koko Juventuksen joukkue ja päävalmentaja Maurizio Sarri luopuivat kolmen kuukauden palkoistaan turvatakseen seuran taloudellisen tilanteen. Säästöjä kertyi yli 90 miljoonaa euroa.

Koronan riepottelema kausi on saamassa Chiellinin osalta kuitenkin onnellisen päätöksen. Pitkä rupeama seurajoukkuekaudesta EM-turnaukseen asti huipentuu sunnuntaiseen finaaliin Englantia vastaan.

Chiellini nähtäneen Italian puolustuksessa jälleen tutun partnerinsa Leonardo Bonuccin, 34, rinnalla. Rautainen kaksikko kohtaa finaalissa turnauksen kovimman haasteensa, mutta juuri heihin Italian on helppo nojata tiukan paikan tullen.