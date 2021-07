Beach volley

Maailmankiertueen neljän tähden turnaus, naiset,

Gstaad, Sveitsi:

Pudotuspelien avauskierros:

Sarah Sponcil/Kelly Claes Yhdysvallat–Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen Suomi 2–0 (21–13, 21–17). Suomalaispari sijoittui turnauksessa 17. tilalle.

Alle 20-vuotiaiden EM-kilpailut, tytöt, Izmir, Turkki:

Lohkovaihe:

Sara Sinisalo/Anniina Muukka Suomi–Alexia Bradatan/Ioana Hododi Romania 2–1 (18–21, 21–18, 15–12). Suomalaispari eteni 24:n parhaan joukkoon.

Golf

North Berwick, Skotlanti:

Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 8 miljoonaa dollaria:

Tilanne 36/72 reiän jälkeen, par 71:

131 lyöntiä (11 alle parin): Jon Rahm Espanja 66+65, Thomas Detry Belgia 66+65, Jack Senior Englanti 64+67,

132 (–10): George Coetzee Etelä-Afrikka 66+66, Lee Westwood Englanti 65+67, Matt Fitzpatrick Englanti 66+66,

...suomalaiset: 140 (–2): Tapio Pulkkanen 69+71, Sami Välimäki 70+70 (jaettu 62:s), 141 (–1): Mikko Korhonen 69+72 (jaettu 88:s), 144 (+2): Kalle Samooja 74+70 (jaettu 121:s.

Pulkkanen ja Välimäki jatkokierroksille, Korhonen ja Samooja karsiutuivat.

LPGA

Naisten LPGA-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2 miljoonaa dollaria:

Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 71:

61 lyöntiä (10 alle parin): Nasa Hataoka Japani

65 (6): Lauren Stephenson Yhdysvallat

66 (5): Mina Harigae Yhdysvallat

66 (5): Ariya Jutanugarn Thaimaa

66 (5): Yealimi Noh Yhdysvallat

66 (5): Ssu-Chia Cheng Taiwan

66 (5): Matilda Castren Suomi

Kotimainen kiertue

Pirkkala:

Kotimaisen kiertueen kauden 5/7 kilpailu, palkintoarvo 40000 euroa:

Tilanne 36/54 reiän jälkeen, par 72:

Miehet:

137 (7 alle parin): Sakke Siltala Kankaisten Golf 68+69,

139 (–5): Lassi Burman Aulangon Golfklubi 71+68, Martin Plukka Helsingin Golfklubi 69+70,

140 (–4): Ilari Saulo Keimola Golf 71+69, Casper Simberg St. Laurence Golf 69+71,

141 (–3) Tuomas Salminen Suur-Helsingin Golf 74+67, Kristian Kulokorpi Tammer-Golf 73+68, Janne Kaske Espoo Golf 71+70.

Naiset:

144 (par): Matilda Svahn Virvik Golf 72+72,

149 (+5): Katri Bakker Espoon Golfseura 74+75,

154 (+10) Ronja Taipale Master Golf Club 77+77,

155 (+11) Erika Kilpeläinen Vaasan Golf 81+74, Maria Lahdensuo Golf Pirkkala 77+78,

156 (+12) Emilia Torvinen Lahden Golf 77+79

Koripallo

NBA

2/7 loppuottelu (4 voitolla mestaruus):

Phoenix–Milwaukee 118–108 (56–45).

P: Kevin Booker 31, Mikal Bridges 27, Chris Paul 23.

M: Giannis Antetokounmpo 42, Jrue Holiday 17, Pat Connaughton 14.

Phoenix johtaa voitoin 2–0.

Seuraava ottelu: 12.7. Milwaukee–Phoenix.

Miesten maaottelu

Okinawa, Japani:

Unkari–Suomi 72–89 (31–41)

S: Elias Valtonen 22 pistettä/5 levypalloa, Mikael Jantunen 10/3, Remu Raitanen 9/4, Lassi Nikkarinen 9/1, Olivier Nkamhoua 8/8, Shawn Hopkins 8/1, Henri Kantonen 7/6, Jacob Grandison 6/3, Daniel Dolenc 4/4, Edon Maxhuni 4/0, Tuukka Jaakkola 2/0, Okko Järvi 0/3.

Pesäpallo

Miesten Superpesis:

Runkosarja:

KPL–SoJy 2–0 (3–0, 7–5)

JymyJussit–JoMa 0–1 (1–1, 1–5)

ViVe–PattU 2–0 (5–2, 3–2)

Naisten Superpesis:

Runkosarja:

Tahko–Kirittäret 0–2 (1–10, 1–11)

Pesä Ysit–MyVe 0–1 (1–1, 2–7)

Pesäkarhut–Fera 2–0 (3–1, 4–0)

Pyöräily

Maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajo

Carcassone, Ranska:

13. etappi, Nimes–Carcassonne 220 km: 1) Mark Cavendish Iso-Britannia, Deceuninck-Quickstep 5.04.29, 2) Michael Morkov Tanska, Deceuninck-Quickstep sama aika, 3) Jasper Philipsen Belgia, Alpecin-Fenix s.a, 4) Ivan Garcia Cortina Espanja, Movistar Team s.a, 5) Danny van Poppel Hollanti, Intermarche-Wanty-Gobert s.a, 6) Alex Aranburu Deba Espanja, Astana-Premier Tech s.a.

Kokonaiskilpailun tilanne 13/21 etapin jälkeen: 1) Tadej Pogacar Slovenia, UAE Emirates 52.27.12, 2) Rigoberto Uran Kolumbia, EF-Nippo –5.18, 3) Jonas Vingegaard Tanska, Jumbo-Visma –5.32, 4) Richard Carapaz Ecuador, Ineos –5.33, 5) Ben O'Connor Australia, AG2R Citroen –5.58, 6) Wilco Kelderman Hollanti, Bora-Hansgrohe –6.16.

Lauantaina poljetaan 184 kilometrin etappi Carcassonne–Quillan.

Suunnistus

MM-kisojen päätöskilpailut, pitkät matkat, Hermanky, Tshekki:

Naiset: 1) Tove Alexandersson Ruotsi 1.17,11, 2) Natalia Gemperle Neutraali/Venäjä jäljessä 2.58 minuuttia, 3) Simona Aebersold Sveitsi –3.17, 4) Andrine Benjaminsen Norja ja Lisa Risby Ruotsi –5.45, 6) Megan Carter Davies Britannia –7.42, ...suomalaiset: 23) Marika Teini –15.35, 24) Lotta Karhola –17.21, 33) Maija Sianoja –23.55

Miehet: 1) Kasper Harlem Fosser Norja 1.35.55, 2) Matthias Kyburz Sveitsi –3.05, 3) Magne Dähli Norja –5.58, 4) Daniel Hubmann Sveitsi –6.15, 5) Emil Svensk Ruotsi –7.13, 6) Martin Hubmann Sveitsi –7.59, ...suomalaiset: 9) Miika Kirmula –9.15, 11) Olli Ojanaho –11.53, 12) Elias Kuukka –12.10.

Tennis

Wimbledon:

Lontoo:

Kauden 3/4 grand slam -turnaus Wimbledon, palkintoarvo 35 miljoonaa puntaa:

Miesten kaksinpelin välierät:

Matteo Berrettini Italia (7)–Hubert Hurkacz Puola (14) 6–3, 6–0, 6–7 (3–7), 6–4, Novak Djokovic Serbia (1)–Denis Shapovalov Kanada (10) 7–6 (7–3), 7–5, 7–5.

Loppuottelu Djokovic–Berrettini pelataan sunnuntaina. Wimbledon-finaali on Djokovicille uran seitsemäs ja Berrettinille ensimmäinen kaksinpelissä.

Tyttöjen nelinpeli, puolivälierät:

Sofia Costoulas Belgia/Laura Hietaranta Suomi–Chelsea Fontenel Sveitsi/Ashlyn Krueger Yhdysvallat 5–7, 6–3, 10–6.

Costoulas/Hietaranta etenivät turnauksen välieriin ja kohtaavat lauantaina toiseksi sijoitetun parin Linda Fruhvirtova (Tshekki)–Polina Kudermetova (Venäjä)

Rahapelejä

Eurojackpot 27/21

8, 14, 15, 20, 31. Tähtinumerot: 8, 9

Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 271 578,40 e, 5 oikein 167 739,60 e, 4+2 oikein 5 885,60 e, 4+1 oikein 250,00 e, 4 oikein 111,50 e, 3+2 oikein 72,60 e, 2+2 oikein 25,70 e, 3+1 oikein 17,90 e, 3 oikein 15,30 e, 1+2 oikein 12,30 e, 2+1 oikein 7,80 e.

Perjantai-Jokeri 27/21

3 8 4 4 0 0 4. Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.

Tuplaus voitonjako:

7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e

Tv-urheilua

VeikkausTV

01.00 LCS, Summer: TSM–CLG. 02.00 LCS, Summer: Cloud9–FlyQuest. 03.00 LCS, Summer: Golden Guardia–100 Thieves. 04.00 LCS, Summer: Immortals–Evil Geniuses. 05.00 LCS, Summer: Dignitas–Liquid. 13.07 Ravit: Kaustinen, Suomi. 13.15 Ravit: Jämsä, Suomi. 14.15 Ravit: Hoting, Ruotsi. 15.10 Ravit: Jarlsberg, Norja. 15.45 Ravit: Halmstad, Ruotsi. 17.37 Ravit: Kemijärvi, Suomi. 18.00 LEC, Summer: Vitality–SK. 19.00 LEC, Summer: Schalke 04–MAD Lions. 19.30 Ravit: Mariehamn, Suomi. 19.50 Ravit: Bodö, Norja. 20.00 LEC, Summer: Misfits–Astralis. 21.00 LEC, Summer: Fnatic–Excel. 22.00 LEC, Summer: Rogue–G2. 22.30 Brasilian liiga: Gremio PA–Internacional. 22.30 Brasilian liiga: Palmeiras–Santos. 23.30 Brasilian liiga: CA Paranaense–RB Bragantino.

TV5: 16.00 Tennistä: Wimbledon.

C More: 14.45 PGA Tour Golf: Featured Groups.

C More Max: 14.00 Ravit: Kaustinen ja Halmstad.

C More Sport 1: 13.00 WTA Tennis: Hampuri. 22.00 PGA Tour Golf: John Deere Classic.

C More Sport 2: 16.50 AFC Champions League: Jeonbuk Hyundai Motors FC–Gamba Osaka.

Discovery+

00.00, 01.00, 03.00, 12.55, 13.00, 14.55, 15.00, 15.55, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Tennis: Wimbledon. 13.00 Tennis, WTA 250: Hampuri. 13.20 Pyöräily, Ranskan ympäriajo - Tour de France: 14. etappi. 14.00 Ravit. 15.44 Jalkapallo, Allsvenskan: Malmö FF–IK Sirius FK. 16.00, 18.00, 18.20 Superbike, Knockhill 2021. 16.15 Pyöräily, Italian ympäriajo: 9. etappi. 16.50 Jalkapallo, AFC Champions League: Jeonbuk Hyundai Motors FC–Gamba Osaka. 18.14 Jalkapallo, Allsvenskan: AIK–Varbergs BolS FC. 18.50 Jalkapallo, Eliteserien: Sandefjord–Sarpsborg 08, Viking–Strømsgodset, Mjøndalen–Haugesund. 18.55 Jalkapallo, Rosenborg–Kristiansund. 20.30 Jalkapallo, Eliteserien: Brann–Tromsø. 22.00 Golf, PGA Tour: John Deere Classic, 3. kisapäivä.

Eurosport 1: 13.22 Pyöräily: Maailmankiertue. 18.18 BMX: EM-kisat. 23.02 Formula E: MM-sarja.

Eurosport 2: 15.30, 18.30 Tennis: Wimbledonin tennisturnaus Lontoo.

Ruutu: 12.55 Superpesis: Kempeleen Kiri–Roihuttaret. 12.55 Naisten Vaahteraliiga: 2021Bouncers–Wolverines. 14.00 Ravit: Toto75 Kaustinen & Toto75 Halmstad. 14.55 Superpesis: Kiteen Pallo -90–Koskenkorvan Urheilijat. 15.55 Superpesis: Hyvinkään Tahko–Kempeleen Kiri, Siilinjärven Pesis–Manse PP. 16.00 Vaahteraliiga: Royals–Steelers. 16.45 Kakkonen: FC Vaajakoski–OLS. 16.50 Ykkönen: KPV–HJK Klubi 04, JIPPO–MuSa. 16.50 Subway Kansallinen Liiga: Åland United–Ilves. 16.55 Superpesis: Joensuun Maila–Mynämäen Vesa. 16.55 Kakkonen: PIF–Ilves/2. 17.25 Miesten 1 Divisioona: 2021Saints–Nordmen. 23.00 GolfU.S. Senior Open, päivä 3.

V sport urheilu: 21.00 UFC-studio: Poirier vs McGregor III. 03.00 UFC 264: Esiottelut.

V sport jääkiekko: 11.00 World Padel Tour 2021: Valencia Open.

V sport jalkapallo: 20.00 Motocross: Southwick. 02.45 Copa América: Argentiina–Brasilia.

V sport premium: 02.45 Copa América: Argentiina–Brasilia.

V sport golf: 20.00 LPGA Tour: Marathon Classic - 3. kierros. 23.00 U.S. Senior Open: US Senior Open 2021 - 3. kierros.

Viaplay

02.00 UFC, MMAUFC 264: Punnitustilaisuus. 02.00 Major League Baseball: Rays–Blue Jays. 02.05 Copa America: Peru–Kolumbia. 03.30 Nascar: Corn Belt 150. 08.45 Supercars Championship: Townsville 500. 10.00 Golf, European Tour: Featured Groups 11.00 World Padel Tour: Valencia Open. 12.00, 14.00, 15.30 Porsche Carrera Cup Scandinavia: Falkenbergs Motorbana. 14.00 Golf, European Tour: abrdn Scottish Open. 20.00 Moottoriurheilu, Motocross: Southwick. 20.00 Golf, LPGA Tour: Marathon Classic. 20.00 Major League Baseball: Rays–Blue Jays. 21.00 E-sport: NHL Gaming World Championship. 21.00 Frank Warren Boxing: Arthur vs Faraci. 21.00 UFC-studio: MMAPoirier vs McGregor. 22.00 Nascar: Credit Karma Money 250. 23.00 Golf, US Senior Open 2021.