Novak Djokovic uskoo Wimbledonin yleisön ottavan italialaisen altavastaajan suosikikseen finaalissa.

Valkoiset peliasut pysyvät Wimbledonin pukukoodina, mutta tenniksen ruohokenttäpyhätön historia saa sunnuntaina uuden luvun. Kroatialaisesta Marija Čičakista tulee ensimmäinen nainen, joka toimii erotuomarina miesten kaksinpelin loppuottelussa Wimbledonissa.

Loppuottelussa pelaavat kuudetta Wimbledon-mestaruuttaan tavoitteleva Novak Djokovic ja haastaja Matteo Barrettini, joka teki jo kotimaansa Italian tennishistoriaa yltämällä finaaliin.

Čičak tuomitsi vuonna 2014 Wimbledonin naisten kaksinpelin loppuottelun, jossa pelasivat Petra Kvitova ja Eugenie Bouchard. Finaalikokemusta hänellä on myös vuoden 2017 naisten nelinpelin finaalista.

Zagrebista kotoisin oleva Čičak on tuominnut otteluja 15 peräkkäisessä Wimbledonin turnauksessa.

Tenniksen olympiaotteluja Čičak on tuominnut 2004 Ateenassa, 2012 Lontoossa ja 2016 Rio de Janeirossa, jossa hän tuomitsi naisten kaksinpelin loppuottelun. Lontoon olympiatennis pelattiin Wimbledonin ruoholla.

Viime vuosi jäi Wimbledonissa väliin, koska turnausta ei järjestetty koronaviruspandemian takia.

Djokovic lähtee loppuotteluun suosikkina, ja hän uskoo, että valtaosa 15 000 katsojasta on altavastaajan eli Berrettinin puolella.

"On iso ero pelata silloin, jos yleisö on puolella, verrattuna siihen, että he hurraavat vastustajalle”, Djokovic ennakoi.

Berrettini nousisi voitolla ensimmäiseksi italialaiseksi grand slam -turnauksen voittajaksi sitten vuoden 1976. Tuolloin Adriano Panatta voitti Ranskan avoimen turnauksen.

Uransa 30. grand slam -turnauksen finaalissa pelaava Djokovic on myös historian kirjoituksen perässä. Hän tähyää uransa 20. arvoturnauksen voittoon, mikä nostaisi hänet arvovoittojen määrässä tasoihin Roger Federerin ja Rafael Nadalin rinnalle.

Jos sunnuntai tuo voiton, Djokovic kaipaa vielä syyskuisen Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen voittoa.

Tällöin hänestä tulisi ensimmäinen miespelaaja, joka voittaisi kalenterivuoden kaikki arvoturnaukset ensi kertaa sitten Rod Laverin vuonna 1969.

"Toivottavasti yleisö tunnistaa ottelun tärkeyden minulle. Tässä on lajin historia kyseessä”, Djokovic ennakoi ja korosti, että hänen pitää keskittyä omaan peliinsä.