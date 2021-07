Tämänvuotinen jalkapallon EM-juhla tuli päätökseen sunnuntaina, kun Italia vei rangaistuspotkukilpailun jälkeen Euroopan mestaruuden.

HS:n urheilutoimitus valitsi oman tähdistöjoukkueensa, jossa Italian ja toisen finalistin Englannin pelaajat olivat hyvin edustettuina.

Lisäksi HS valitsi turnauksen parhaan pelaajan ja parhaan nuoren pelaajan. Molemmat valinnat osuivat samoihin yksilöihin kuin järjestäjän viralliset tunnustukset.

Maalivahti

Italian Gianluigi Donnarumma torjui EM-finaalissa kaksi Englannin rangaistuspotkua.

Gianluigi Donnarumma (Italia)

HS:n ja järjestäjien valinta turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Gianluigi Buffonin manttelinperijä on tällä hetkellä luultavasti maailman paras maalivahti. Gianluigi Donnarumma nousi esiin tärkeillä hetkillä ja torjui Italian mestariksi.

Raamikas 196-senttinen torjuja pelottaa vastustajia jo fyysisellä olemuksellaan, mutta koostaan huolimatta Donnarummalla on myös huippumaalivahdille oleellista elastisuutta ja akrobaattisuutta.

Voi tehdä täysin poikkeuksellisen uran, sillä hänellä on ikää vasta 22 vuotta mutta kokemusta kuin kolmikymppisellä. Donnarumma debytoi Serie A:ssa jo 16-vuotiaana, ja nousu A-maajoukkueeseen koitti 18 vuoden iässä.

Nyt Donnarummalla on tilillään 33 maaottelua, eikä hän ole koskaan Italian paidassa päästänyt ottelussa yhtä maalia enempää. PsG teki kesän parhaan diilin, kun se sai Donnarumman riveihinsä ilmaissiirrolla AC Milanista.

Ääniä saivat myös Lukas Hradecky (Suomi), Kasper Schmeichel (Tanska) ja Yann Sommer (Sveitsi).

Puolustus

Luke Shaw tykitti finaalissa Englannin maalin. Osuma oli hänelle ensimmäinen maajoukkueessa.

Luke Shaw (Englanti)

Viimeistään salamamaali finaalissa sementoi Luke Shaw’n aseman kisojen tähdistön vasempana puolustajana, vaikka hyviä ehdokkaita olikin molemmille sivustoille laitapuolustajiksi paljon.

Elämänsä kauden pelannut Shaw toi Englannin muuten hieman tökkineeseen hyökkäyspeliin yhden lisävaihteen ja antoi kisoissa lopulta kolme maalisyöttöä.

Tanskan kapteeni Simon Kjær lohdutti Jannik Vestergaardia EM-välierätappion jälkeen.

Simon Kjær (Tanska)

Tanskan kapteeni osoitti esimerkillistä johtajuutta ensin Christian Eriksenin tuupertumisen jälkeen ja myöhemmin pelitapahtumissa Tanskan edetessä aina välieriin saakka.

Kjær sanoi Tšekki-voiton jälkeen nauttivansa pääpalloista, ja peliesitysten perusteella hän ei todellakaan valehdellut.

Veljekset kuin ilvekset. Leonardo Bonucci (vas.) ylsi tällä kertaa myös HS:n tähdistöön, tutkapari Giorgio Chiellini ei.

Leonardo Bonucci (Italia)

Kruunasi loistavat kisat tekemällä finaalissa tasoitusmaalin, laukomalla pilkun sisään ja tulemalla valituksi loppuottelun parhaaksi pelaajaksi.

Leonardo Bonuccin, 34, ja Giorgio Chiellinin, 36, muodostama keskuspuolustuksen tutkapari Italian maajoukkueessa ja Juventuksessa on aikakautensa legendaarisimpia.

”More like Kyle Sprinter”, vitsailivat monet Kyle Walkerin (vas.) selvitettyä Englannin alakerrassa puolustustilanteen toisensa jälkeen.

Kyle Walker (Englanti)

Oikea puolustaja tai oikea toppari, Kyle Walkerille käy kumpi tahansa. Monikäyttöisyys ja poikkeuksellinen atleettisuus ovat tehneet hänestä sekä Pep Guardiolan luottoratsun Manchester Cityssä että Gareth Southgaten suosikin maajoukkueessa.

Loisti erityisesti Tanska-välierässä, jolloin tuntui hoitavan nopeudellaan jokaisen vähänkin vaarallisen tilanteen.

Ääniä saivat myös Manuel Akanji (Sveitsi), Giorgio Chiellini (Italia), Vladimir Coufal (Tšekki), Giovanni Di Lorenzo (Italia), Aymeric Laporte (Espanja), Harry Maguire (Englanti) ja Leonardo Spinazzola (Italia).

Keskikenttä

Tämä nimi ja naama kannattaa painaa mieleen: Pedri oli 18-vuotiaana jo miesten EM-turnauksen yksi parhaista keskikenttäpelaajista.

Pedri (Espanja)

HS:n valinta turnauksen nuoreksi pelaajaksi on sama kuin järjestäjien.

FC Barcelonan 18-vuotias keskikenttä­taituri ei ole seuran oma kasvatti mutta pelaa aivan kuin olisi. Turnauksen keskikenttäpelaajista enemmän syöttöjä paremmalla tarkkuudella antoi ainoastaan Italian Jorginho.

Jorginho ratkaisi kuuluisalla hyppyrankkarillaan EM-välierän, eikä finaalin epäonnistuminen lopulta haitannut.

Jorginho (Italia)

Muun muassa edellä mainituista syistä myös Jorginho kuuluu HS:n tähdistöön.

Oli tavaramerkiksi muodostuneella hyppyrankkarillaan sankari välierässä, mutta finaalissa rangaistuspotku epäonnistui, eikä punainen korttikaan ollut jatko-ottelussa kaukana. 86,6 edettyä kilometriä oli eniten turnauksen kaikista pelaajista.

Marco Verratti (oik.) oli kisojen ylivoimaisesti ahkerin taklaaja. Osa taklauksista ei välttämättä noudattanut aivan sääntökirjan jokaista pykälää.

Marco Verratti (Italia)

Jorginhon kanssa Italian keskikenttää hallitsi Marco Verratti, joka antoi yhteensä kolme maalisyöttöä.

Vain 165 senttimetrin mitasta huolimatta kyseessä on taistelija henkeen ja vereen: Uefan tilastojen mukaan Verratti taklasi turnauksen aikana 30 kertaa, kun tilaston kakkonen jäi 15:een.

Ääniä saivat myös Nicolò Barella (Italia), Pierre-Emile Højbjerg (Tanska), Kalvin Phillips (Englanti), Paul Pogba (Ranska), Granit Xhaka (Sveitsi) ja Steven Zuber (Sveitsi).

Hyökkäys

Tästä kiistellystä tilanteesta Raheem Sterling hankki Englannille tärkeän rangaistuspotkun, joka vei sen lopulta EM-finaaliin.

Raheem Sterling (Englanti)

Kausi Manchester Cityssä oli heikko, mutta Englannin päävalmentajan Gareth Southgaten kannatti silti luottaa Sterlingiin. Teki tärkeitä maaleja erityisesti kisojen alkuvaiheessa, ja 34 kuljetusta oli selvästi eniten turnauksen kaikista pelaajista.

On yhä vasta 26-vuotias, mikä on saattanut hieman unohtua yhä nuorempien englantilaistähtien noustessa esiin. Tuleva kausi on Sterlingille poikkeuksellisen tärkeä.

Harry Kane osoitti viimeistään EM-kisoissa, miksi hän on Englannin maajoukkueen kapteeni.

Harry Kane (Englanti)

Englannin kapteeni aloitti hitaasti mutta ylsi lopulta neljään maaliin. Harry Kane valittiin ottelun parhaaksi sekä puolivälierässä että välierässä.

Vaikka hänestä ei ole yleensä huokunut perinteinen johtajuus, Kane osoitti suuruuttaan johtajana kisojen aikana ja tappion jälkeen.

Seuraavaksi vuorossa on huhumylly siitä, jatkuuko ura vielä Tottenhamissa.

Federico Chiesa iski Italialle kaksi tärkeää maalia ja tuuletti niitä asiaankuuluvalla intohimolla.

Federico Chiesa (Italia)

Nousi odotetusta vaihtopelaajasta Italian yllätyssankariksi ja yhdeksi mestarijoukkueen hyökkäyspelin moottoreista. Tärkeät maalit Itävaltaa ja Espanjaa vastaan kruunasivat kokonaisuuden.

Nyt 23-vuotiaan toisen polven maajoukkue­pelaajan haasteena on toistaa sama Juventuksessa.

Ääniä saivat myös Karim Benzema (Ranska), Emil Forsberg (Ruotsi), Lorenzo Insigne (Italia), Romelu Lukaku (Belgia), Bukayo Saka (Englanti) ja Patrik Schick (Tšekki).