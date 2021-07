Conor McGregor ja Dustin Poirier kohtaavat ensi yönä UFC 264 -tapahtuman pääottelussa.

Vapaaottelun huippuorganisaation UFC:n odotetuimpia tapahtumia ovat viime vuonna olleet ne, joiden pääottelussa toinen osapuoli on ollut Conor McGregor.

Pian 33 vuotta täyttävä irlantilainen kohtaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Las Vegasissa järjestettävän UFC 264 -tapahtuman pääottelussa yhdysvaltalaisen Dustin Poirierin.

Ottelu täydentää jo vuonna 2014 alkaneen trilogian: McGregor kukisti tuolloin Poirierin, joka kuitenkin sai revanssinsa tämän vuoden tammikuussa UFC 257 -tapahtumassa.

BBC:n asiantuntija John Gooden uskoo, että toinen perättäinen tappio luultavasti tarkoittaisi McGregorin poikkeuksellisen tähteyden hälvenemistä.

”Jos hän häviää, laji-ihmiset näkevät hänen putoavan UFC:n kevytsarjan mestaruuskuvioista. Ja vain Conorin takia [otteluita] katsovan tavallisen yleisön silmissä hänen tähtensä himmenisi väistämättä”, Gooden arvioi.

McGregor on Tapology-sivuston mukaan ollut osallisena kuudessa eniten katseluoikeuksia myyneessä UFC-tapahtumassa. UFC 264 liittynee tuolle listalle seitsemäntenä.

McGregor on hävinnyt kuudesta edellisestä ottelustaan kolme, ja viiden vuoden ajanjaksolla hän on ehtinyt lopettaa uransa jo useita kertoja. McGregorin motivaatio on kyseenalaistettu, mutta entinen UFC-mestari Michael Bisping uskoo ainakin irlantilaisen mahdollisuuksiin yön ottelussa.

”Hän näyttää hyvin itsevarmalta. Hän todella uskoo voivansa voittaa, se ei ole vain show’ta. Uskon hänen saavan voimaa siitä, että hänet nolattiin edellisellä kerralla”, Bisping arvioi BT Sportin ennakko-ohjelmassa.

”Hänellä voi olla valtavasti rahaa, hän on voinut olla kahden painoluokan mestari samaan aikaan, mutta lopulta ottelija on vain niin hyvä kuin hänen edellinen ottelunsa. Ja viimeksi Dustin tyrmäsi hänet”, Bisping totesi.