Pitkä matka on ennätyskunnossa olevalle orille plussaa.

Kaustisen T75-ravikierroksen varmin voittaja on avauskohteen Main Stage. Viimeksi ori voitti raskaimman kauttakin. Nyt viisivuotiaalle on pedattu tie johtopaikalle. Sen onnistuessa tappiolla spekulointi vaatisi värikästä mielikuvitusta.

Kolmoskohteen taistelupari on Com Tuff - Tattoo Avenger. Liputamme ensin mainitun puolesta. Com Tuff kiri Jokimaalla väkevästi pronssille. Nyt tehtävä on sopivampi ja ykkösradalta on sauma pitää keulapaikka. Siitä voittokantaan paluu on liki.

Huolella täytettyihin peleihin kuuluu Harjujen Roomeo (kohde 2). Marita ja Markus Kiisken silmäterä on tauluaan vaarallisempi. Laukat vain ovat häirinneet liikaa, kuten viimeksi Härmässäkin. Pitkä matka on ennätyskuntoiselle orille plussaa. Ravilla pysyessään se onkin valmis yllättämään.

Toto75-kierros 27 Kaustinen, HS:n vihjesysteemi:

1. lähtö: 4 (5,6)

2. lähtö: 4,5,1 (7,6)

3. lähtö: 1 (9,2)

4. lähtö: 6,7 (8,2)

5. lähtö: 1,2,5,12,6,9 (7,8)

6. lähtö: 5,8,3 (4,6)

7. lähtö: 5,10,12,13,15,16,14 (2,3)

37,80 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina (10.7.) klo 15.